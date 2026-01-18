Intervista a Luigi D’Oriano, il figlio Andrea in La Preside: “La verità è che non mi conosco affatto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una scuola. Un luogo reale, non simbolico. Un cancello da oltrepassare, non per forza con leggerezza. La Preside, la serie di Rai 1, racconta una storia vera, ma dietro ogni episodio e dietro ogni volto si muove qualcosa di più profondo: la fatica di crescere, la ricerca del proprio posto, la domanda silenziosa che molti ragazzi si portano dentro senza dirla a voce alta: “Chi sono io, davvero?”. Luigi D’Oriano interpreta Andrea, un adolescente che vive un conflitto muto ma costante con la madre Luisa Ranieri, schiacciato dalle aspettative e dai confronti. Ma più che un ruolo, Andrea è diventato per Luigi D’Oriano un’occasione, un’occasione per esplorare un lato di sé che nella vita di tutti i giorni non aveva mai avuto modo di guardare. È proprio da qui che parte il racconto. Non solo il racconto di un attore, ma quello di un ragazzo che, anche fuori dal set, si interroga. Che non si sente mai del tutto all’altezza, che fa fatica a guardarsi allo specchio, che studia (all’università, in accademia, e forse soprattutto nella vita) per capire come stare al mondo senza perdersi. Non c’è costruzione nel modo in cui parla. C’è una fragilità sincera, non ostentata. Luigi D’Oriano si racconta così: con pudore, ma senza difese. Parla dell’attesa tra un lavoro e l’altro, della sindrome dell’impostore, del bisogno di sentirsi visti davvero. E poi della famiglia, delle radici, del corpo, di come ci si può sentire a disagio anche quando fuori sembra andare tutto bene. Forse è proprio questa la sua forza: non la certezza, ma la disponibilità al dubbio. La recitazione, dice in quest’intervista esclusiva a Virgilio Notizie, non è una maschera, ma un modo per conoscere parti di sé che altrimenti resterebbero sepolte. E il desiderio che lo guida non è quello di “diventare qualcosa”, ma di restare in ascolto: di sé, degli altri, delle storie che ci attraversano. In fondo, è questo che rende autentica una voce: la capacità di restare umani, anche quando si recita.

La prima domanda è la più ovvia, ma forse anche la più importante: come sta, Luigi?

“È bello ricevere questa domanda, davvero. Sto bene, sono molto contento. Sicuramente è un periodo intenso: tra la promozione della serie e gli impegni con l’Accademia, ho giornate piene. Ma va tutto molto bene, grazie. È un momento impegnativo, ma positivo”.

Immagino che si stia ancora meglio quando una serie a cui si tiene così tanto debutta con il 27% di share, soprattutto alla prima puntata, che di solito serve solo a presentare i personaggi.

“Eh sì, fa davvero piacere. È un risultato che rende felici. Il pubblico è rimasto, ed è curioso di vedere come si svilupperà la storia. Penso che sia perché la serie ha davvero tutti gli elementi per tenere alta l’attenzione: racconta una storia vera e tocca temi attualissimi. Temi che è importante portare alla luce, perché è l’unico modo per sperare in un cambiamento reale. Mi auguro – e credo che stia già succedendo – che questa storia aiuti anche a cambiare la percezione che molti hanno delle periferie. E non solo di Napoli: è un discorso che riguarda tutte le periferie italiane, da nord a sud. Quindi sì, sono molto contento che il messaggio sia arrivato forte e chiaro, e che le persone abbiano scelto di restare davanti alla tv per seguire questa storia così potente”.

Nella serie interpreta Andrea, il figlio della preside. Dopo aver superato i provini e ricevuto la sceneggiatura, quando ha iniziato davvero a conoscere questo personaggio, come se lo è immaginato? Che idea si è fatto di lui?

“È stato un percorso piuttosto complicato, a dire il vero. Perché per la prima volta mi sono trovato a interpretare un personaggio più giovane di me. Andrea ha qualche anno in meno, e ho dovuto lavorare per recuperare e rendere credibili dei tratti che ormai non sento più miei, o che forse non ho mai sentito davvero vicini, perché appartengono a una fase della vita più immatura. All’inizio ho fatto fatica a capirlo. Non è stato semplice, ma era proprio quello il punto: dovevo capirlo per potergli dare vita. Non dev’essere facile, per un figlio, avere una madre così assente. Andrea si porta addosso tutto il carico emotivo che la madre si trascina da scuola, e questa cosa lo schiaccia. Non riesce a vivere con leggerezza. Ho iniziato a vederlo come un ragazzo ferito, ma anche ribelle: due aspetti che nascono dalla stessa radice, cioè la mancanza di attenzione e affetto. Mi sono concentrato molto su questo lato, anche se continuo a sentirlo distante da me. Però è stato stimolante: mi ha costretto a riscoprire una parte più infantile, forse un po’ dimenticata. Ed è stato anche divertente, in fondo, esplorarla”.

Più che essere infantile, Andrea ha un altro problema: non ha ancora capito chi è. È come se fosse sempre in attesa di scoprirlo. Fa uno sport che era del fratello, cerca di aderire alle aspettative dei genitori… ma lui, in tutto questo, dov’è?

“Anche questo dipende dall’età: ha diciassette anni. E a diciassette anni nessuno sa davvero chi è. C’è gente che lo capisce dieci, quindici anni dopo. È un’età fragile, in cui la presenza dei genitori può fare la differenza: possono orientarti, aiutarti a fare scelte più consapevoli. Andrea questa guida non ce l’ha. Sua madre, che dovrebbe essere un punto di riferimento, è assente, e questo lo lascia pieno di incertezze su se stesso e sul futuro. Non sa che direzione prendere, né da cosa stare lontano. È sempre in bilico. È un ragazzo molto sofferente, anche perché vive costantemente nel confronto con il fratello maggiore. E non è facile crescere con il peso di un paragone continuo. Per lui è davvero un fardello pesante”

A questo punto viene spontaneo chiederle: lei invece quando ha capito di voler fare l’attore? Recita da quando era poco più che un bambino…

“Sì, ho iniziato molto presto. Ma la verità è che no, non l’avevo capito subito. È nato tutto come un gioco. Non c’era niente di pianificato, niente di ‘serio’ all’inizio. Poi, col tempo, grazie allo studio, ai set, alle esperienze anche fuori dal set, ho capito che questa era davvero la mia strada. Quello che mi affascina di più è la possibilità di vivere tante vite. Penso che sia forse l’unico mestiere che ti permette davvero di farlo. È bellissimo poter dare voce a personaggi diversi, mettersi nei loro panni, uscire da se stessi. L’idea di non dover essere me stesso, almeno per un po’, è qualcosa che mi attira molto. Sto approfondendo questo mondo anche grazie all’Accademia: più vai avanti, più capisci quanto lavoro ci sia dietro una serie o un film. Ci sono centinaia di persone, ognuna con un ruolo essenziale. Il cinema, la televisione, l’audiovisivo in generale… è un mondo che mi affascina profondamente. La possibilità di raccontare storie è qualcosa che mi appassiona”.

Ha detto che questo lavoro le permette di fare esperienze che non le appartengono, di esplorare vite diverse dalla sua. Però, se ci pensa, La Preside l’ha anche riportata in un mondo che, in fondo, conosce bene. Nel 2013, anche se era ancora un bambino, ha recitato nella serie Gomorra. E spesso, quando si parla di serie ambientate a Napoli, si pensa subito a quell’universo lì. Esiste solo quello o c’è anche un altro volto di Napoli, magari più bello, che lei ha vissuto in prima persona?

“La Preside mi rappresenta molto. Perché anche io, come molti dei ragazzi raccontati nella serie, sono cresciuto in un quartiere difficile, in provincia di Napoli: Castellammare. Questa serie mi ha fatto in parte rivivere un periodo della mia vita in cui il confine tra giusto e sbagliato non era affatto chiaro. Dove la linea tra legalità e illegalità era sottile, quasi invisibile. E questo succede perché manca lo Stato, manca la scuola, mancano punti di riferimento. Non è facile crescere in certi contesti. Ho visto tanti ragazzi, amici, conoscenti, prendere strade ‘discutibili’. Quindi sì, quello che raccontano certe serie è reale. Ma non è tutto. Non è giusto ridurre Napoli solo a quello. Napoli è molto di più: è un insieme di culture, storie, popoli. Spesso si racconta solo il lato più crudo perché attira, incuriosisce. Ma la verità è che proprio in quei luoghi difficili spesso nascono le storie più forti, le persone più luminose. Perché è lì che vieni messo alla prova, è lì che capisci quanto conti scegliere. Anche dove non c’è luce, puoi trovare bellezza. Forse è per questo che si racconta tanto quella Napoli lì. Ma mi lasci dire: Napoli è anche Marechiaro, è il lungomare, è la vista del Vesuvio. Da secoli si cerca di raccontarla in tutte le sue sfumature: nel cinema, nella musica, nel teatro. Ma riuscire a restituirla tutta in un solo racconto è quasi impossibile. Napoli è tante cose insieme”.

Napoli è il mare, il Vesuvio… e, qualcuno direbbe, anche la cazzimma. Ma tanti sottolineerebbero che Napoli, più di tutto, è arte. C’è un detto secondo cui chi nasce a Napoli è già artista, in qualche modo. Lo vediamo nella musica, nel teatro, nella recitazione, nel cinema… Lei, quando ha capito di esserlo?

“Non credo ci sia stato un momento preciso. E, a dire la verità, non so nemmeno se mi definisco davvero un artista. Quello che so è che mi piace osservare le persone. Osservarle davvero, in profondità. Notare i dettagli, i gesti, i modi di fare. Spesso li tengo da parte, magari per usarli quando devo costruire un personaggio. Quindi, più che artista, forse mi considero un grande osservatore della vita e di chi mi sta intorno. E sicuramente un appassionato di storie, in tutte le forme in cui si possono raccontare. Poi certo, se fare quello che amo vuol dire essere un artista, allora va bene, ci sto. Ma non c’è stato un momento esatto in cui mi sono detto: ‘Ok, ora sono un artista’”.

Ma lei dimentica un piccolo dettaglio: è stato protagonista di un film che, per quelli della mia generazione, è già un cult, Mixed by Erry. Lei racconta il suo mondo con grande naturalezza, ma resta il fatto che… lei è sempre Erry.

“Quella è una storia che, anche se nasce a Napoli, è molto più grande di quanto sembri. Recitare in quel film mi ha fatto capire che certi fenomeni, anche se legati a un contesto preciso, come il quartiere Forcella, in realtà parlano a tutti. Forcella è solo un punto sulla mappa, ma è proprio in luoghi così che spesso nascono le storie più incredibili, i personaggi più fuori dal comune. E quello che li unisce è quasi sempre lo stesso: la voglia di riscatto, la fame di vita, il bisogno di cambiare le cose. È quella fame che poi ti spinge a superare i tuoi limiti, a dare più di quanto pensavi di avere”.

C’è un passaggio, accennato prima, su cui voglio tornare. Lei parlava del quartiere in cui è cresciuto, e diceva che a un certo punto nella vita ci si trova davanti a un bivio: la strada A, o la strada B. È stato difficile, per lei, non farsi attirare dalla strada B?

“La risposta, anche se può sembrare semplice, è no. E non perché io sia stato più bravo o più forte degli altri, ma perché ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha sempre mostrato la direzione giusta. Credo che la vera differenza stia tutta lì. Il punto non è solo dove nasci, ma se c’è qualcuno che ti fa capire che esiste un’alternativa. Il problema è che tanti ragazzi, purtroppo, vedono solo la strada B. Non perché la scelgano davvero, ma perché nessuno gli fa vedere la A. E le ragioni possono essere tante: la mancanza di scuola, l’assenza di un genitore, situazioni difficili a casa… Per questo penso che, dove manca la famiglia, debbano intervenire la scuola e lo Stato. Devono essere loro a colmare quel vuoto, a far vedere che un’altra strada esiste. Nel mio caso, è stata fondamentale la presenza della mia famiglia. Mi hanno fatto capire, fin da piccolo, cosa fosse giusto e cosa no. Sono stato fortunato, lo so. Ma non basta dire ‘scegli bene’: bisogna mettere i ragazzi nella condizione di poter scegliere davvero”.

Non l’ha mai spaventata l’attesa tra un lavoro e l’altro? Credo sia proprio quello, a volte, il momento più difficile per chi fa questo mestiere. Lei come vive quei periodi in cui sembra non esserci nulla all’orizzonte?

“C’è stato un periodo in cui ho avvertito questa difficoltà. Mi sentivo spento, come se fossi artisticamente morto, se mi passa il termine. Non avevo stimoli, non avevo voglia di mettermi in gioco. Proprio in quel momento, però, lo studio è tornato a essere centrale. Ero già iscritto all’università e lo sono ancora, anche se dopo Mixed by Erry avevo messo un po’ da parte tutto, colpa mia ovviamente. Tra un set e l’altro, e con le riprese fuori città, era difficile seguire i corsi. Ricordo che l’anno di attesa tra la fine del film e la sua uscita è stato particolarmente duro. Ma è anche l’anno in cui ho deciso di iscrivermi all’Accademia. E così, pur essendo un periodo logorante, ho scoperto che la cultura personale, che arrivi da un percorso formale come l’università o semplicemente da un libro, un film o una curiosità, può tenerti vivo. È stata proprio quella curiosità ad aiutarmi a vivere meglio l’attesa. A renderla quasi piacevole. Ti dà il tempo di ricaricarti, di prepararti davvero per quello che verrà. Ancora una volta, lo studio mi ha salvato”.

Cosa studia all’università?

“Il corso ha un nome un po’ complicato: Tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. In parole semplici, si occupa di sicurezza sul lavoro. È un ambito molto ampio, che va dalla cantieristica alla ristorazione, tutto ciò che riguarda prevenzione, normative, protezione. E visto che sono uno un po’ particolare, ho deciso di iniziare anche l’Accademia in parallelo. Quindi adesso porto avanti entrambe le cose. E devo dire che mi piace molto”.

È una scelta che sorprende: occuparsi di sicurezza sul lavoro è qualcosa di molto concreto, quasi “adulto”. Come ci è arrivato?

“Dopo il liceo scientifico non avevo la minima idea di cosa fare. Non venendo da un istituto tecnico o professionale, cercavo qualcosa che mi tenesse impegnato. È stato mio zio a consigliarmi questa facoltà. Mi disse che era molto richiesta e offriva buone prospettive. Ho provato il test, l’ho passato, e mi sono detto: perché no? Era un mondo completamente nuovo per me, ma l’ho trovato interessante. Mi è sempre piaciuto studiare, quindi ho deciso di provarci. E in effetti andava anche bene, almeno fino a quando è arrivato Sydney Sibilia a dirmi: ‘Mi servi per un film’. Dovevo partire, e lì ho perso un po’ il ritmo. Ma conto di riprendere presto e finire gli studi, non troppo in là”.

Quasi tutti gli attori della serie La Preside che abbiamo intervistato hanno usato due parole come un mantra: speranza e fiducia. Se dovesse scegliere lei, tra queste due, quale rappresenta meglio questa storia?

“Domanda difficile… ma forse sceglierei una terza parola: volontà. O meglio, determinazione. Credo che sia questa la chiave. La determinazione di una donna che decide, come dovrebbe essere normale, di fare bene il proprio lavoro. Ma lo fa con una forza rara. È grazie alla sua volontà che riesce a riportare a scuola ragazzi che non ci andavano da anni. Certo, speranza e fiducia sono parole importanti, soprattutto quando si parla di scuola. Capisco perché gli altri attori le abbiano scelte. Ma io vorrei mettere l’accento sul coraggio di questa donna, sulla sua ostinazione”.

Tra l’altro ha spostato l’asse: speranza e fiducia dipendono da fattori esterni. Determinazione e volontà, invece, sono qualcosa che viene da dentro.

“Esattamente. È tutto lì. Se speranza e fiducia dipendono dagli altri, la volontà è nostra. Appartiene a ciascuno di noi. E se anche solo un decimo della forza che ha avuto questa donna arrivasse a ognuno di noi, sono sicuro che molte cose potrebbero davvero cambiare. Forse è per questo che preferisco concentrarmi su questo aspetto”.

Quanta determinazione ci è voluta per andare avanti con lo studio, quando intorno a lei c’erano solo persone che la prendevano in giro?

“Abbastanza. Non è stato facile, soprattutto perché chi mi stava intorno non riusciva a vedere quello che vedevo io. Non capivano dove volessi arrivare, a cosa mi stessi preparando. E forse è proprio questo che mi dispiaceva di più: sentirmi frainteso. Però dentro di me avevo una certa sicurezza. E ho avuto, ripeto, la fortuna di avere una famiglia forte, che mi ha sempre sostenuto e spinto a seguire ciò che amavo. Questo ha fatto davvero la differenza. Non ho mai vissuto tutto questo come un peso insostenibile, ma sì, è stato faticoso”.

Nella sua famiglia c’era già qualcuno che faceva questo mestiere?

“No, nessuno. Proprio nessuno: io sono l’eccezione. A casa mia nessuno lavora nel mondo dello spettacolo, né ci ha mai provato. Mia madre Carmen è insegnante, mio padre Pippo lavora per la Comunità Montana: si occupa di prevenzione incendi. Quindi, lavori molto concreti, lontanissimi dal mio. Eppure, mi hanno sempre sostenuto, anche se questo ambiente per loro era del tutto sconosciuto. E questo, per me, ha significato tantissimo”.

Mi fa sorridere il fatto che sua madre sia un’insegnante. In fondo, La Preside è diventata per lei un po’ casa e lavoro insieme.

“Tra l’altro è stata proprio mia madre, appena ho fatto il provino, a raccontarmi per prima tutta la storia di Eugenia Carfora proprio perché è una vicenda molto conosciuta nel mondo della scuola. Mi ha dato spunti, dettagli, mi ha raccontato aneddoti. Mi ha anche fatto parlare con alcune insegnanti che avevano lavorato davvero con la preside. Mi ha aiutato tanto a documentarmi. E anche lei era felice che questa storia venisse raccontata. Ha capito subito l’importanza del messaggio. Per me è stato un motivo d’orgoglio in più”.

In questi giorni si è accesa una piccola polemica, non solo sulla serie ma sulla figura di Eugenia Carfora. Secondo lei, da dove nasce questo tipo di critiche?

“Faccio un po’ fatica a rispondere, ma ci provo. Credo che molte delle critiche nascano dal suo modo di fare, che a qualcuno può sembrare duro o troppo diretto. Ma è proprio quella la sua personalità. Ed è anche ciò che l’ha resa una figura così straordinaria. Se non fosse andata a prendere i ragazzi uno a uno, casa per casa, oggi non staremmo parlando né di lei, né di questa serie. Capisco che il suo atteggiamento possa non piacere a tutti, ma credo che lei sapesse bene che quello era l’unico modo per combattere davvero la dispersione scolastica. Non c’erano alternative. Per questo faccio fatica a capire le critiche: ha fatto un lavoro enorme, e per me merita solo rispetto. E torna anche quella parola di cui parlavamo prima: la cazzimma. Se Eugenia Carfora non avesse avuto quella, oggi non saremmo qui a parlare di lei”.

Nel lavorare in un cast così ampio, con professionisti come Alessandro Tedeschi, Luisa Ranieri, Ivan Castiglione, Claudia Tranchese o Ludovica Nasti, un attore giovane non rischia di avere la sindrome dell’impostore? Non si è mai chiesto: “Che ci faccio io qui?”

“Me lo sono chiesto e più di una volta. Anche perché molte delle mie scene erano con Luisa e con Ivan, che hanno un’esperienza almeno cinque volte superiore alla mia. A volte davvero mi sembrava strano stare lì in mezzo. Ma la verità è che sia Luisa che Ivan hanno fatto un lavoro straordinario nel mettermi a mio agio. Non mi hanno mai fatto sentire fuori posto. Anzi, mi hanno aiutato tantissimo. Se durante una scena avevo un blocco, se una battuta non mi veniva, loro sapevano sempre come sbloccarmi. Credo che la chiave sia nella loro umanità. Ho capito che i grandi attori, prima ancora che bravi, sono persone con una grande umanità. E quando si crea un legame umano, ancora prima che professionale, tutto diventa più semplice”.

Da giovane attore, che rapporto ha con la sua immagine?

“Faccio fatica, glielo dico sinceramente. Faccio fatica a guardarmi. Credo di giudicarmi sempre troppo, in modo severo. Non so bene perché. Ci sto riflettendo molto in questo periodo, ma non ho ancora trovato una risposta chiara. Guardarmi, ascoltarmi… non è qualcosa che mi fa stare bene. Ma so anche che è un problema, perché questo è il mio lavoro. Devo trovare un equilibrio, anche solo per stare meglio con me stesso”.

Le dà fastidio rivedersi perché non si sente bravo, o perché non si riconosce in quello che vede?

“Non è tanto un problema di riconoscermi nel personaggio. Da quel punto di vista, sto tranquillo. È più una questione di giudizio. Mi giudico sempre, penso che potrei fare di più, meglio. È un po’ come quando fai un disegno e ti dicono: ‘Che bello!’. Ma tu pensi: ‘No, è venuto male’.

Ecco, quella è più o meno la sensazione”.

Quindi è proprio la performance che mette in discussione.

“Esatto. Non sono mai del tutto soddisfatto. Penso sempre che si possa fare meglio. E da un lato è giusto, perché ti spinge a crescere. Ma dall’altro, bisogna anche imparare a dosare questa cosa, altrimenti ti mangia vivo”.

E con lo specchio, invece? Che rapporto ha?

“Direi neutro. Non è un rapporto sereno, ma nemmeno conflittuale. Ci sono giorni in cui non mi sopporto, e altri in cui riesco a volermi un po’ più bene. Credo che la chiave sia trovare un equilibrio. Capire cosa ti fa stare bene e cosa invece ti mette a disagio. È un processo lungo, complicato, ma penso che prima o poi ci si arrivi”.

In questo processo, quanto pesa il modello che ci viene imposto da fuori? Mi spiego meglio: ogni uomo si trova a confrontarsi, anche inconsciamente, con un certo tipo di mascolinità. Fisico scolpito, biondo, occhi azzurri… c’è ancora l’idea di come dovrebbe essere un uomo. Lei come vive tutto questo?

“A questo non credo. Siamo nel 2026, e trovo assurdo che esistano ancora modelli di riferimento preconfezionati. La cosa più bella di questo mondo è che è vario. Perché dovrei voler essere biondo, 80 chili, muscoloso? Ma che me ne importa? Voglio avere la panza, voglio mangiare un bel panino napoletano. Bisognerebbe imparare a stare bene con se stessi, a prescindere da come si appare. Che uno sia biondo, moro, rosso, magro o grasso, non cambia niente. Sono discorsi talmente banali che mi fa tristezza doverli ancora fare, oggi”.

Lo trovo anch’io triste. Ma forse è proprio questa idea di modello a farci sentire fuori posto, quando non ci riconosciamo in quello che gli altri si aspettano da noi.

“Sì, ma vede, per me guardarsi allo specchio non riguarda solo l’aspetto estetico. Credo che quando ci guardiamo allo specchio, spesso non vediamo una persona brutta. Vediamo una persona triste. E questa è una questione interiore, non esteriore. Il punto non è il brufolo sulla guancia. Il punto è capire perché quel giorno ci sentiamo giù. Stare bene con la propria psiche, con quello che abbiamo dentro, è molto più importante dell’aspetto fisico. Alla fine, l’estetica lascia il tempo che trova. La parte più bella di noi sta dentro, non fuori”.

La recitazione, per lei, è una chimera da inseguire o uno stato d’animo temporaneo da assaporare e poi lasciar andare?

“Per me la recitazione è una necessità. Credo che ognuno di noi abbia tante versioni di sé, e spesso tendiamo a nasconderle. Recitare ti permette non solo di mostrarle, ma anche di scoprirle. Per esempio, nella vita reale non ho mai avuto un rapporto conflittuale con mia madre. Eppure, interpretando Andrea, ho dovuto affrontare uno scontro continuo con la figura materna. Questo mi ha costretto a esplorare una parte di me che non conoscevo. Recitare ti fa conoscere meglio te stesso, passando attraverso la vita degli altri. E forse è proprio questa la cosa più affascinante di questo lavoro”.

E qual è la cosa più grande che ha scoperto di se stesso?

“Spero di non averla ancora scoperta. Credo di essere in continua evoluzione. Ma se devo dire una cosa, forse è che non sono solo quello che mostro nella vita di tutti i giorni. Sono molto di più. Sono tante cose. Credevo di conoscermi, ma la verità è che non mi conosco affatto”.