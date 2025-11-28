Intervista a Rocco Guarino, dalla Nazionale italiana di FIFA al ruolo di Massimo in "Noi del Rione Sanità"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Rocco Guarino ha vent’anni e l’energia di chi sta costruendo il proprio futuro un passo alla volta. È esploso con Noi del Rione Sanità, la sua prima grande prova da protagonista al fianco di Carmine Recano, un’esperienza che gli ha aperto la strada e gli ha insegnato quanto questo mestiere possa essere duro, liberatorio e terapeutico. Napoletano, legato alle sue radici e alla sua famiglia, in quest’intervista esclusiva a Virgilio Notizie parla con naturalezza delle sue paure, dell’autocritica che lo accompagna sempre, della gioia di vedere felici i suoi genitori e di un amore che, per lui, ha un significato profondo e tutt’altro che scontato. Prima del set c’era il calcio. E prima ancora i videogiochi: un passato da professionista di FIFA, con un piazzamento europeo e la Nazionale italiana alle spalle. Oggi quella stessa competizione la porta nella recitazione, un lavoro che sente suo e che spera di continuare il più a lungo possibile.

L’abbiamo vista in Noi del Rione Sanità. Che esperienza è stata? Che cosa le ha lasciato Massimo? Che cosa l’ha sorpresa di più?

“È stata un’esperienza indimenticabile, soprattutto perché era la mia prima volta in un progetto così importante. Massimo per me è stato fondamentale: mi ha visto crescere davvero, dal camerino alle location. Sul set ho passato con lui ogni fase del lavoro e questa cosa mi ha segnato tanto come persona. Interpretare uno dei protagonisti in una storia del genere, basata su eventi reali, è stato un onore enorme, ma anche una grande responsabilità. E poi lavorare con attori che fanno questo mestiere da tanti anni ti apre gli occhi: capisci quanta strada hai davanti e quanta voglia hai di imparare. Questa esperienza mi ha confermato che spero di continuare a fare questo lavoro il più a lungo possibile”.

La recitazione è entrata molto prima nella sua vita. Da bambino era già vicino a questo mondo. Perché voleva recitare? Che cosa rappresentava?

“Teatro e cinema mi sono sempre piaciuti, ma non erano il mio primo amore, perché la mia vera grande passione è sempre stata il calcio. Il calcio per me è quotidiano, familiare, identitario, soprattutto crescendo a Napoli. Però accanto al calcio, da piccolo, è nata questa curiosità per la recitazione. Tra gli 11 e i 14 anni ho fatto teatro e mi trovavo bene. Poi da bambino provi tante cose, cambi sport, hobby, attività per sperimentare. In un’età un po’ più matura ho ricominciato, mi sono rimesso a studiare e da allora non ho più smesso”.

Non le è mai venuto in mente di fare il calciatore?

“Assolutamente sì. È un’idea che mi ha sempre affascinato. Però già da piccolo avevo la consapevolezza che pochissimi riescono ad arrivare davvero in alto. L’idea mi piaceva, mi intrigava, ma crescendo comprendi che nella vita non devi per forza trasformare la tua passione principale nel tuo lavoro. A volte bisogna anche sfruttare ciò che si sa fare meglio, ciò che viene naturale. E per me la recitazione è diventata proprio questo”.

E allora oggi che cosa le dà la recitazione? Che cosa significa essere un attore dopo l’esperienza che ha fatto?

“Per me recitare è una valvola di sfogo totale. È la possibilità di essere tutto. Puoi incarnare cose che nella vita reale non sei mai stato. Puoi essere un dottore, un pazzo, una persona ferita, qualcuno completamente diverso da te. È un lavoro completo, che ti permette di assumere mille forme e ti dà una libertà incredibile. E allo stesso tempo ti aiuta a superare delle insicurezze, a smussare lati caratteriali, a scoprire parti di te che non sapevi di avere. È terapeutico. Per questo io consiglio la recitazione anche ai bambini: anche se non diventeranno attori, la recitazione a livello mentale sblocca tantissime cose e ti porta a toccare temi profondi”.

Quale lato di sé si è sbloccato grazie alla recitazione?

“Sicuramente il mio lato più drammatico. È quello che mi ha fatto scavare dentro in un modo che non avevo mai provato prima. Interpretare un ruolo così intenso ti costringe a guardarti dentro davvero. Nella vita io sono l’opposto: solare, positivo, molto socievole. Ma ognuno ha dentro di sé delle ombre, un lato più oscuro. Io quelle parti le ho sempre tenute in fondo, senza esplorarle. La recitazione mi ha messo in contatto con quel lato, mi ha fatto capire sentimenti e sensazioni che non pensavo nemmeno di poter provare a quel livello”.

Che cosa le fa paura in questo mestiere?

“La mia paura più grande è quella di non essere abbastanza. Di non sentirmi mai bravo abbastanza in una scena. Sono molto autocritico, soprattutto quando lavoro, e questo a volte pesa. Ho anche la paura di fallire, di non riuscire, di pensare che un giorno tutto questo possa finire. Sono pensieri che arrivano e che spaventano. Però poi ti rendi conto che proprio la paura ti fa crescere. Ti mette nella condizione di voler dare il massimo”.

La paura in fondo è benzina: più ti spaventa qualcosa, più ti spinge ad agire.

“Ricordo il primo giorno di set: ero in camerino, ho chiamato il mio agente piangendo e gli ho detto “Cri, ho paura”. E lui mi ha risposto: “È normale. Se non avessi paura, dovrei preoccuparmi io”. Quella frase mi ha aiutato tanto. La paura ti mette nel mood giusto, ti fa affrontare tutto in modo più profondo e professionale”.

Essendo lei molto autocritico, la paura la aiuta anche a vedere gli errori in anticipo e a evitarli?

“Esatto. E poi quando sei seguito da professionisti, agenti, coach, cerchi sempre di non metterti in situazioni scomode. Quando prepari un provino o un personaggio cerchi già di lavorare sugli errori per non commetterli. Gli sbagli ci saranno sempre, fanno parte della vita, ma in questo lavoro l’obiettivo è perfezionarsi e sbagliare sempre un po’ di meno”.

A livello professionale e personale, che cosa le dà gioia?

“A livello personale, la gioia più grande è stata sicuramente vedere felici i miei genitori. Prima di rendere felice me stesso, ho visto la felicità nei loro occhi, e quella sensazione per me non ha prezzo. Se oggi Rocco sta diventando qualcuno o comunque qualcosa, è grazie a loro, che mi hanno sempre sostenuto senza esitazioni. Vedere mia madre, mio padre, mio fratello e tutte le persone che mi vogliono bene orgogliose di me… ecco, quella è stata la mia gioia più grande. A livello professionale, iniziare da protagonista è stato qualcosa che mi ha terrorizzato e, allo stesso tempo, reso incredibilmente felice. I provini erano stati lunghi, estenuanti, pieni di attese e di speranze. Quando mi hanno detto che il ruolo era mio, mi sono sentito davvero la persona più felice del mondo. E poi, quando inizi concretamente a lavorare con persone che fanno questo mestiere da anni, capisci quanto sia un privilegio. Perché questo è un lavoro, certo, ma allo stesso tempo non lo sembra: vieni trattato benissimo, quasi come un re. La produzione pensa a tutto: ti vengono a prendere, ti danno pranzo e cena, risolvono qualsiasi problema. È un lavoro che, se ci investi davvero, ti dà soddisfazioni enormi”.

L’amore: se cerca il suo nome su Google, la prima domanda che appare è “Rocco Guarino fidanzata?”. Che rapporto ha con l’amore?

“La domanda mi esce spesso anche su TikTok, sai com’è l’algoritmo… Il mio rapporto con l’amore è complicato. Io non sono mai stato fidanzato, e questa cosa sorprende tutti. Mi chiedono sempre come sia possibile. La verità è che io ho un concetto dell’amore molto complesso, forse perché gli do tanto valore. Se devo dare quella parte di me, deve essere a qualcuno che davvero fa breccia in ciò che io cerco. Per me, il mio modello d’amore sono i miei genitori: li guardo e penso “io vorrei una cosa così”. Ma oggi il mondo va più veloce, tra social e mille distrazioni. Ci sono scorciatoie che offuscano un po’ il concetto vero dell’amore, almeno per come lo intendo io”.

Da quanto tempo stanno insieme i suoi genitori?

“Hanno festeggiato 25 anni di matrimonio un paio d’anni fa. In totale sono insieme da 27 anni”.

E lei è il primo figlio?

“No, sono il secondo. Mio fratello è due anni più grande e fa tutt’altro: è ingegnere gestionale”.

L’amore però non è solo verso qualcun altro. C’è anche l’amore per se stessi. Lei in che relazione è con se stesso?

“Ho tanto amore per me stesso. Non è ego né narcisismo, perché penso che siano cose diverse. L’amore per se stessi lo capisci davvero quando impari a stare da solo. In questi anni, anche grazie alla recitazione e al lavoro, ho imparato tantissimo a conoscere me stesso. Scopri mille sfumature, alcune belle, altre meno, ma tutte vere. Quando impari a stare solo capisci che non è così male. E allora se un giorno devi condividere qualcosa con un’altra persona, quella persona deve davvero valerne la pena e deve coincidere con i tuoi ideali. Non basta riempire un vuoto: devi aggiungere valore”.

A proposito di sfumature: qual è quella di sé che le piace di più e quale invece le piace di meno?

“La sfumatura che mi piace di più è la mia versatilità. Nei provini o nelle scene può capitare che ti chiedano di cambiare completamente direzione rispetto a ciò che avevi preparato. E io riesco a fare quello switch, ad adattarmi subito alla richiesta del regista o della casting. Questa capacità mi fa sentire libero e pronto. Quella che mi piace meno è la troppa autocritica. Quando sei troppo autocritico non ti godi mai davvero le cose. Magari a tutti piace quello che hai fatto, ma dentro di te pensi “questa scena la rifarei da capo, non mi soddisfa”. È un difetto pesante, perché ti ruba la gioia del momento. E lo odio, perché so che a volte non riesco a vivermi i traguardi come dovrei”.

Dopo un ruolo come il suo, avrà ricevuto sia critiche positive che negative. Che peso dà alle une e alle altre?

“La percentuale è stata più o meno 90% positive e 10% negative. Ma le negative spesso non erano vere critiche, erano insulti al personaggio. Gente che confonde la persona con il ruolo e scrive cose come “guarda questo pezzo di…”. È ignoranza, capita: io l’accetto, soprattutto da chi non conosce l’ambiente. Le critiche positive invece sono state tantissime, anche da attori del cast. E non parlo dei soliti complimenti sulla bellezza: erano parole profonde, sentite. Ho ricevuto messaggi che mi hanno fatto dire “ma davvero sono riuscito a trasmettere tutto questo?”. Non mi aspettavo un affetto così grande dal pubblico”.

Quali sono i valori che la tengono con i piedi per terra?

“Il principale è l’umiltà. È quello che mi è stato trasmesso dalla mia famiglia, che è umile e semplice. Nel nostro mestiere, come in tutta la vita, l’umiltà ti premia sempre. A volte non va avanti l’attore più bravo, ma quello più umile. Sul set l’attore umile è quello che si fa il mazzo e non dice nulla. E anche se qualcun altro magari ha un’idea più montata di sé, chi è umile resta quello con una marcia in più. Perché alla fine è il pubblico che decide. È il pubblico che ti ferma per strada, che ti sostiene. E io voglio portare l’umiltà con me fino all’ultimo giorno”.

Che cosa significa per lei la parola “successo”? I dati di ascolto? I follower? O qualcos’altro?

“Penso sempre a una frase famosissima di Massimo Troisi: “Il successo è una cassa che amplifica, è una cassa amplificatrice”. Perché chi era stronzo rimane stronzo, e chi era umile rimane umile. Il successo non ti cambia l’essenza; la rende soltanto più evidente agli occhi degli altri. Il successo può cambiarti, sì, ma se deve farlo dev’essere un cambiamento positivo, mai negativo. È una parola che sembra bella, ma dentro ha mille sfumature che possono essere anche pericolose, soprattutto quando sei giovane. Io ho vent’anni. Se il successo arriva presto può essere facile montarsi la testa. E lì entrano in gioco i tuoi genitori, il tuo agente, le persone che hai intorno: ti aiutano a rimanere con i piedi per terra. Per me il successo è tutto e allo stesso tempo niente. Perché oggi ce l’hai, domani magari no. Lo capisci ancora meglio parlando con chi questo mestiere lo vive da una vita. Pochi giorni fa ho finito di girare un cortometraggio in cui ero protagonista e ho avuto l’enorme piacere di lavorare con Gigi Savoia. È un artista gigante, con una carriera lunghissima, e ancora oggi, a 72 anni, lavora sempre: teatro, cinema, qualunque cosa… Abbiamo parlato tantissimo. Lui aveva visto la fiction e mi ha fatto i complimenti. Poi mi ha detto: “Rocchì, mi raccomando, nun te munta mai ‘a capa”. Cioè: non ti montare la testa. “Perché oggi hai fatto una fiction, oggi parliamo di te, ma tra un anno nessuno si ricorderà più. Devi già pensare al prossimo progetto, al prossimo personaggio”. E ha ragione: il mondo va veloce. Oggi uno vince un Oscar e dopo una settimana non se ne parla più. Il pubblico si sposta subito altrove”.

Che cos’è Napoli per lei?

“Napoli per me è casa. Lo sarà sempre, anche se un giorno magari mi trasferirò. Mi piacerebbe Roma, forse un giorno America, chi lo sa. Ma quello che sono e quello che ho iniziato a costruire lo devo a questo posto. Napoli, in questi ultimi anni, si sta davvero “spaccando” a livello artistico, culturale, turistico. Siamo in un momento storico che secondo me resterà nelle menti delle persone. Non voglio cadere negli stereotipi, ma la verità è che Napoli ha un’energia unica. E non parlo solo delle cose grandi: a volte basta andare a prendere il pane la mattina, sentire un “buongiorno”, vedere un sorriso spontaneo. Ti mette serenità. Ci sono città bellissime in Italia, alcune forse anche più belle di Napoli. Ma come vibrazione, come modo di stare al mondo, come naturalezza… Napoli è speciale”.

Cosa pensa delle storie che ancora oggi raccontano Napoli solo come cupa o come terra di camorra?

“È un problema e allo stesso tempo un luogo comune. Da anni ormai si tende a dire “vabbè, Napoli…”. Ma io credo che anche le cose negative abbiano paradossalmente portato qualcosa di positivo. Penso a Gomorra: ha raccontato un lato vero della città, e ha fatto esplodere Napoli nel mondo. È un prodotto internazionale che ha mostrato una verità. Non bisogna raccontare solo il bello. Il mondo non è fatto solo di cose belle: ci sono anche crudeltà, cattiveria, lati oscuri. E vale per ogni paese, non solo per Napoli. La cosa importante è l’equilibrio. E noi, con Noi del Rione Sanità, abbiamo raccontato un altro tipo di storia: una storia vera, una favola reale di don Antonio Loffredo, che ho avuto il piacere di conoscere e che è una persona preziosa. Io spero che ora si continui a raccontare sempre più il lato buono di Napoli, perché le cose belle sono tante. E di cose negative ne viviamo tante già quotidianamente, non serve aggiungerne altre”.

Che rapporto ha con lo specchio?

“È un rapporto di amore e odio. Ci sono giorni in cui mi guardo e mi sento sicuro, fortissimo. E altri in cui penso “vorrei rifarmi tutto, rinascere e cambiare tutto”. Però alla fine, se devo essere sincero, c’è più amore che odio. Cerco sempre di guardare oltre l’estetica. Vado in profondità, cerco di vedere un Rocco migliore ogni giorno. Lo specchio per me non è solo l’immagine: è anche l’occasione per guardarmi dentro”.

La società ci impone comunque dei modelli estetici. Ha mai sentito la pressione di doversi uniformare a un canone?

“No, non mi sono mai posto il problema di diventare qualcosa che non sono, anche se la società impone certi standard. Però perché dovremmo adattarci? Siamo sette miliardi e siamo belli proprio perché siamo diversi. È normale voler migliorarsi, ma migliorarsi è una cosa; cambiare completamente identità è un’altra. Bisogna essere autocritici ma non troppo. Anche i difetti ci rendono unici. E poi, arrivando all’estetica, ti dico una cosa molto sincera: quando piaci, quando hai un viso che funziona davanti alla macchina da presa, quella è una marcia in più. Non lo nego ma funziona solo se ci abbini studio, talento, emozione: la bellezza da sola stanca. Il mondo è pieno di belle ragazze e bei ragazzi. La differenza la fa il contenuto: cervello, carattere, energia. Lo specchio non è solo la faccia; è tutto l’insieme”.

Il suo è un lavoro molto competitivo: partono in 150 e ne arrivano uno o due. Sente il peso della competizione?

“Io credo di essere nato per la competizione. Prima di fare questo mestiere, e prima ancora di farmi notare sui social, ero un videogiocatore professionista di FIFA. Lavoravo giocando alla PlayStation, ero nella Nazionale italiana di FIFA quattro anni fa. In Europa sono arrivato quattordicesimo. Competere mi piaceva proprio: giocavi con i più forti d’Europa, era adrenalina pura. E questa cosa si è trasferita nel mio lavoro attuale. La competizione non è solo talento o bravura. È anche saperci fare, avere carisma, sapersi porre quando entri in una stanza. A volte la differenza la fa un dettaglio: un “buongiorno” detto o non detto. Può sembrare stupido, ma succede davvero: i dettagli fanno la differenza”.

Quindi, è abituato a dire “mettete la palla a centrocampo e giochiamo”…

“Esatto. È proprio così. La prima palla si gioca subito. Io parto sempre con quell’approccio: proviamo, competiamo, facciamo. Non mi piace tirarmi indietro”.