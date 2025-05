Inter in finale di Champions League, biglietti fino a 950 euro: come acquistarli, l'allarme bagarini

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’Inter è in finale di Champions League dopo la straordinaria vittoria contro il Barcellona ed è già corsa ai biglietti. Per i tifosi nerazzurri, la data da segnare in rosso sul calendario è quella di sabato 31 maggio. La Uefa ha già annunciato i prezzi dei ticket, ma è allarme bagarini.

Come acquistare i biglietti per la finale di Champions e i prezzi

Sui 64.500 tagliandi totali saranno 38.700 i biglietti “disponibili per l’acquisto diretto per i tifosi e il pubblico generico”, come si legge sul sito ufficiale della Uefa. Ciascuna squadra che si giocherà la finale, quindi l’Inter e una tra Arsenal e Paris Saint-Germain, riceverà 18mila biglietti. I restanti tagliandi saranno messi in vendita sul sito di Uefa, nella sezione “Tickets”.

Ogni candidato prescelto riceverà una notifica via e-mail e avrà la possibilità di acquistare fino a due biglietti nella categoria di prezzo assegnata.

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi e il capitano nerazzurro Lautaro Martinez.

La Uefa ha già comunicato i prezzi dei biglietti per la finale di Champions League 2025 a Monaco di Baviera:

Fans First (il biglietto riservato ai tifosi delle squadre): 70 euro

(il biglietto riservato ai tifosi delle squadre): 70 euro Categoria 3 : 180 euro

: 180 euro Categoria 2 : 650 euro

: 650 euro Categoria 1 : 950 euro

: 950 euro Ticket per persone con disabilità: 70 euro (biglietto gratuito per l’accompagnatore).

Allarme bagarini per la finale di Champions: il precedente nel 2023

In vista della finale di Champions League 2025 è già scattato l’allarme bagarini.

Nel 2023, quando l’Inter affrontò il Manchester City, furono numerosi gli annunci sul web di abbonati e soci nerazzurri che affermavano di poter mettere a disposizione la possibilità di accedere al biglietto per la finale di Champions League dietro pagamento, che oscillava all’epoca da 300 a 1.500 euro.

L’avvertimento della Uefa ai tifosi sull’allarme bagarini per la finale

Nel 2024, ma l’avviso resta ovviamente valido anche quest’anno, la Uefa aveva diffuso una nota per invitare i tifosi a non acquistare biglietti per la finale di Champions League sul mercato parallelo.

Nel messaggio della Uefa si leggeva: “I biglietti acquistati su internet da terze parti potrebbero essere falsi”.

E ancora: “I biglietti acquistati da terze parti, siti o agenzie non autorizzate, nonché tramite social network o bagarini, possono essere cancellati dalla Uefa in qualsiasi momento e i tifosi potrebbero vedersi rifiutare l’ingresso o essere espulsi dallo stadio”.