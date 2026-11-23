Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ventidue misure cautelari e beni sequestrati per oltre 3 milioni di euro: è il bilancio dell’operazione contro usura ed estorsione nel Foggiano. Dalle prime ore del 23 novembre la DIA, con il supporto delle forze di polizia, ha eseguito a Foggia e Lucera un’ordinanza nei confronti di persone indagate per avere vessato un imprenditore agricolo, anche con modalità aggravate dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Bari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Quattordici indagati sono stati condotti in carcere e otto sono stati posti agli arresti domiciliari. L’attività è stata coordinata dalla DDA di Bari e condotta dalla DIA con reparti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Estorsioni e usura nel Foggiano, 22 misure cautelari

Gli accertamenti, avviati nel 2020, hanno delineato, secondo gli investigatori, un’azione di usura e estorsione pressante e progressiva ai danni di un imprenditore della provincia di Foggia. I soggetti raggiunti dalle misure sarebbero contigui alla Società Foggiana: un quadro che, secondo la DDA di Bari , conferma l’interesse della criminalità organizzata locale per questi reati.

La rete avrebbe fatto leva sulla forza intimidatrice attribuita ai legami con la mafia foggiana, ricorrendo a pressioni psicologiche, minacce e violenze fisiche, anche con armi. In questo modo la vittima sarebbe stata ridotta in una condizione di prostrazione e avrebbe subito un grave dissesto finanziario e imprenditoriale. In alcuni casi gli interessi richiesti avrebbero superato il 2.000%.

Le utilità richieste e i sequestri

Oltre al denaro, l’imprenditore sarebbe stato costretto a concedere beni e altre utilità. Tra queste, l’acquisto e il noleggio prolungato di auto di lusso, il pagamento di contravvenzioni, l’assunzione di persone e la consegna di ingenti quantitativi di carburante agricolo, vino e olio.

Il sequestro ha riguardato beni mobili e immobili, aziende e conti correnti che, secondo la contestazione, sarebbero stati accumulati illegalmente. Il valore complessivo supera i 3 milioni di euro.

Un filone investigativo già avviato

L’operazione si inserisce in un’indagine della DDA barese condotta dalla DIA. Nel 2022 lo stesso filone aveva portato all’arresto di due coniugi per reati analoghi e al sequestro, seguito dalla confisca, di beni e conti correnti per oltre 600.000 euro.