Un poliziotto libero dal servizio ha sventato tentato furto in un esercizio commerciale del centro di Palermo. Un 47enne palermitano è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a rubare capi di abbigliamento insieme a un complice. L’episodio si è verificato lo scorso sabato quando l’agente, fuori servizio e in compagnia della famiglia, ha notato i movimenti sospetti dei due uomini.

Agente fuori servizio sventa un furto a Palermo

Il poliziotto del Commissariato di P.S. “Centro” si trovava all’interno di un negozio del centro città quando ha osservato due individui aggirarsi tra gli scaffali con atteggiamento sospetto.

Improvvisamente i due hanno afferrato alcuni capi di abbigliamento e, superata la barriera anti-taccheggio, hanno tentato la fuga verso via Roma.

L’inseguimento e l’arresto

L’agente, dopo essersi qualificato e aver intimato l’alt, si è lanciato all’inseguimento di uno dei sospetti mentre l’altro è riuscito a dileguarsi.

L’inseguimento si è concluso nei pressi di via Roma, dove il poliziotto ha raggiunto e bloccato il 47enne palermitano. L’uomo è stato messo in sicurezza all’interno di una volante della Polizia, intervenuta nel frattempo.

Recupero della refurtiva e provvedimenti

Durante l’azione il poliziotto ha anche recuperato la merce che il sospetto aveva abbandonato sul marciapiede nel tentativo di disfarsene.

Il valore complessivo degli oggetti sottratti ammontava a circa 700 euro. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Identificazione e misure restrittive

L’uomo arrestato, identificato come un 47enne originario di Palermo, era già sottoposto a misure restrittive: obbligo di dimora nel comune di Palermo e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Dopo l’arresto è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

