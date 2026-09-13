Intelligenza artificiale, perché l'allarme di Anthropic e la reazione di Trump che parla di "forze negative"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’intelligenza artificiale corre molto velocemente e cresce il timore che possa sfuggire al controllo umano. Dario Amodei, Ceo di Anthropic, lancia l’allarme e chiede più sicurezza e cautela. Donald Trump, invece, parla di “forze negative che vogliono rallentarla” e boccia l’ipotesi di rallentare lo sviluppo dell’AI: “Chi vince la sfida dell’AI, vince tutto”.

Trump: “Forze negative vogliono rallentare l’AI”

Donald Trump ha preso posizione contro chi chiede di rallentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il presidente degli Stati Uniti, infatti, ha criticato quelle che ha definito “forze negative” che stanno sollevando il tema dei rischi legati a un’AI sempre più potente e autonoma.

ANSA

Trump ha liquidato le richieste di regolamentazione o di rallentamento dello sviluppo della tecnologia, legate soprattutto al timore che l’intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo umano.

“Chi vince la sfida dell’AI, vince tutto”

“Possiamo introdurre delle misure di salvaguardia, possiamo fare questo e quello, ma credo che ci siano molte forze negative a sollevare la questione, tirando in ballo cose che non accadranno”, ha detto il tycoon.

La posizione del presidente americano è legata anche alla competizione tecnologica con la Cina.

“Siamo in vantaggio rispetto alla Cina nell’AI, siamo il Paese più avanzato al mondo. E francamente, voglio che resti così, perché chi vince la sfida dell’AI, vince tutto”, ha aggiunto Trump. “È un’espressione che ho coniato io ed è vera”.

L’allarme di Anthropic

A lanciare l’ultimo allarme è stato Dario Amodei, alla guida di Anthropic. Secondo Amodei, l’intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo “esponenziale” e il settore deve adottare nuove misure di sicurezza per riuscire a tenere il passo con l’evoluzione della tecnologia.

Anthropic è un’azienda statunitense fondata nel 2021 a San Francisco da ex ricercatori di OpenAI, nota soprattutto per lo sviluppo del chatbot Claude.

In un’intervista a Cbs News, di cui è stata diffusa un’anticipazione, Amodei ha ammesso di non aver compreso inizialmente fino in fondo cosa avrebbe potuto significare un progresso così rapido.

Il numero uno di Anthropic ha indicato un orizzonte temporale particolarmente ravvicinato: senza un rallentamento dello sviluppo e senza adeguate misure di sicurezza, nel giro di 6-12 mesi l’intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell’intero mondo di Internet.

Un’ipotesi che Amodei considera un vero e proprio “segnale d’allarme” per tutto il settore. Il problema, secondo il Ceo di Anthropic, è fare in modo che la sicurezza proceda alla stessa velocità dell’intelligenza artificiale.

La proposta di Anthropic per rendere più sicura l’AI

L’intervista di Amodei è arrivata a poche ore dalla pubblicazione di un post sul blog nel quale il manager ha esortato le aziende che sviluppano l’intelligenza artificiale a procedere più lentamente e con maggiore cautela.

L’obiettivo non sarebbe fermare lo sviluppo dell’AI, ma gestire il ritmo di avanzamento della tecnologia e prevenire i rischi legati alla sua crescente autonomia.

Amodei ha indicato un piano articolato in tre punti. Il primo riguarda gli “embedded evaluators”, cioè valutatori interni chiamati a verificare i sistemi. Il secondo punta sul coordinamento tra i Paesi democratici, mentre il terzo riguarda il coordinamento globale.

La proposta ha trovato rapidamente il sostegno di Elon Musk e Sam Altman.

“Se gestita con attenzione, l’AI può essere l’ultimo di una lunga serie di miracoli tecnologici che hanno elevato e nobilitato l’umanità”, ha scritto Amodei. Ma, proprio per la sua potenza, la tecnologia porta con sé anche rischi che, secondo il manager, non possono essere sottovalutati.

Trump e Anthropic, visioni opposte sull’AI

Il confronto mette quindi di fronte due approcci radicalmente diversi. Anthropic chiede prudenza, sicurezza e un rallentamento dello sviluppo per evitare che la tecnologia superi la capacità degli esseri umani di controllarla.

Trump guarda invece alla competizione globale e alla necessità per gli Stati Uniti di conservare il vantaggio sulla Cina.

Per il presidente americano, fermare o rallentare la corsa all’AI significherebbe rischiare di perdere una sfida considerata strategica.

Al centro resta una domanda destinata a diventare sempre più importante: quanto velocemente può svilupparsi l’intelligenza artificiale senza che la sicurezza smetta di essere in grado di controllarla?

Per Amodei e per i ricercatori che condividono le sue preoccupazioni, la risposta passa dalla cautela. Per Trump, invece, la priorità resta una: non perdere la corsa all’AI.