Insulto sessista alla consigliera Argiroffi "donna di tutti", Dario Chinnici si difende: replica a La Vardera

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Hanno sollevato un polverone le parole di uno dei consiglieri comunali di Palermo nel corso di una conferenza dei capigruppo. Dario Chinnici ha apostrofato la collega Giulia Argiroffi come “donna di tutti”, e l’insulto suona sessista, seppur il consigliere vi abbia aggiunto “politicamente”. A difendere Arginoffi anche il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera.

L’insulto contro Giulia Argiroffi

Un video estrapolato dalla riunione dei capigruppi del Comune di Palermo è ben presto finito sulla stampa locale e non perché il tema trattato fosse rilevante per la comunità.

A destare l’attenzione sono state le parole che, nel corso di un’animata discussione, il consigliere Dario Chinnici ha rivolto a una collega.

ANSA

“Sei stata la donna di tutti, politicamente parlando”: così l’esponente di Lavoriamo per Palermo a Giulia Arginoffi.

La reazione dei presenti è stata immediata. Mentre la destinataria dell’insulto urlava “mi hai dato della p***ana”, una collega sottolineava: “Se fosse stato un uomo non avresti parlato così”.

Dario Chinnici si giustifica sui social

Pare che, subito dopo la bagarre comunale, Dario Chinnici abbia rivolto le proprie scuse alla collega. O almeno ciò è quanto da lui stesso affermato.

In un video pubblicato su Facebook, il consigliere si giustifica: “La frase da me pronunciata era riferita esclusivamente al piano politico e non voleva in alcun modo rappresentare un giudizio personale o offensivo”.

Nonostante ne sottolinei il senso puramente professionale, Chinnici ammette che “si sia trattato di una frase infelice, che poteva essere interpretata in maniera diversa dalle mie intenzioni”.

Allo stesso tempo, il politico siciliano ci tiene a precisare come “il racconto di quanto accaduto sia stato parziale e strumentale”, spiegando che i toni si erano già accessi.

“Proprio perché credo nel rispetto reciproco, – aggiunge – penso sarebbe corretto che, accanto alle scuse che io ho già rivolto alla collega per la mia frase infelice, arrivasse anche un riconoscimento delle espressioni offensive che sono state rivolte nei miei confronti all’inizio della discussione”.

Ismaele La Vardera difende la collega

Sulla questione si è espresso anche Ismaele La Vardera, l’ex iena della tv oggi leader del movimento Controcorrente, lo stesso cui appartiene Arginoffi.

“Un consigliere comunale, in quota sindaco, non può e non deve affermare una cosa simile. Condanniamo fermamente questo gesto” dichiara La Vardera.

Ritenendo quella pronunciata da Chinnici “una frase di gravità inaudita”, La Vardera ha chiesto l’intervento del sindaco Roberto Lagalla.

Il primo cittadino ha risposto ribadendo che la città “ha bisogno di un confronto serio, anche acceso nei contenuti, ma sempre rispettoso delle persone. Allo stesso tempo, credo sia necessario che tutti, nessuno escluso, abbassino i toni del dibattito pubblico e politico”.