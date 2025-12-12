Intervista a Nek, dai ricordi di Sanremo all'incidente fino alla carriera in tv: "È stata una bella sfida"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una soglia invisibile che ciascuno di noi attraversa, prima o poi. Non ha a che fare con l’età, ma con la consapevolezza. È il momento in cui smetti di rincorrere l’approvazione degli altri e inizi a cercare il tuo centro. È lì che si rivela la voce autentica: quella che non canta solo per essere ascoltata, ma per riconoscersi, per guarire, per esistere davvero. Filippo Neviani, per tutti Nek, quella soglia l’ha attraversata più volte. Nella timidezza di un ragazzo che cercava rifugio in una chitarra, nella disciplina della gavetta, nelle delusioni che non hanno piegato la sua fede nel mestiere, nell’amore trasformativo per la famiglia, nell’incidente che ha sfiorato la sua identità fisica e insieme l’ha riconsegnato a quella più profonda. In questa lunga intervista in esclusiva per Virgilio Notizie, non c’è solo il coach che vediamo il venerdì sera su Rai 1 a The Voice Senior, il conduttore curioso o il cantautore che ha segnato una generazione. Non c’è solo Nek, per intenderci. C’è un uomo che riflette sul tempo, sulla fragilità, sull’importanza di coltivare i sogni anche quando sembrano impossibili. C’è un artista che non ha mai preso lezioni di canto, ma ha imparato a prendersi cura della propria anima con pazienza, allenamento e fiducia. C’è un essere umano che ha scelto la gentilezza come atto rivoluzionario, l’amore come unica lingua possibile, e la gioia – non la felicità effimera – come bussola interiore. Questo non è un racconto di successi, ma di ricerca. Non è la storia di un personaggio, ma il ritratto sincero di Filippo, di chi, a 54 anni, ha ancora voglia di essere allievo. Perché non si smette mai di imparare, soprattutto da se stessi. E, se poi chiedete a Nek com’è lavorare al fianco di Loredana Berté, la riposta non può che essere una: “Con Loredana ogni secondo è un aneddoto. È la storia della musica italiana. Io me la porterei a casa, se potessi. La farei sedere davanti a me con un bicchiere di vino in mano e le direi: ‘Raccontami tutto’. È un pozzo di racconti, di esperienze, di momenti che hanno fatto la storia”.

The Voice Senior è un talent che lavora con la voce e con vite che hanno molto da raccontare. Cosa le sta insegnando questa esperienza?

“Mi sta insegnando che bisogna sempre tenere vivi i sogni. Sono fondamentali, sono il motore della vita. In questo percorso ho conosciuto storie davvero forti, pesanti, che però portano con sé una lezione grande: l’entusiasmo non ha età. È proprio l’entusiasmo che ti tiene vivo, che ti mantiene giovane, che ti dà quel guizzo, quella scintilla per affrontare la vita, anche quando cambia improvvisamente direzione. Molti dei cantanti che ho incontrato nel programma avrebbero probabilmente voluto fare quello che faccio io, vivere di musica, ma per vari motivi si sono ritrovati a tenere la musica come un hobby, un piano B. Eppure, anche in questo, ci hanno messo sempre passione. Hanno partecipato a The Voice Senior per il puro piacere di esserci, di condividere l’amore per la musica davanti al grande pubblico di Rai 1. Non si vince The Voice Senior per soldi, si vince per il desiderio di esserci. Questa è una verità bellissima raccontata con leggerezza ed è davvero un grande insegnamento”.

C’è stato qualcuno che, con il suo talento o la sua esibizione, le ha fatto vedere un episodio della sua vita sotto una luce diversa?

“Non direi sotto una luce diversa, ma sicuramente attraverso alcune performance mi sono ritrovato a rivivere momenti della mia vita. C’è stato un signore, ad esempio, che ha suonato un pezzo di Bob Dylan con la chitarra acustica. E poi una signora che, durante una blind audition, ha cantato una canzone di Cat Stevens. Mi hanno riportato a quel mondo country da cui sono partito anch’io. Io ho iniziato a esibirmi a 12 anni con un mio amico, suonando le canzoni di John Denver nei teatri locali e nelle scuole. In certi momenti, attraverso loro, ho rivisto me stesso e sono tornato indietro negli anni”.

Cos’è che la spingeva verso la musica a 12 anni? Oggi i ragazzi a quell’età hanno in mano uno smartphone, lei invece suonava.

“Appartengo a una generazione diversa, diversa anche da quella di mia figlia che oggi ha 15 anni. All’epoca c’erano altri stimoli, dovevamo andare a cercarci le cose. Non so davvero spiegare il perché, ma sentivo una forza misteriosa che mi attirava verso quella chitarra che avevo in camera. Non avevo altri passatempi. Non praticavo sport, non giocavo a calcio. Avevo quella chitarra. Era il mio modo per stare in mezzo alla gente, per comunicare, perché io ero molto timido. La musica e il mondo dello spettacolo mi hanno aiutato a superare quella timidezza, che a volte veniva fraintesa come atteggiamento altezzoso. È stato un vero training autogeno. Il palco, col tempo, mi ha aiutato a superarla”.

Quella chitarra chi gliel’aveva regalata? L’aveva voluta lei?

“Me l’ha regalata l’ostetrica che ha fatto nascere me e mio fratello. Aveva questa chitarra e me la diede, pur senza sapere se sarei mai diventato musicista. Fu una zia, in realtà, ad avere una sorta di visione su di me. Io guardavo quella chitarra spesso, la toccavo senza sapere suonare. Poi, verso i dieci anni, andai a lezione quasi per accontentare i miei genitori. E fu amore a prima vista. Per due anni ho preso lezioni, e poi, intorno ai 12-13 anni, ho formato la mia prima band, quella con cui suonavamo le canzoni di John Denver”.

Oggi in musica sembra contare solo chi ha più numeri. Ha ancora senso parlare di merito, concetto al centro di The Voice Senior?

“Oggi sì, contano i numeri. Ma alla fine, se non sei bravo, se non hai talento, non duri. La longevità artistica è la vera misura. E quella te la dà solo il talento. Possiamo parlare quanto vogliamo di metriche, ma se non resisti nel tempo, se non fai emozionare, non godi e non fai godere. Ai miei tempi, comunque, anche i numeri contavano. Se non avessi venduto 20.000 copie, la casa discografica non ti avrebbe rinnovato il contratto. La differenza è che oggi non esiste più il mercato discografico di una volta, non esiste più il talent scout che veniva a vederti a un concerto per poi proporti a una major. Oggi ci sono i talent show. E poi i numeri sui social, che fotografano chi è dall’altra parte del microfono. Ma, se dopo un anno nessuno si ricorda più di te, quei numeri non valgono. Il tempo è il vero nemico. Il successo si ottiene col lavoro. E il talento va coltivato sempre”.

Il tempo va spesso a braccetto con la disciplina, il sacrificio, la gavetta. Quanto contano per lei?

“Sono elementi fondamentali. La gavetta richiede disciplina. Devi rimanere lì anche quando le cose vanno male, anche quando ti prendi porte in faccia. È un privilegio poter amare ciò che si fa, non capita a tutti. Non bisogna dare nulla per scontato. Io stesso l’ho fatto, dando per scontato che le persone sarebbero venute al mio concerto, che mi avrebbero accolto bene ovunque. Ma non è così. Tutto può cambiare da un giorno all’altro. Bisogna essere sempre pronti. È questo che ho imparato sui palchi degli anni ‘80, nella mia gavetta: a non demoralizzarmi se qualcosa non funziona, a non perdere la speranza. Perché nella musica uno più uno non fa mai due. Il business della musica non segue formule matematiche. È legato all’emozione. E le emozioni non si gestiscono mai nello stesso modo, né da chi le riceve né da chi le crea”.

Negli anni in cui ha ricevuto critiche, rifiuti, magari anche qualche delusione, come ha gestito la timidezza? Perché di solito chi è timido quella forza lì non la trova facilmente.

“Nel mio caso è successo perché la determinazione era più forte di tutto il resto. Per diverso tempo anche gli addetti ai lavori hanno cercato di scoraggiarmi. Mi dicevano che sarei durato quanto il passaggio di un meteorite. Alcuni, addirittura, mi hanno abbandonato lungo il percorso. Eppure, nonostante tutto, ho continuato a credere in quello che facevo. Non ho mai mollato. È vero, in certi momenti sono stato sfiduciato, dispiaciuto, deluso. Ma questo fa parte della vita. Nessuno è immune da sofferenze, dubbi, paure o insoddisfazioni. Siamo tutti esseri umani. Però, alla fine, la mia determinazione ha prevalso: è stata più forte di ogni ostacolo”.

Le è costato più fatica curare la voce o curare l’anima?

“Curare l’anima, senza dubbio. La voce è un dono di Dio. Non ho mai preso lezioni di canto, pensi. Ho iniziato a capire davvero quanto fosse importante fare riscaldamento vocale e migliorarmi tecnicamente solo a 40 anni. Ora ne ho 54. Quindi, praticamente, ieri. Oggi ho molta più consapevolezza e rispetto per questo dono rispetto a quando ero più giovane. Da ragazzi si fanno tante cose d’istinto, senza pensarci troppo. L’anima invece è un universo profondo, immenso, che contiene anche parti oscure. Non si vede mai dove finisce. Lì dentro c’è tutto: la gioia, la felicità, ma anche l’angoscia, il dolore, le debolezze. Per questo è più complicato occuparsene. Anche l’anima, come la voce, ha bisogno di disciplina. Come andare in palestra: se ti alleni, il corpo risponde. Se trascuri l’anima, se non la nutri, la senti pesante, sfilacciata. Vale lo stesso discorso”.

E in questo “allenamento” entra in gioco anche la fede?

“Sì, certamente. Nel mio caso si tratta di fede cristiana, ma il concetto di fede è più ampio. Fede significa fiducia. Significa affidare i propri pensieri, sentimenti, speranze, fragilità a qualcosa o a qualcuno. Per me la fede è un dono. Proprio come il talento: se lo coltivi bene, può diventare un lavoro, una vocazione, persino un successo. Quando vivi con fede, metti il tuo cammino nelle mani di qualcosa di più grande, e questo ti dà forza. Ti orienta. Ti fa sentire meno solo”.

C’è una frase che si sente dire spesso: “Per fare successo ha venduto l’anima al diavolo”. Quando ha capito che lei non lo avrebbe mai fatto?

“È un modo di dire, ma le tentazioni esistono, eccome. Viviamo in un mondo in cui la libertà è, allo stesso tempo, il dono più grande e la nostra debolezza più evidente. Perché siamo liberi di scegliere, ma ogni scelta ci espone. Scegliere significa anche esporsi al rischio. Io ho fatto delle scelte ben precise, che riguardano non solo me come artista, ma anche come uomo, come marito, come padre. Le ho fatte insieme alla mia famiglia. E queste scelte mi hanno portato su un certo percorso. Posso dire, sinceramente, che finora non ho venduto l’anima al diavolo. Ho scelto di dare priorità alla mia vita personale, prima della musica, del successo, della carriera”.

Quando è arrivata questa consapevolezza?

“Tardi. Ma meglio tardi che mai. È arrivata quattro anni fa, dopo un brutto incidente alla mano in cui ho rischiato di perdere due dita. Non voglio entrare nei dettagli, sarebbero splatter, ma è stato un momento difficile. In quel momento ho capito che le cose importanti non erano il basso, i dischi venduti o le classifiche. Era recuperare la funzionalità della mano. Era la mia vita, la mia persona, Filippo prima ancora che l’artista. Ho capito che contano la famiglia, gli amici, le piccole cose. Quelle che di solito diamo per scontate e che, nei momenti critici, diventano immense. E lì ti rendi conto di quanto sei fortunato”.

Quell’incidente ha quasi coinciso con l’inizio della sua avventura televisiva. È solo una casualità o c’è un nesso?

“È vero, sono accadute nello stesso periodo. Non credo nel caso, però le cose sono andate così. Il mio primo approccio alla televisione, intesa come vera e propria esperienza, è avvenuto poco dopo la pandemia. Feci uno speciale dall’Arena di Verona in cui si rendeva omaggio a tutte le figure professionali dello spettacolo che non si vedono mai sul palco. Tecnici, fonici, macchinisti. Loro sono i primi che si sono fermati con il Covid e gli ultimi a ripartire. Alcuni hanno addirittura cambiato mestiere, perché non riuscivano più a sopravvivere. Poi, dopo quell’esperienza, è arrivato il mio primo programma vero, davanti al grande pubblico: Dalla strada al palco, su Rai 2”.

Ricordo che in molti hanno detto: “Guarda Nek come se la cava bene!”. Ma cosa le ha dato la televisione che la musica non le dava?

“Io sono sempre stato curioso, e la televisione mi ha dato l’occasione di imparare cose nuove. Fare tv ti costringe a gestire il tempo e lo spazio in modo diverso rispetto alla musica. Io, in quel ruolo, non ero più l’artista sul palco. Ero il conduttore. Ero il tramite tra il talento che avevo davanti e il pubblico a casa. Un po’ come lo erano stati Pippo Baudo o Mike Bongiorno (non voglio paragonarmi a loro, ride, ndr) per me, quando ero agli inizi. Ero dall’altra parte, e questa inversione di ruoli è stata molto interessante”.

Ora per la prima volta si è trovato dall’altro lato, nel ruolo di coach. Com’è stato?

“È stata una bella sfida. Mi sono detto: perché non provare qualcosa di diverso rispetto a quello che faccio abitualmente? È un modo per imparare, per mettersi alla prova. Certo, anche nella musica non si finisce mai di imparare, non si arriva mai davvero. Ma qui si tratta di un mestiere parallelo, che comunque ha a che fare con le persone, con l’attenzione del pubblico, con il riuscire a catalizzarla. È un ambito diverso, sì, ma c’è un filo comune. E per questo ho voluto cimentarmi. E continuo a farlo. Poi dipenderà anche da cosa mi verrà proposto in futuro. Valuterò ogni volta, ma la musica resta sempre il mio primo amore”.

Non si finisce mai di imparare, eppure oggi la chiamano coach. Cosa significa per lei questo ruolo?

“Coach è una parola interessante, ma non è sinonimo di giudice. Per me il coach è più un sostenitore, una guida. Se vogliamo, è come essere un fratello maggiore. Sicuramente è una figura che accompagna, non che valuta. Con i senior, poi, il discorso cambia ancora: mi sento quasi un compagno di giochi. È più uno stare insieme, un condividere, che un mettere alla prova. Per questo motivo continuo a sentirmi, in molti aspetti, un allievo”.

In che cosa, in particolare, oggi si sente ancora un allievo?

“Soprattutto nel rapporto con le emozioni, nel modo in cui si risponde alle emozioni. È un territorio su cui sono ancora in fase di scoperta. E lo stesso vale per la musica. Quando suono il basso o la chitarra, ogni volta scopro qualcosa di nuovo, qualcosa che magari un mese prima nemmeno sospettavo. Per me è così: la musica è una continua sorpresa. E guai se non lo fosse più. Se dovessi iniziare a sentirmi ‘arrivato’, sarebbe un disastro. Perché io sento ancora di avere molto da dare, molto da esprimere. Mi sento un apprendista, e mi piace esserlo. Questa attitudine mi dà entusiasmo, mi tiene giovane, mi fa sentire vivo, mi alimenta la passione. Ho ancora tanti progetti musicali in mente, e non necessariamente legati alla pubblicazione di un disco. Sento il bisogno di nutrire costantemente la mia mente, di cercare spunti, idee. E per fare questo, lo spirito da studente è essenziale. Se non lo avessi più, avrei perso una parte fondamentale di me”.

Diventare padre ha cambiato la sua voce interiore, quella con cui racconta anche attraverso le canzoni?

“Sicuramente sì. Essere diventato padre ha cambiato il mio modo di vedere e di sentire molte cose. Mi ritrovo a dire a mia figlia Beatrice le stesse frasi che diceva mio padre Cesare a me. In molte cose gli somiglio, specie per quanto riguarda l’espressione dei sentimenti. Sono una persona che non si lascia andare facilmente in effusioni: non sono quello che si mette a sbaciucchiare la figlia per cinque minuti. Ma l’affetto si può dimostrare in tanti altri modi, attraverso altri codici. Mio padre era così, e io in parte ho preso da lui. Oggi, da padre, pensando a mio padre che non c’è più, mi rendo conto che forse non gli ho detto abbastanza volte ‘ti voglio bene’. Per pudore, per uno stupido pudore che avrei dovuto superare. Ma siamo anche il risultato dell’educazione che abbiamo ricevuto. Mio padre era del ’38, ha vissuto la guerra da bambino, è cresciuto in un’epoca molto diversa. Era un altro mondo, un’altra filosofia di vita”.

Questo tipo di educazione le ha lasciato un’impronta forte?

“Molto forte. Io vedo che oggi traduco quegli stessi insegnamenti nei miei comportamenti verso Beatrice. Sono un padre apprensivo, come credo molti lo siano. Il mondo che ci circonda è complicato, soprattutto per le nuove generazioni. Ma non voglio dare tutta la colpa ai social o alla società in generale. Il punto è che c’è una difficoltà più profonda. Il problema, secondo me, è che non accettiamo l’idea che qualcuno possa non accettarci per come siamo. Se invece riuscissimo ad accettarci davvero, ad amarci per ciò che siamo e non per ciò che pensiamo gli altri si aspettino da noi, sarebbe tutto diverso. Scusi il giro di parole, ma credo si capisca cosa intendo”.

Cosa le ha lasciato suo padre? Cosa le ha insegnato, senza la quale oggi non sarebbe l’uomo che è?

“Mio padre mi ha trasmesso un modo di vivere. L’amore per la natura, innanzitutto. Il rispetto per le stagioni, per ciò che ci circonda. Mi ha insegnato che siamo figli di qualcosa di più grande di noi, che c’è una regia superiore. Questo senso di appartenenza mi ha portato a un grande rispetto per gli altri. L’educazione che ho ricevuto mi ha insegnato ad amare il mondo in cui vivo, in senso pratico. Se ami davvero ciò che ti circonda, difficilmente sarai portato a rubare, a mentire, a giudicare, a ferire. Certo, ho fatto i miei errori anche io: ho giudicato, ho pure rubato – in libreria, una volta – ma non ho mai superato certi limiti. E oggi, con più consapevolezza, capisco perché. Perché quella base solida c’era. Oggi, anche a 54 anni, cerco sempre di essere rispettoso verso gli altri. Non amo le polemiche, non sono in grado di gestirle. Se qualcuno mi attacca, mi provoca, fa polemica o “dissing”, come si dice ora, io non rispondo. Non fa parte della mia natura. Preferisco fare un passo indietro. Credo che il rispetto sia il punto di partenza: se io ti rispetto, tu dovresti fare lo stesso con me. Vivo e lascio vivere”.

Come si fa, però, a non essere fraintesi? Oggi sembra che chi dice “vivi e lascia vivere” venga guardato con sospetto, come se fosse una posa.

“Sì, è vero. Viviamo in un mondo “liquido”, dove tutto è messo in discussione. Qualcuno mi ha detto che potrei sembrare un personaggio costruito a tavolino. Ma sono sciocchezze, diciamolo chiaramente. Se uno dovesse modellare la propria vita su quello che pensano gli altri, sarebbe la fine. E invece molti lo fanno”.

Sembrano banalità, ma oggi, specie per i più giovani, non è per nulla scontato. C’è chi vive appeso al giudizio degli altri.

“È così. Viviamo in una società dominata dai social, dove i like hanno un peso enorme. Siamo ciò che gli altri vedono, ciò che vogliono che siamo. Ma, se continuiamo a ragionare in questo modo, non abbiamo capito nulla”.

Mi viene in mente una frase di una sua canzone, Se non ami: se non ami tutto il resto sa proprio di inutile.

“In realtà quella frase non è mia, o meglio, non nasce da me. È ispirata a San Paolo, l’apostolo delle genti, all’Inno alla carità: ‘Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna’. Io ho solo preso quelle parole e ne ho tratto ispirazione. È un concetto potentissimo: senza amore, senza carità, siamo oggetti vuoti, senza anima, senza scopo”.

E oggi, al di là della fede, crede ancora che l’amore sia la forza più sovversiva di tutte?

“Assolutamente sì. Quando qualcuno è cattivo con te e tu riesci a rispondere con pazienza, con gentilezza, quello è un atto rivoluzionario. È difficilissimo, perché non ci viene naturale. Non siamo abituati a pensare prima agli altri che a noi stessi. Ma a quanto pare è l’unica cosa che davvero conta. Se io sto male e tu scegli di starmi vicino, di condividere il mio dolore, oppure se gioisci con me quando le cose vanno bene, allora ho vinto. È tutto lì. Se invece tu vedi che sto male e te ne freghi, magari mi metti pure i bastoni tra le ruote, io cosa posso provare? Rabbia, solitudine, astio. Sentimenti che crescono e che poi esplodono. Ma se io vengo educato da qualcuno che mi insegna l’amore, allora so che quella è la mia lingua, il mio codice. Se invece vengo educato da una persona che mi insegna l’odio, sarà quella la lingua che parlerò. Tutto parte da lì”.

Chi le ha trasmesso questa idea dell’amore, oltre alla fede?

“I miei genitori, papà Cesare e mamma Vittoria. Ma anche le cose semplici. L’amore per quello che si fa, per chi ci aiuta a fare il nostro lavoro. Il rispetto per la natura, che è un mondo senza filtri. Io mi sento un contadino mancato. Mi piace fare l’agricoltore nel tempo libero. Amo la terra, perché non ha filtri, non è ‘photoshoppata’, non è finta, non è filtrata. È reale, ti arriva addosso così com’è. E da lì, dall’amore per le cose vere, si arriva inevitabilmente anche a rispettare il proprio mestiere, le persone, la vita. Dire oggi che l’amore è una rivoluzione sembra complicato, ma alla fine i risultati parlano chiaro: l’odio genera odio, porta distruzione, annientamento. L’amore, invece, è l’esaltazione dell’essere. È la gioia di vedere qualcuno fare qualcosa di bello e sentirsi felici per lui. ‘Hai scritto un articolo bellissimo e ora ti citano tutti? Bravissimo!’: questo è amore. Invece spesso prevale l’altra voce: ‘Maledizione, se ci fossi stato io al tuo posto!’. E lì nasce l’invidia. Sente la differenza tra i due mondi?”.

Negli anni Novanta lei ha raggiunto il successo con Laura non c’è, diventando anche un sex symbol. Visto quello che ci sta raccontando, viene da chiedersi: com’era vivere quella etichetta, con un’interiorità così profonda?

“È stato tutto un processo, un divenire. Io mi sento ancora oggi un bambino, un apprendista, anche se con più esperienza rispetto al passato. Non potrei dire il contrario. È stato un percorso fatto di esperienze che mi hanno fatto crescere anche dentro. Oggi, se qualcuno mi dicesse ‘sei un sex symbol’, il mio ego ne sarebbe lusingato, perché sono anche un po’ egoriferito. Lo ammetto: mi fa piacere ricevere un complimento sull’aspetto fisico. D’altronde, uno fatica anche su quello, no? Fa parte della disciplina, del prendersi cura di sé. Non è solo un fatto estetico: è un modo di stare nel mondo. All’epoca, però, la vivevo peggio. Mi dava fastidio essere etichettato così. Ero giovane, agli inizi, e pretendevo che la gente mi considerasse per la mia musica, non per il mio aspetto. Ma, col senno di poi, oggi penso che fosse una pretesa un po’ ingenua. Da ragazzo, davanti a un successo così grande, non puoi gestire tutto con lucidità, anche se hai intorno persone che ti aiutano. I complimenti sull’aspetto fisico mi facevano quasi arrabbiare, perché volevo che si parlasse di me come musicista. Oggi va molto meglio. Accolgo i complimenti, anche quelli sull’aspetto, con piacere. Mi fanno sorridere. È normale, solleticano un po’ l’ego, e ci sta”.

Sanremo, invece, è stato per lei un misto di gioie e dolori. Se pensiamo alle classifiche, non è sempre andata benissimo…

“A parte Fatti avanti amore, che arrivò secondo, le altre volte non è che siano andate proprio bene, almeno a livello di classifica. Laura non c’è, ad esempio, si classificò settima. Però poi è successa una cosa bellissima: il pubblico ha risposto in modo completamente diverso. Dopo Sanremo, quella canzone ha avuto un successo incredibile. A volte Sanremo non ti dà subito il risultato, ma te lo restituisce dopo, attraverso l’affetto della gente”.

Se oggi pensa a Sanremo, cosa le viene in mente?

“Se guardo indietro, penso che nel 2019 (anno in cui ha presentato Mi farò trovare pronto, ndr) avrei dovuto dire di no. Avevo accettato di partecipare per un senso di sfida, ma era una scelta forzata. È stata forse l’unica volta nella mia carriera in cui ho fatto qualcosa ‘controvoglia’. O, meglio, per auto-convincimento: quando qualcuno solletica la mia voglia di mettermi in gioco, mi viene naturale accettare… lo faccio da 33 anni! Però, bisogna anche accettare che il gioco può non andare come speri. Comunque, Sanremo lo adoro. È un palco meraviglioso, ha un’importanza enorme. Da lì è cominciato tutto per me. La prima volta che ho partecipato era il 1993, con una canzone sulla vita di coppia, In te, e arrivai terzo. Non ho mai vinto il Festival, è vero, ma non posso dire che mi sia andata male. I risultati veri sono arrivati il giorno dopo, quando le radio hanno cominciato a trasmettere i miei brani e la gente li ha amati”.

È un palco che fa paura?

“È un palco che incute rispetto, anche nei più esperti. Ed è giusto così. È un palco che viene copiato in tutto il mondo. Si veda Viña del Mar, in America Latina: è praticamente la versione sudamericana di Sanremo. È un marchio unico”.

Se un giorno qualcuno venisse da lei proponendole di occuparsi di Sanremo non solo come artista, ma come volto televisivo, magari anche come direttore artistico…?

“A caldo, dico che mi piacerebbe più la conduzione che la direzione artistica. Anche se storicamente chi conduce è anche il direttore artistico. Ma non è detto che debba essere sempre così. Magari in futuro ci sarà chi conduce senza occuparsi di tutto. Potrebbero esserci ruoli divisi. Se dovesse succedere, io ci proverei. Sarebbe una bella sfida anche quella”.

Carlo Conti ha detto che è stanco di presentare. Se davvero smettesse, potremmo trovarci davanti a un Sanremo in cui il direttore artistico non è anche il conduttore…

“Allora potrebbe crearsi un precedente. Il fatto che Carlo voglia rimanere solo come direttore artistico potrebbe aprire la strada a un modello diverso. Non sarebbe la prima volta”.

Non le chiederò qual è la sua canzone preferita, perché so che è come chiedere a un genitore di scegliere un figlio. Però… c’è un brano che oggi, ascoltandolo, la fa dire: ‘Accidenti, lì avevo capito chi sarei diventato’?

“Questa sì, è una domanda difficile. È quella che temo di più, lo dico spesso. Me l’hanno già fatta in passato, ma non sono mai riuscito a rispondere come gli altri si aspettavano. Però, se devo essere sincero, tutte le volte che suono Lascia che io sia provo una vibrazione forte. È un brano del 2005 ma, ogni volta che lo eseguo dal vivo, sento che mi rappresenta ancora. È un piacere suonarlo, anche perché lo percepisco nel pubblico. C’è una connessione”.

Quella canzone, volendo, potrebbe anche essere un inno generazionale…

“Addirittura? Non ho mai avuto questa pretesa. Però, la ringrazio. Sa, io sono un musicista, prima di tutto un bassista. E quando suono quella canzone con il mio chitarrista, con il mio batterista, e tutto gira alla perfezione… allora sì, mi dico: ‘Che figata averla scritta’. È uno di quei momenti in cui mi sento soddisfatto”.

Oggi, Filippo, è felice?

“In questo momento sì. A parte l’influenza che mi porto dietro da una settimana… Però sì, mi sento felice. Poi certo, potrebbe sempre andare meglio. Ma c’è una cosa che ho capito: bisognerebbe aspirare non tanto alla felicità, quanto alla gioia”.

Gioia?

“Sì, la felicità spesso è figlia di un momento, di un’occasione. È instabile, dipende da mille fattori. La gioia, invece, è più profonda. È un modo di stare al mondo, qualcosa che ti accompagna dal momento in cui ti svegli fino a quando vai a dormire. È come il respiro: una cosa che non decidi, ma che fa parte della tua natura. Ecco, io aspiro alla gioia. È lei che dovrebbe governarci ogni giorno”.

La felicità è indotta, condizionata da ciò che ci succede attorno. La gioia invece nasce da dentro, da un moto interiore, ed è tua, solo tua.

“Parliamo la stessa lingua. È proprio questo il punto”.