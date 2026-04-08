Interrail gratis con DiscoverEu 2026 per 18enni, quando scade e come fare domanda per il pass in 5 minuti
Cosa comprende il pass DiscoverEU, dai treni gratis alle visite culturali: i requisiti per fare domanda
Il programma DiscoverEU 2026 offre 40 mila pass ferroviari gratuiti ai giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008. Per partecipare al click day e viaggiare gratis in Europa, i 18enni devono presentare domanda sul Portale europeo dei giovani entro il termine previsto, rispondendo a un quiz di 5 domande a risposta multipla.
- Requisiti DiscoverEU 2026: chi può viaggiare gratis?
- Come fare domanda: la guida al Click Day e al Quiz
- Quando scadono i termini per presentare domanda
- Calendario e Tabella Riassuntiva DiscoverEU
- Consigli per vincere: la domanda di spareggio
Requisiti DiscoverEU 2026: chi può viaggiare gratis?
Per poter aspirare a uno dei 40 mila pass messi in palio dalla Commissione Europea, non basta avere “voglia di partire”.
Il regolamento ufficiale di DiscoverEU prevede criteri di ammissibilità molto rigidi.
Innanzitutto, la finestra anagrafica: possono candidarsi solo i ragazzi che hanno 18 anni (nati esattamente tra il 1º luglio 2007 e il 30 giugno 2008).
Inoltre, è necessario essere cittadini o residenti legali in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno dei Paesi terzi associati al programma Erasmus+ (come Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia).
Altro punto fondamentale, l’inserimento del documento d’identità o del passaporto nel modulo di candidatura online: senza, la domanda viene rigettata automaticamente dal sistema.
Come fare domanda: la guida al Click Day e al Quiz
La procedura di candidatura si svolge interamente sul Portale Europeo dei Giovani.
Una volta effettuato l’accesso, i candidati devono rispondere a un quiz a risposta multipla composto da 5 domande generali sull’Unione Europea e sulle iniziative giovanili, più una domanda di spareggio (spesso basata su una stima numerica).
Ecco i passaggi chiave per non commettere errori:
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Registrazione: inserire i propri dati personali e verificare la validità del documento
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Codice di candidatura: se vuoi viaggiare con gli amici (fino a un massimo di 4 persone), il capogruppo deve condividere il proprio codice con gli altri membri
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Il Quiz: è la parte più importante, le risposte corrette determinano la posizione in classifica
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Scelta del pass: si può optare per l’opzione di viaggio flessibile (Interrail classico) o fissa
Quando scadono i termini per presentare domanda
Si può presentare domanda da mercoledì 8 aprile fino a mercoledì 22 aprile (a mezzogiorno, ora di Bruxelles).
Calendario e Tabella Riassuntiva DiscoverEU
Il tempo è il fattore decisivo.
Le finestre di candidatura durano solitamente due settimane, ma la preparazione dei documenti deve iniziare prima.
Di seguito, trovi la tabella riassuntiva con tutti i dati necessari per il bando 2026.
|Caratteristica
|Dettagli DiscoverEU 2026
|Pass disponibili
|40.000 biglietti totali
|Target
|Giovani nati tra 01/07/2007 e 30/06/2008
|Durata del viaggio
|Da 1 a 30 giorni consecutivi
|Paesi inclusi
|UE + Paesi associati Erasmus+
|Benefit extra
|Tessera sconto DiscoverEU (cibo, corsi, trasporti)
|Costo
|Gratis (finanziato dalla Commissione Europea)
Consigli per vincere: la domanda di spareggio
Molti sottovalutano la domanda di spareggio.
Poiché migliaia di candidati rispondono correttamente alle prime 5 domande, la classifica finale viene spesso decisa da chi si avvicina di più alla risposta numerica della sesta domanda.
Un esempio di domanda di spareggio, uscita nel 2025:
Quanti giovani che si sono candidati hanno il nome che inizia con la lettera A?
Non rispondere a caso: cerca statistiche sui bandi precedenti per avere un’idea dell’ordine di grandezza.
Ricorda che i vincitori riceveranno anche una tessera sconto DiscoverEU, che permette di risparmiare su:
- visite culturali
- attività di apprendimento
- alloggio e trasporti locali in tutta Europa