Gaetano Migliaccio attore di Mare Fuori e compagno di Giovanna Sannino: "Ero sotto terra, mi ha aiutato"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Attore teatrale, ex allievo dell’Accademia di Luca De Filippo e volto di Mare fuori, Gaetano Migliaccio ha scelto di raccontare storie che lasciano un segno. Non cerca il riflettore facile, ma uno spazio vero in cui l’arte diventa gesto civile, confronto, ferita aperta. Nato a Ponticelli trent’anni fa, cresciuto tra le tensioni di provincia e il desiderio di emancipazione, ha costruito la sua strada attraverso il rigore, la sensibilità e la coerenza. Nella sua voce convivono dolcezza e ostinazione, e nel suo sguardo l’amore per il teatro si intreccia a quello per la sua compagna, l’attrice Giovanna Sannino. In questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie, Migliaccio si racconta così com’è, senza pose: parla di fallimenti, rinascite, identità maschile, radici familiari e del bisogno urgente di restare umani, anche quando tutto spinge nella direzione opposta.

Se le dico la parola “attore”, qual è la prima cosa che le viene in mente?

“Emozione. Ma proprio un turbinio di emozioni. Dalla frenesia iniziale, quel desiderio matto di fare questo mestiere, fino a quelle brutte emozioni, quando non lavori. Lavorando principalmente in teatro, vivo una precarietà più profonda rispetto a cinema o televisione. Ci vuole disciplina, costanza, voglia di sbatterci la testa contro il muro. E oggi il teatro versa in una situazione drammatica: devi combattere, resistere”.

E lei ha scelto anche un teatro impegnato, non semplice. Cosa la spinge verso quella direzione e non, per esempio, verso una commedia più leggera e redditizia?

“È stata una lotta interiore lunga. Ho cercato di dare un’identità al mio lavoro. Per me, l’attore è come un cantastorie: in un’ora e mezza ti prende per mano, ti porta in un viaggio emotivo e poi ti lascia con un punto interrogativo. Io voglio parlare al pubblico di tematiche importanti. Impegno civile, non politico. Quando uno spettacolo comincia come un gioco ma finisce lasciandoti addosso una domanda… lì hai fatto centro. Però, diciamolo chiaro: con la sola purezza teatrale non si campa”.

Il teatro è stato più terapia per lei o per il pubblico?

“All’inizio per me. Da quando stavo al liceo. Mi ha dato una disciplina interiore, mi ha fatto lavorare sulle emozioni, sulle relazioni. Poi, con il tempo, capisci che può essere terapia anche per chi ti guarda. Quando a fine spettacolo qualcuno ti dice “grazie”, senti che è accaduta una magia. Almeno per quella persona”.

Ha cominciato molto presto. Non è stato difficile restare sulla strada giusta in una città come la sua?

“In realtà, il liceo l’ho fatto ad Aversa, anche se sono di Ponticelli. Mi ero trasferito. Non era una zona difficile per criminalità, ma c’erano guerre tra gang di ragazzi. Ogni sabato una rissa. Una volta un mio compagno fu accoltellato durante una di queste risse e morì. Io, per fortuna, sono rimasto sempre fuori da tutto questo. Anche se Ponticelli lo toccavo ancora, perché la mia famiglia paterna è di lì”.

E il teatro? Non la prendevano in giro da adolescente per aver fatto una scelta “insolita”?

“All’inizio sì, era visto come un gioco. “Ah, fa teatro, si diverte”. Ma poi, quando hanno visto i primi spettacoli, hanno cambiato idea. Mi hanno supportato, anche i familiari. Avevo finalmente trovato il mio posto. A differenza di tanti miei coetanei, che sapevano già cosa volessero fare, io non studiavo, non facevo nulla. Ma il teatro mi ha messo al mondo. E tutto è cominciato con il mio primo maestro, Gennaro Capasso”.

Che cosa ricorda di lui?

“Lavorava con ragazzi con problematiche psicologiche. Il primo spettacolo che feci con lui era sulla Shoah. Poi facemmo una riscrittura di Pinocchio, Pinocchia, e poi Fuori scatola, in cui interpretavamo personaggi rinchiusi in manicomio, non perché malati, ma per ragioni sociali. Io interpretavo un ragazzo chiuso dentro solo perché aveva dato un bacio a un altro ragazzo. Un monologo durissimo. I miei coetanei si emozionarono. Capii che il teatro poteva cambiare le persone”.

Ha detto che da ragazzo non studiava. Quando ha imparato la disciplina?

“Già ai provini per l’Accademia. Vidi che gli altri erano preparatissimi. Io non sapevo nemmeno che esistessero tutte quelle accademie. Volevo uscire da lì come uno dei migliori. Lì conobbi anche Francesco Roccasecca, un talento incredibile. Si creò una competizione sana. L’Accademia era dura: dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì. Poi a casa a studiare ancora. Ma lo facevo con amore. Al liceo arrivavo sempre tardi, entravo alla seconda ora. In Accademia, ero invece sempre il primo ad arrivare”.

I suoi genitori hanno capito da subito la sua scelta?

“Mia madre sì, subito. Mio padre, operaio da una vita, era più scettico. Diceva: “O studi o vai a lavorare”. Ma, quando seppe che mi avevano preso all’Accademia di Luca De Filippo, cambiò tutto. Per quella generazione, il nome De Filippo pesa. Da lì diventò il mio primo sostenitore”.

Si ricorda la prima volta su un palco da professionista?

“Luglio 2016, con Le Troiane, in un teatro greco all’aperto: il Pausilypon. Una magia. Il cast era per metà formato da noi dell’Accademia. C’era anche Angela Pagano, un’attrice straordinaria. Era la prima volta che venivo pagato. Pensai che stesse cambiando qualcosa”.

Cosa ha scoperto di sé grazie alla recitazione in quasi dieci anni di professione?

“Che so piangere. Tanto. Ho scoperto una sensibilità che non conoscevo. E ho imparato a gestire le emozioni. Non a controllarle, ma ad accoglierle. A lasciarle andare”.

E cosa invece l’ha delusa?

“Credevo che l’attore fosse importante per la comunità. Poi è arrivato il Covid. Hanno chiuso tutto. Nessuno ci ha difesi. E lì ho capito che si può fare a meno di noi. Anche quando hanno chiuso il Nuovo Teatro Sanità, nessuno si è fatto avanti. Fa male: abbiamo scritto alle istituzioni per la ricerca di un nuovo spazio ma nessuno ha mai risposto”.

Ha partecipato alla serie Mare Fuori interpretando Salvo, il cugino di Matteo Paolillo. È stato un vantaggio per la sua carriera?

“Né un vantaggio né uno svantaggio. Avevo un ruolo piccolo, quindi non ho avuto grande esposizione. Però mi ha permesso di fare altri provini senza essere etichettato. Altri colleghi, con ruoli più importanti, sono rimasti o bloccati nel personaggio o marchiati da un’etichetta”.

Cosa pensa delle critiche alla serie e a prodotti simili?

“Sono stronzate. Se un ragazzino gira armato, non è per Mare fuori o perché ascolta la musica di Geolier. È colpa del contesto, della famiglia, della strada. Io sono cresciuto con i film Romanzo criminale e Scarface, ma non ho preso quella strada. La differenza la fanno le radici”.

Parliamo di Lei. Ultimamente porta la barba. Motivo estetico o scelta dettata da altro?

“Non mi piace la mia mascella. La barba mi rende il viso più armonioso. Ma me ne prendo cura: shampoo, balsamo, pettinino (ride, ndr), anche se per i casting spesso mi vogliono senza”.

Che rapporto ha con il suo essere “un maschio”?

“Un buon rapporto. Faccio parte della fondazione Una Nessuna Centomila, che lavora su questi temi. Credo che, nella lotta alla violenza e alla disparità di genere, serva il coinvolgimento degli uomini. Purtroppo, le donne sono ancora costrette a fare quasi tutto da sole quando invece noi uomi dovremmo metterci la faccia”.

Lei è impegnato da anni con Giovanna Sannino, sua collega. Perché ha scelto di chiederle di sposarlo?

“Perché non mi ha lasciato. Il 2024 è stato l’anno più brutto della mia vita. A livello lavorativo stavo letteralmente sotto terra. Non lavoravo, non prendevo provini, mi sentivo inutile. C’erano giorni in cui non volevo neanche alzarmi dal letto. Lei è rimasta. È stata lì. Ha combattuto per me e con me. Io non le ho chiesto niente. Eppure, è rimasta. C’erano momenti in cui pensavo che si sarebbe stancata, che se ne sarebbe andata. Invece no. Mi ha aiutato a rimettermi in piedi. E io, a un certo punto, mi sono detto: “Devo in qualche modo restituirle tutto ciò”. È stato il mio modo per dirle grazie. Ma anche per dirle: voglio dirti che ti amo ogni giorno della mia vita. Non una volta sola. Ogni giorno”.

Quando legge articoli del tipo “Chi è il fidanzato di Giovanna Sannino?”, come reagisce?

“Ci ridiamo su. Tra noi, non c’è nessuna competizione. Anzi, spesso le scatto io le foto coi fan. Una volta una ragazzina voleva l’autografo sulla figurina in cui Giovanna piangeva per la morte del mio personaggio. Le ho chiesto chi fosse il defunto: fortunatamente sapeva la risposta… anche se riconoscermi è spesso difficile, a causa della barba!”.

Giovanna le ha organizzato una festa per i suoi 30 anni per “farla tornare bambino”. Che significa?

“Che avevo smesso di sognare. Il 2024 mi aveva tolto anche quello. Lei mi ha fatto un regalo enorme. Mi ha restituito la capacità di sperare”.

“Anima di rosa e pelle di rinoceronte” sono secondo Stella Adler due delle caratteristiche che deve avere un attore. Le appartengono?

“Si. La pelle di rinoceronte per la capacità di resistere. E l’anima di rosa per l’amore che metto nei personaggi. Sempre”.

Ha avuto diversi maestri nel suo percorso. Cosa ha deciso di non imparare volontariamente da loro?

“La dizione, per come veniva insegnata. Non mi rappresentava. Voglio parlare come la gente. Essere credibile”.

Qualcuno ha mai cercato di cambiarla?

“Sì, qualcuno ci ha provato, soprattutto in passato. Ma ho sempre tenuto la mia linea. Non mi snaturo per nessuno”.

Ha mai subito abusi da qualcuno in posizione di potere?

“Abusi veri e propri no, ma commenti sì. Situazioni ambigue, battutine fuori luogo da parte di qualche regista a teatro sulla mia fisicità che scatenava in lui strane reazioni, quelle sì. Capita. E non mi vergogno a dirlo perché dobbiamo parlarne. Anche gli uomini possono trovarsi in certe dinamiche, anche se in percentuale minore rispetto alle donne. Ma io ho visto cose gravi con i miei occhi soprattutto sulle colleghe: situazioni inaccettabili”.

Come si immagina tra dieci anni?

“Mi immagino ancora sposato con Giovanna. Con un figlio, forse due. Me li immagino piccoli, che mi saltano addosso la mattina. Mi immagino una casa semplice, piena di confusione, ma anche di amore. Mi immagino più sereno. Non per forza famoso o ricco, ma con la sensazione di essere riuscito a costruire qualcosa. Magari lavoro ancora come attore, o magari insegno. Non lo so. Ma una cosa la so: voglio una famiglia che sia rifugio, non apparenza. E voglio restare con i piedi per terra. Come adesso”.

La prima cosa che insegnerebbe a suo figlio?

“L’amore. Ma non come parola. Come gesto quotidiano. Come modo di stare al mondo. Gli insegnerei che può piangere, può avere paura, può essere fragile. E che in tutto questo non c’è niente di sbagliato. Gli insegnerei il rispetto per se stesso e per gli altri”.

A chi direbbe grazie per l’uomo che è diventato?

“Ai miei genitori. E a Giovanna. Sono il frutto loro”.

Le è mancato suo padre da piccolo?

“Sì, ma non in modo negativo. Lavorava fuori. Ora da quattro anni viviamo insieme. L’ho riscoperto. Lo scorso anno, quando non vinsi un premio a Milano, ero a terra. Mio padre mi disse: ‘Stai tranquillo. Pure Maradona ha sbagliato rigore’. Quella frase mi ha cambiato la vita”.