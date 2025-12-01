Intervista a Claudio Vasile, attore in Ammazzare stanca e Il Mostro: “Recitare è come parare un rigore"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Classe 1995, nato ad Agrigento e cresciuto a Porto Empedocle, Claudio Vasile arriva alla recitazione quasi per caso. Prima c’era il calcio, un posto in porta e un sogno da rincorrere. Poi un palco, un corso di teatro fatto per gioco e quella sensazione improvvisa di libertà. Da lì in poi, una scelta: affrontare il mestiere dell’attore con la stessa serietà e dedizione apprese in famiglia, in un mondo, quello dei marittimi, dove il lavoro si fa duro ma non si abbandona mai. Diplomato in recitazione, con una solida formazione teatrale, Vasile ha costruito il proprio percorso tra set, provini, attese e ruoli sempre più centrati. Dopo le esperienze in La mafia uccide solo d’estate, Il cacciatore, War – La guerra desiderata e Petra 3, oggi è tra i protagonisti di due tra i titoli crime più discussi dell’anno: Il Mostro di Stefano Sollima (Netflix) e Ammazzare stanca di Daniele Vicari, presentato alla Mostra di Venezia e al cinema dal 4 dicembre. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Vasile si mette a nudo, parlando senza filtri della bellezza e della fatica di questo mestiere. Dei momenti in cui i “no” ti crollano addosso, del bisogno di proteggere l’entusiasmo, dell’ambizione come spinta e mai come ossessione. Un dialogo che non celebra l’attore, ma l’uomo. E la strada – lunga, faticosa, onesta – che ha scelto di percorrere.

Lei è cresciuto a Porto Empedocle, in una famiglia di marittimi e pescatori. Quanto di quel mondo si porta ancora dietro oggi, anche quando è su un set?

“Mi porto dietro moltissimo. In particolare, l’umiltà, il senso del sacrificio, la serietà con cui mi approccio al lavoro, anche in un mondo come quello del cinema che può sembrare solo divertimento. Ma non lo è: serve disciplina, serve rispetto. Questi valori me li ha trasmessi la mia famiglia, in un contesto totalmente lontano dal cinema. Porto Empedocle è un piccolo paese dove nell’80% dei casi si vive di pesca. Quando ho detto ‘voglio provare a fare l’attore’, la risposta non è stata ostile, ma più un ‘vedi un po’ tu’. Mi hanno lasciato libero, anche se non potevano aiutarmi economicamente. E così ho fatto tutto da solo, sia per necessità che per scelta: volevo prendermi piena responsabilità della decisione che avevo maturato. È stato un percorso duro, ma oggi posso dire che ha dato i suoi frutti. Sono felice e posso guardarmi indietro con orgoglio”.

Se recitare è un po’ come andare a pesca, qual è stato il momento in cui ha sentito di aver fatto una grande “pesca”?

“Senza dubbio quando ho ricevuto la chiamata del mio agente che mi ha detto: ‘Ti hanno scelto, Sollima ti ha scelto per Il mostro’. Quella è stata una vera svolta. Quando ricevi una conferma da un regista così importante come Sollima, e in un progetto così rilevante, capisci che qualcosa potrebbe cambiare davvero. Mi aspettavo una buona visibilità a livello nazionale, ma non immaginavo tutta questa risonanza internazionale. In quel momento ho pensato: ‘Da ora in poi, forse qualcosa può iniziare a muoversi più facilmente’. Anche se, proprio come i marittimi, noi attori dobbiamo continuare a navigare nel buio. Però quella volta sì, abbiamo pescato bene”.

Il mostro di Sollima e Ammazzare stanca di Vicari: due progetti diversi ma accomunati dal genere crime e dalla presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia. Che valore ha per un giovane attore questo tipo di riconoscimento?

“È un grande privilegio. Davvero. Non è una cosa che capita spesso, anzi, magari non capiterà più. E il fatto che mi sia accaduto prima dei trent’anni è una fortuna enorme. Quando i progetti a cui hai lavorato vengono selezionati da un Festival internazionale come Venezia, automaticamente danno valore al tuo percorso, alla tua professionalità. Questo impatta anche sul modo in cui vieni visto nel mondo del lavoro: ti rende più credibile, più affidabile. Non solo come persona, ma proprio come attore. E quando ti presenti a un nuovo casting, quel riconoscimento è un elemento forte, che pesa positivamente”.

La parola “successo” viene usata molto, spesso in modo improprio. Che significato ha per lei oggi?

“Da bambino pensavo che il successo fosse semplicemente la fama: essere riconosciuto per strada, farsi le foto, avere la gente che ti cerca. Nel mio paese si dice spesso ‘diventa famoso’, e per noi era quello il successo. Oggi, invece, per me il successo ha un significato molto più intimo. È riuscire a diventare la persona che vuoi essere, fare le scelte giuste, assumerti le tue responsabilità. È un traguardo personale. Quando poi questo viene confermato da obiettivi raggiunti nel lavoro, certo, tutto si amplifica. Ma il punto di partenza resta quello: devi sentirti realizzato dentro. La visibilità è solo una conseguenza, come quella che sto vivendo adesso con Il mostro. Fa piacere, ma ciò che conta davvero è essermi dimostrato di essere cresciuto, di aver raggiunto qualcosa che avevo sognato dieci anni fa”.

In questo percorso, quanto è stato importante l’errore? Il dover magari rivedere un sogno o cambiare rotta?

“Fondamentale. Io da piccolo sognavo di diventare calciatore, più di quanto sognassi di fare l’attore. Era il mio sogno più grande. Ma a un certo punto ho sentito che quel mondo non mi dava più voglia di crescere, di imparare. Ho iniziato a sentire una spinta diversa, più artistica. E quando sono salito per la prima volta sul palco, quasi per gioco, ho sentito una libertà che non avevo mai provato. A diciott’anni ho deciso di lasciare il calcio, e anche se era una scelta rischiosa, incerta, ho trovato qualcosa che mi dava un senso, che mi dava valore. È stato un momento di rinascita. Mi considero fortunato: c’è chi dice ‘non ho passioni’, io ne ho avute due. E magari ne scoprirò ancora”.

Se dovesse paragonare recitare a un gesto calcistico, sarebbe un gol segnato o un rigore parato?

“Un rigore parato. Per me che ero portiere, parare un rigore era come segnare un gol. Ti senti decisivo, senti di aver fatto la differenza. Recitare è un po’ così”.

Il mestiere dell’attore è più un gioco di squadra o una sfida individuale?

“È entrambe le cose. Il percorso è personale, come per un tennista: sei solo, porti te stesso. Ma sul set sei parte di un insieme. Le singole individualità si mettono al servizio della squadra, e se tutte funzionano, viene fuori un buon film. Non è mai solo merito dell’attore o del regista: è il risultato del lavoro di tutti, dai tecnici alla post-produzione. Quindi sì, gioco individuale e di squadra allo stesso tempo”.

C’è qualcosa che ha scoperto di sé proprio grazie alla recitazione? Qualcosa che prima non conosceva?

“Sì, ho scoperto la mia capacità – o forse la mia necessità – di mettermi a nudo emotivamente. Di prendere le emozioni, anche quelle che nella vita reale cerchi di ignorare, e metterle in scena. Il cinema ti costringe a guardarti in faccia, a vedere chi sei davvero. E se non sei pronto a farlo, forse questo mestiere non fa per te. Anche se tutti gli attori hanno dei blocchi, il cinema ti obbliga a superarli. È come uno specchio: ti riflette la tua verità, quella che spesso eviti di vedere”.

Lei ha cominciato col teatro, come molti attori. Che ricordo ha del primo applauso ricevuto dal pubblico?

“L’applauso del pubblico è una conferma importante per un attore, di natura egocentrico. Non arriva mai per caso, non viene regalato. Se il pubblico applaude, è perché hai lasciato qualcosa. Se invece resta in silenzio, è anche quello un segnale fortissimo: vuol dire che li hai colpiti, che li hai scossi. Il primo applauso ti riempie, ti dà energia, ti dà la forza per andare avanti. È come se ti dicesse: ‘Sei sulla strada giusta’. Perché l’attore, per quanto si metta in gioco emotivamente, ha sempre bisogno di un riscontro. E l’applauso, se è sincero, è il primo vero riconoscimento”.

Lei dice che l’attore è, in fondo, un egocentrico. In che senso?

“Sì, l’attore è un egocentrico, ma è un egocentrico che gioca seriamente. Gioca con le emozioni, con i sentimenti, con le sfumature dell’animo umano. E vuole trasmetterle, vuole che il pubblico si emozioni quanto lui. L’attore deve contenere moltitudini e poi offrirle agli altri, rendendole credibili. È un mestiere che richiede consapevolezza di sé, ma anche tanta generosità”.

Guardando il suo percorso, c’è un filo conduttore molto chiaro. Ha sempre scelto opere forti, sia a teatro che nel cinema, spesso dirette da autori. Che tipo di attore è Claudio Vasile?

“Sono un attore che ha bisogno di adrenalina. Mi attirano i personaggi estremi, quelli che vivono al limite. Amo il genere crime, mi piace esplorare ciò che è proibito, ciò che nella vita reale non potrei mai fare. Il cinema per me è una via di fuga, è libertà totale. Mi permette di uscire dai limiti imposti dalla società, e di vivere situazioni che nella mia vita non potrei nemmeno immaginare. Allo stesso tempo, sto cercando di aprirmi ad altri territori. Vorrei esplorare anche la parte più emotiva, più fragile, anche se non è facile. Ma sto cercando di crescere come attore, di conoscermi meglio. È un percorso in espansione”.

Se durante questo processo di scoperta dovesse emergere un lato di sé che non le piace, cosa farebbe?

“Mi è già capitato. Quando entri in contatto con certi ruoli, con certe emozioni, scopri parti di te che non avevi mai visto. E a volte fanno male. Ci sono momenti in cui ti chiedi: ‘Ma io sono davvero disposto a mettermi così tanto in gioco? A farmi così tanto male per un personaggio?’. Anche in un provino, certe richieste possono portarti al limite. Quando trovi quel muro dentro di te, devi affrontarlo. Magari non subito, magari ci vorrà del tempo, ma prima o poi dovrai farci i conti. Se vuoi crescere come attore, devi guardarti dentro. E conoscersi davvero… è la cosa più difficile”.

E, a proposito di ciò, che ruolo giocano, per lei, le vulnerabilità di un attore? Sono una risorsa o un ostacolo?

“Sono fondamentali. Ogni attore ha il suo modo di approcciarsi: c’è chi mostra più facilmente la propria fragilità, chi invece preferisce esprimere forza, virilità. Ma alla fine, è sulla vulnerabilità che si gioca tutto. È lì che si fa la differenza. Mettere in scena le proprie fragilità ha un prezzo, e bisogna essere disposti a pagarlo. Non è un gioco, o meglio: è un gioco serio. Se sei pronto a mostrarti per quello che sei, bene. Altrimenti, ci sarà qualcun altro disposto a farlo al posto tuo. E questa è la verità più dura del mestiere”.

Una delle cose più difficili da gestire per un attore sono i “no”. Lei come li ha vissuti, e come li vive oggi?

“I ‘no’ sono la normalità. Al 99% non ti prendono. E i motivi possono essere mille: non c’entra con te, col tuo talento. Ma fa male, sempre. Non penso che si imparerà mai davvero a gestirli. Piuttosto, bisogna imparare a conviverci. Io ne ho ricevuti tanti, ne riceverò ancora. Per sopravvivere devi costruirti una serenità parallela. Avere una vita che non dipenda solo dal lavoro. Se ti lasci inghiottire dai ‘no’, finisci per odiare questo mestiere. E a quel punto ti viene voglia di mollare tutto. Io cerco di affrontare ogni opportunità con entusiasmo, e se mi dicono no… pazienza, ci riprovo. Ma non è facile, mai”.

Il rischio di lasciarsi inghiottire può diventare un’ossessione. Come si evita?

“È un confine sottile. L’ossessione a volte supera il talento, ti dicono. Ed è vero: per andare avanti in questo lavoro serve una dose di ossessione. Ma bisogna stare attenti a non farsi inghiottire. Io cerco di ricordarmi che la vita è fatta anche di altro. Sto cercando di costruirmi una quotidianità che non ruoti solo attorno alla recitazione. Continuo a impegnarmi, a essere pronto, ma senza esserne dipendente. Lo vivo con passione, ma anche con un certo distacco. Devo proteggermi. Serve qualcosa di parallelo. Una passione, un’attività, un altro interesse che ti permetta di vivere con serenità. Non per sostituire la recitazione, ma per non dipendere solo da quella. Il lavoro dell’attore non è a tempo indeterminato, non c’è stabilità. Se non costruisci una tua base emotiva, se non coltivi anche altri lati della tua vita, arrivi a odiare ciò che ami. Invece bisogna proteggere quella passione. Quando arriva l’occasione, dai tutto. Quando non arriva, tieniti in equilibrio. È l’unico modo per resistere”.

Cos’è per lei l’ambizione?

“L’ambizione è quella voglia, profonda e autentica, di riuscire a fare qualcosa nella vita. A me questo tema emoziona molto, perché sono convinto che siamo qui per lasciare un contributo, anche minimo. Io voglio dare il mio. Voglio usare il tempo che ho per costruire qualcosa che abbia un senso, soprattutto per me. Non voglio fare ciò che gli altri si aspettano da me, ma ciò che davvero sento. E se riesci a farlo, se riesci a guardarti indietro un giorno e dire: ‘Guarda che percorso ho fatto, guarda cosa ho costruito’, allora sì, hai dato un significato a questa corsa. Per me ambizione significa riuscire a creare qualcosa, da zero, che ti assomigli e che ti rappresenti”.

L’ambizione è spesso vista in modo negativo, come se fosse sinonimo di presunzione. A lei è capitato?

“Sì, eccome. Fino a qualche anno fa molti mi prendevano in giro per le scelte che avevo fatto. Mi dicevano che non era realistico, che sognavo troppo. Oggi invece mi scrivono per dirmi ‘ce l’hai fatta’, mi fanno i complimenti, addirittura mi chiedono se posso farli lavorare. Ma quando ci credevo io, ero da solo. Ecco perché dico sempre che il percorso è più emozionante del risultato. Quello che ottieni è solo un tassello, ma ciò che conta davvero è tutto quello che hai attraversato per arrivarci”.

In questo cammino, ci sono stati più dolori o più aspettative deluse?

“Le aspettative deluse, senza dubbio. I dolori veri sono altri, nella vita. Un ruolo perso o un provino andato male non è un dramma. Questo lavoro nasce da una passione, poi può diventare anche un mestiere, ma parte tutto da lì. Le delusioni, invece, quelle le vivi eccome, soprattutto quando sei giovane e pieno di aspettative. A diciotto anni tutto ti sembra possibile. Poi arrivi a Roma, e ti accorgi che lì vogliono fare gli attori in migliaia. E capisci che non basta volerlo. Quindi sì, tante aspettative deluse, ma ogni piccola soddisfazione ti ripaga, rimargina le ferite”.

Lei lavora anche con il corpo. Che tipo di relazione ha con il proprio corpo?

“Sempre ottima. Mi sono sempre sentito sicuro del mio corpo, a mio agio. Non è una cosa da dare per scontata, e per questo mi sento fortunato. Forse è anche merito del fatto che ho fatto il portiere: in quel ruolo il corpo lo usi, lo alleni, lo spingi al limite. Prendi botte, cadi e ti rialzi continuamente. Ti abitui ad avere confidenza con te stesso. Per me è sempre stato così: mi sono sempre allenato e sono sempre stato a contatto con il mio corpo in modo naturale. E questa sicurezza, anche estetica, mi ha aiutato tanto”.

Quanto conta oggi l’aspetto fisico nel mestiere dell’attore?

“Trent’anni fa contava moltissimo. Oggi, per fortuna, un po’ meno. Si è superato quel cliché del ‘belloccio = attore’. Il cinema estetico sta lasciando spazio a un cinema più interiore, più legato al vissuto, alla verità dei personaggi. Certo, l’aspetto può ancora essere un fattore, ma non è più fondamentale come una volta. E meno male. Anche perché oggi, spesso, vengono scelti influencer solo per il numero di follower, e lì il risultato lo vediamo. Il talento non si compra con l’immagine”.

Nel suo percorso ha incontrato molti maestri. C’è un consiglio che le ha cambiato la vita? E uno che ha scelto di non seguire?

“Il consiglio più importante che ho ricevuto è stato: ‘Sii autentico. Trova la tua originalità’. All’inizio non lo capivo. Cercavo di imitare, parlavo come altri attori, pensavo che fosse quello il modo giusto. Poi ho capito che no, dovevo costruire il mio metodo, il mio modo. L’autenticità è tutto. Quello che invece ho rifiutato è stato l’atteggiamento di chi ti dice: ‘Devi stare addosso a tutti, devi chiedere, devi bussare a ogni porta’. No. Nella vita ci vuole savoir-faire, certo, ma non bisogna elemosinare nulla. Non devi diventare invisibile o sottomesso pur di ottenere qualcosa. Devi essere utile, non bisognoso. Quando inizi a elemosinare, perdi valore, e spesso ottieni l’effetto opposto. Io credo che si debba sempre guardare negli occhi chi hai davanti, con dignità”.

Se oggi potesse tornare indietro e incontrare il giovane Claudio che ha appena deciso di fare l’attore, cosa gli direbbe?

“Gli direi: ‘Impara un mestiere. Un lavoro vero. E poi divertiti col resto’. Sì, proprio così. Perché questo mestiere va preso sul serio, ma anche con leggerezza. Troppo spesso ci dimentichiamo di divertirci. Andiamo a fare un provino come se andassimo al patibolo. E invece il divertimento, l’entusiasmo, sono fondamentali. Quando ti diverti, nasce qualcosa di bello”.

Se domani la chiamasse un regista, per che tipo di film dovrebbe essere perché lei dica subito di sì?

“Il mondo del crime, senza dubbio. Dove c’è conflitto, dove ci sono tensione, dramma e anche amore. Sono attratto da quel tipo di storie, dai personaggi tormentati, dalle situazioni estreme. Ho già lavorato in progetti di questo tipo e mi stimolano molto. Il crime racconta l’umanità in tutte le sue contraddizioni, e anche l’amore spesso è al centro, magari come scintilla che fa esplodere tutto. Un film che amo profondamente, ad esempio, è Il traditore di Bellocchio con Favino: lì c’è tutto, crime, dramma, e anche un amore tradito. È quel tipo di cinema che mi fa vibrare”.