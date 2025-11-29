Intervista a Ruben Bondì, lo chef romano inserito da Forbes nell'elenco degli under 30 più influenti

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è chi usa la cucina per stupire, chi per impressionare, chi per nascondersi dietro l’estetica e poi c’è Ruben Bondì, che cucina per riconoscersi. Lo fa da quando aveva quattordici anni, lo fa ancora oggi, dal balcone di casa come tra le bancarelle del Mercato del Capo di Palermo. In mezzo ci sono stati una scuola alberghiera a Roma, un’esperienza al fianco di uno chef stellato, un passaggio in un hotel di lusso a Londra e anni da personal chef tra Italia ed estero. Ma il cuore, quello, è rimasto sempre lo stesso. Classe 1997, romano da sette generazioni, Bondì non ha mai voluto trasformare la cucina in una posa. Ha costruito il suo successo partendo dal vero: piatti semplici, una parlata diretta, zero filtri. Nessun bisogno di effetti speciali. E forse è proprio questo che lo ha reso così riconoscibile. Da Cucina in balcone con Ruben al nuovo format Cucina al mercato con Ruben, oggi alla sua seconda stagione su Food Network (canale 33) ogni domenica alle 15, Bondì non è mai stato diverso da com’è: un ragazzo che ama mangiare, cucinare, raccontare. Uno che se sbaglia, lo dice. Che se trova un pane errato per la mozzarella in carrozza, non fa tagli in montaggio. E che, se deve scegliere un profumo per raccontare Palermo, ti risponde senza pensarci: il fritto. Nella nuova stagione del programma, Bondì attraversa i vicoli della città siciliana con il passo di chi non ha bisogno di fare il fenomeno. Si muove tra i banchi del mercato con rispetto, si lascia guidare dalla curiosità, accoglie storie, annusa l’aria e lascia che siano i piatti a parlare. È lì che la cucina diventa davvero un punto d’incontro, un ponte tra mondi, tra chi cucina e chi guarda. Ma soprattutto tra chi si è e chi si vuole restare. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, mentre si prepara a un’altra giornata di registrazioni, Ruben Bondì, inserito da Forbes nella lista dei 100 Under 30 più influenti, ci racconta cosa significa davvero “essere se stessi” quando ti guardano in milioni. Parla di identità, memoria, sacrifici invisibili, rabbia trasformata in rispetto. E lo fa con la voce di chi non ha bisogno di fingere nulla.

Ha girato la nuova stagione del suo programma a Palermo. È una città che sa accogliere e allo stesso tempo travolgere. Qual è stata la prima sensazione arrivando al mercato del Capo?

“Sono arrivato a Palermo prima per un sopralluogo, ma la vera emozione l’ho sentita quando siamo tornati per girare. Lì ho visto la troupe già pronta, il mercato vivo, pieno di gente, colori, odori, e ho provato quella sensazione forte che mi accompagna ogni volta che metto piede in un mercato: accoglienza e ispirazione. È un ambiente che mi parla, che mi stimola subito a cucinare. Detto questo, ogni mercato è un mondo a sé, e finché non inizi davvero, c’è sempre il dubbio su come verrai accolto. Per fortuna, fino a oggi, ovunque sia andato, sono sempre stato accolto con entusiasmo e rispetto”.

Ormai la riconoscono ovunque, immagino.

“Sì, succede. Ma soprattutto credo che la gente abbia capito che quello che faccio è anche qualcosa di bello per loro. Vado nei mercati per cucinare, ma anche per raccontare storie, valorizzare i prodotti, dare luce a realtà che spesso restano locali. C’è uno scambio umano molto forte”.

Se dovesse scegliere un profumo che l’ha colpita subito arrivando al Capo, quale sarebbe?

“Il profumo del fritto, senza dubbio. È quello che mi ha travolto per primo. Quell’odore denso, quasi unto, che sa di olio, di strutto, e ti entra nelle narici con forza. È un profumo popolare, diretto, senza filtri, come il mercato stesso”.

Si è concesso qualche assaggio?

“Eccome! Ho mangiato tantissimo… Ogni volta che vado in Sicilia torno con almeno quattro chili in più. Non riesco a trattenermi: c’è troppo da provare e troppo buono da assaggiare”.

Martina Ferrara per Warner Bros Discovery Pr.

La cucina è anche memoria. C’è un ricordo, personale o familiare, che le torna in mente ogni volta che cucina in un mercato?

“Sì. Da bambino passavo spesso il tempo vicino a via Tiburtina, dai miei nonni. La mattina, prima che si iniziasse a lavorare, mia nonna mi portava al mercato. È un’immagine forte, un momento che mi è rimasto dentro. Credo che lì si sia acceso qualcosa, un seme che poi è cresciuto”.

E quando cucina solo per sé?

“Per me cucinare è un’abitudine quotidiana. Lo faccio sempre, quindi non mi capita di pensarci troppo. Però dipende dal piatto. Alcuni piatti risvegliano ricordi precisi. Se preparo qualcosa di particolare, legato magari alla mia infanzia o a un viaggio, allora sì, la memoria si attiva”.

Si ricorda quanti anni aveva quando ha cucinato per la prima volta?

“Avevo quattordici anni. È lì che ho iniziato davvero a mettere le mani in cucina”.

E si ricorda anche cosa ha cucinato?

“La maionese. Scelsi qualcosa di complicato fin da subito. È una preparazione che può impazzire facilmente, lo sappiamo. Ma mi piaceva già mettermi alla prova”.

Cosa la spingeva verso la cucina?

“Frequentavo il liceo scientifico e cucinare era un modo per evadere. Ma anche per esprimermi. Ho sempre avuto un senso di meraviglia, e da piccolo infatti dipingevo. Credo che la cucina abbia preso il posto di quella forma di espressione. Mi permette di creare, di comunicare, di stupire”.

Però si è scelto una strada che richiede precisione, dosi, disciplina. Non è proprio una fuga dalla logica scientifica.

“Ma io non cucino con bilancia e calcolatrice. Vado a occhio, tutto a occhio. È così che mi piace. Mi regolo con l’esperienza e il gusto”.

Martina Ferrara per Warner Bros Discovery Pr.

Qual è stato il primo piatto che le ha fatto pensare: “Bravo Ruben, questo è venuto davvero bene”?

“Uno dei primi piatti che ho sperimentato quando ho iniziato a cucinare da solo: crema di patate con baccalà e funghi. Me la ricordo ancora perché non solo piacque a me, ma anche allo chef con cui lavoravo in quel momento. È stata una piccola conferma”.

Quando cucina, soprattutto in tv, le interessa conoscere la storia dei piatti o si concentra solo sulla tecnica?

“Per me è fondamentale conoscere la storia di quello che preparo. Serve per entrare in empatia col piatto, capirne il contesto, rispettarlo. Solo così puoi raccontarlo nel modo giusto e, di conseguenza, cucinarlo al meglio”.

E cosa significa per lei la parola “storia”?

“Storia vuol dire tradizione. Significa origine, radici. Conoscere la storia della cucina, e di un piatto in particolare, è il primo passo per poterlo anche reinventare. Oggi si parla tanto di innovazione, ma senza sapere da dove si viene, non si può davvero creare qualcosa di nuovo con senso”.

E, a livello personale, cos’è la tradizione per lei?

“È la mia famiglia. Sono romano da sette generazioni e sento un legame profondo con la mia città. Roma è casa, identità, memoria. Tutto quello che cucino parte anche da lì”.

Lei ha oggi una forte identità riconoscibile. In questo viaggio che la sua professione le ha permesso di fare, c’è stato un incontro che l’ha cambiata profondamente?

“Non saprei indicare un incontro singolo che mi abbia stravolto, ma posso dire che negli anni ho avuto la fortuna di costruirmi attorno una rete di persone che mi ha aiutato a crescere, a fare cose che da solo forse non avrei mai fatto. L’esposizione, anche mediatica, ti porta a conoscere gente nuova, ad aprire porte. Ad esempio, lavorare con Food Network e instaurare un rapporto di fiducia e empatia con il mio produttore è stato fondamentale. Da lì sono nati nuovi percorsi professionali. La relazione personale, il rispetto e l’intesa contano tantissimo”.

La notorietà ha modificato in qualche modo la sua spontaneità?

“No, per niente. Anzi, è proprio la cosa a cui tengo di più. Rimanere me stesso. Non mi sforzo neanche: semplicemente sono così, e non ho intenzione di cambiare. Penso che il pubblico apprezzi proprio questo, il fatto che io sia rimasto genuino. Se uno ti segue perché gli piaci per come sei, e poi tu cambi, lo percepisce subito. E si allontana”.

Che peso hanno, secondo lei, l’imprevisto o l’errore in quello che fa?

“L’errore a volte può essere anche bello. Ovviamente sui social bisogna stare attenti, perché quando diventi molto visibile hai una responsabilità. Ma io non cerco la perfezione. Non è il mio obiettivo. Preferisco essere autentico, mostrare anche i miei sbagli, rispecchiare le persone che mi seguono, che poi sono come me: reali, umane”.

“Cerco di essere come sono”. Chi è, allora, Ruben?

“Sono un ragazzo semplice. Lo sono sempre stato. Ho gli stessi amici di sempre, mi piacciono sempre le stesse cose. La vita attorno a me è cambiata, ma io no. Io resto quello che ero. Non è cambiato il mio modo di essere”.

Però la televisione può stravolgere l’esistenza. Cosa è cambiato davvero?

“Non sono un attore di Hollywood: faccio videoricette. La mia vita non è stata stravolta. Certo, mi fa piacere quando qualcuno mi riconosce per strada, mi dice che mi ha visto in tv, mi chiede una foto. E anche guardarmi in televisione mi fa piacere, non lo nascondo. Ma nel quotidiano non è cambiato molto”.

Qual è stato il complimento più bello che le hanno fatto? E il più brutto?

“Il più bello è quando mi dicono: ‘sei esattamente come sei in televisione’. È una frase che mi fa molto piacere, perché vuol dire che quello che trasmetto è vero, non costruito. E mi fa anche riflettere, perché mi fa capire che magari non tutti sono così, e invece la gente se ne accorge. Il più brutto? Beh, ogni tanto mi dicono: ‘oh, ma sembri più alto in tv’. Ma lo dicono scherzando, non è nulla di serio”.

L’esposizione mediatica toglie qualcosa a livello personale?

“Non direi. Forse ti porta a fare più attenzione a certe cose. Ma è normale: quando hai una visibilità, hai anche una responsabilità. È lo stesso discorso di prima”.

La sua cucina viene spesso definita “diretta” e “concreta”. Si rivede in queste parole?

“Assolutamente sì. Aggiungerei anche ‘vera’. Io cucino davvero. Non è una messa in scena, non è finzione. I miei piatti sono semplici, comprensibili, sinceri”.

C’è stato un piatto che non le riusciva come voleva e che l’ha fatta arrabbiare?

“Sì, a Napoli abbiamo avuto qualche difficoltà con la mozzarella in carrozza. All’inizio avevamo usato un tipo di pane sbagliato e non veniva bene. Poi però abbiamo sistemato tutto e alla fine è uscita come doveva”.

E, al contrario, c’è un piatto che l’ha sorpresa positivamente?

“A Palermo ho fatto le panelle per la prima volta. Non le avevo mai preparate. Mi hanno sorpreso per quanto sono semplici e buone. Davvero un gran piatto”.

Che ruolo gioca la curiosità nel suo lavoro?

“È fondamentale. Più sei curioso, più impari. E tutto quello che impari puoi portarlo nei tuoi piatti, nelle tue esperienze. La curiosità è una spinta continua”.

La curiosità l’ha mai messa in situazioni un po’ “pericolose”?

(ride, ndr) “Ma non saprei… può darsi. Niente di grave, magari ho conosciuto qualcuno fuori di testa! Ma sì, la curiosità ti porta anche a uscire dagli schemi, a vivere esperienze particolari”.

C’è qualcosa che la cucina ha cambiato nel suo carattere?

“Lavorare in cucina inevitabilmente ti cambia. È un ambiente in cui devi imparare a portare rispetto, anche quando pensi di avere ragione. Ti abitua a stare al tuo posto, a rispettare i gradi. Prima magari ero uno che rispondeva subito, che non si faceva mettere i piedi in testa. La cucina mi ha insegnato a respirare prima di parlare, a rispettare chi ho davanti”.

E la disciplina?

“Anche lì. Le ore in piedi, il ritmo serrato del servizio, l’organizzazione… tutto ti educa. Ti forma. Lavorare in cucina ti insegna la disciplina vera, quella quotidiana”.

Il suo successo è arrivato in modo quasi improvviso. In un momento difficile per tutti, come quello della pandemia, la sua vita ha preso una direzione diversa. Chi era Ruben prima di quel periodo?

“Ero uno chef privato. Facevo cene su richiesta, a casa delle persone. Amavo il mio lavoro e cercavo di farlo conoscere anche attraverso le videoricette. Era già una passione che coltivavo. Poi è cambiato tutto, ma io no. Sono rimasto lo stesso di allora. L’unica differenza è che oggi ho i follower. E, certo, ogni tanto qualcuno ti riconosce per strada e ti chiede una foto. Ma per il resto continuo a fare quello che ho sempre fatto. La differenza è che ora, oltre al lavoro in cucina, c’è anche quello sui social, che è diventato un mestiere a tutti gli effetti, anche se ancora non del tutto compreso da tutti”.

Non sentirsi cambiati significa anche avere già un’identità solida prima di tutto questo?

“Se hai un’identità forte, non la cambi perché un numerino sale o scende. Non è quello che ti definisce. A me è cambiato il contesto, non la persona”.

Qual è il lato di questa identità che le piace di più, e quello che invece le dà più fastidio?

“Quello che mi piace è che posso portare la mia passione, la cucina, a più persone possibile. Far conoscere qualcosa che amo e che unisce tutti, perché tutti mangiamo, tutti siamo felici quando si mangia bene. Quello che a volte pesa è l’attenzione ai numeri: i like, i follower, le visualizzazioni. Non è che devi stare attento per forza, ma a volte ti viene da farlo. È il lato più freddo di questo mondo”.

Porta qualcosa della sua vita privata in cucina?

“Sì, certo. Mostro spesso la mia fidanzata, la mia famiglia, la mia quotidianità. Non ho problemi a condividerla. Ma se intende la vita privata come fonte di ispirazione per i piatti, la risposta è sempre sì. Tutto ciò che vivo finisce nei piatti: i viaggi, le uscite, le esperienze. Anche una chiacchierata o una storia che sento possono diventare uno spunto”.

C’è un piatto che rappresenta al meglio questo intreccio tra esperienza di vita e cucina?

“Sì, uno che ho preparato recentemente. Ero ad Abu Dhabi per lavoro, insieme ad altri chef. Dovevamo preparare un pollo al curry, una ricetta che non avevo mai fatto. Così mi sono ispirato a quello che vedevo intorno a me, ho sbirciato un po’ cosa facevano gli altri e ho improvvisato un curry verde. È venuto buonissimo. È un esempio perfetto di come la vita vissuta possa trasformarsi in un piatto”.

Per raggiungere un sogno, spesso si fanno rinunce. Anche lei ha dovuto mettere da parte qualcosa?

“Ho fatto molti sacrifici, soprattutto negli anni in cui lavoravo in cucina. Non è stato un percorso facile. La cucina richiede tantissimo: tempo, energie, presenza. Anche quando ho iniziato a fare lo chef privato, che teoricamente dovrebbe darti più libertà, in realtà lavoravo tantissimo. Perché anche se ti gestisci da solo, devi essere impeccabile. E quindi sì, ho sacrificato tanto della mia vita privata per arrivare fin qui”.

Quando prepara un piatto, cosa spera che arrivi a chi lo assaggia? La tecnica o l’emozione?

“L’emozione, prima di tutto. La tecnica è importante, ti serve per essere al passo con i tempi, per far bene. Ma se non trasmetti niente, se non comunichi qualcosa, manca il cuore del piatto. Quello che mi interessa è che chi mangia provi qualcosa, si senta coinvolto”.

C’è stato un piatto che l’ha fatta commuovere?

“Una volta sono andato a cena da una signora di origine persiana. Ha cucinato una cena spettacolare, con tanti piatti diversi. Non ricordo esattamente cosa ci fosse, ma l’atmosfera, i sapori, il modo in cui aveva preparato tutto… mi hanno davvero toccato. Mi sono commosso. È stato un momento molto bello, che mi è rimasto dentro”.

C’è qualcosa della sua cucina che tiene solo per sé? Qualcosa di cui è geloso?

“Sì, c’è una cosa in particolare: i salumi di mare. Sono una mia creazione, li ho studiati io. È un territorio ancora poco esplorato, ci sono tanti chef che li fanno ma le ricette vere e proprie non sono ancora pubbliche. La mia la tengo stretta, per ora. Per tutto il resto condivido tutto volentieri, ma quella no. Anche perché una cosa è vedere una ricetta, un’altra è saperla fare davvero. Serve impegno, tecnica, esperienza”.

Quanto impegno serve per cucinare come lo fa lei?

“Dipende. Per i video che faccio dal balcone, in cui taglio e cucino in pochi minuti, sembra tutto semplice. E in effetti lo è: sono ricette alla portata di tutti. Ma quando cucino per le cene private, lì entra in gioco più tecnica. Però resto sempre fedele alla semplicità. I miei piatti, anche quelli più elaborati, non sono mai artificiosi o troppo complicati. Non mi interessa l’effetto speciale fine a sé stesso”.

Quindi niente ingredienti rari presi chissà dove?

(sorride, ndr) “Li ho, eh. Ma non è quello il punto. Non è l’ingrediente strano che fa il piatto”.

Lei è diventato famoso cucinando proprio dal balcone di casa. C’è un piatto che per lei rappresenta casa più di tutti?

“Ce ne sono tanti ma, se dovessi sceglierne uno, direi le puntarelle. È il mio piatto preferito, lo associo subito a casa. Poi ce ne sono mille, davvero: le polpette al sugo di mia madre, lo spezzatino di mia nonna… A casa mia si è sempre mangiato tanto e spesso. Ho tanti ricordi legati al cibo”.

La cucina è anche un luogo di incontro. Cosa cucinerebbe per una persona che vuole incontrare?

“Un’arrabbiata col pecorino. La faccio benissimo, piace anche a chi normalmente non ama il piccante. Il pecorino mitiga il sugo, lo rende più morbido, ma resta saporito. È un buon piatto per fare colpo: semplice, diretto, efficace”.

E c’è un piatto che non cucinerebbe mai per qualcuno che non stima?

“Per come sono fatto, preparerei un piatto buono anche a un nemico. La cucina deve unire, non dividere. Magari non ti invito a cena, ma se ci sei, ti faccio mangiare bene lo stesso. Non porto rancore a tavola”.

C’è un piatto che non cucinerebbe mai davanti alle telecamere perché troppo personale?

“No. Io mi apro al 100% con chi mi segue. Penso che se qualcuno mi guarda con attenzione, meriti trasparenza. Non ho piatti che mi tengo per me per ragioni personali. Al massimo evito quelli troppo complicati da far vedere a livello produttivo, ma mai per riservatezza”.

Qual è la cosa più difficile da spiegare del suo lavoro a chi non capisce nulla di cucina?

“Se uno non sa cucinare, non sa cucinare. Ma le mie ricette sono pensate proprio per essere accessibili. Sono alla portata di tutti. Anzi, ci tengo particolarmente a questo. Se non ti riescono nemmeno quelle… forse hai dei problemi di base con la cucina (ride, ndr). In ogni caso, adesso ho scritto Daje che è pronto (pubblicato da Mondadori, ndr), un libro di ricette veloci, da 15 a 30 minuti, e spero che siano davvero facili per chiunque”.