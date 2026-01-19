Intervista a Salvatore 'Sasy' Cominale, studente in La Preside: “Io, Mario e la normalità di esserci”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Salvatore Cominale, per chi lə conosce bene, è semplicemente Sasy. Ha poco più di vent’anni, viene da Succivo, un paese tranquillo in provincia di Caserta, e quando parla lo fa con un’intensità che non ha bisogno di alzare la voce. Sa scegliere le parole, ma non per costruirsi un personaggio: piuttosto per capire meglio se stessə, e far sì che anche chi ascolta possa riconoscersi, almeno un po’. Nel suo primo ruolo importante in una serie, La preside su Rai 1, Sasy Cominale interpreta Mario Rescigno: uno studente introverso, segnato dal bullismo e dal senso di esclusione, che impara a rimettere insieme i pezzi grazie a una scuola che si prende cura, a una preside che guarda davvero, e a una fiducia che cresce piano. Mario non è un personaggio “forte” nel senso classico, eppure ha una forza che resta addosso. Non ha bisogno di prime scene o di grandi discorsi per raccontare qualcosa di urgente: il desiderio di essere visti per ciò che si è, senza dover lottare ogni volta per giustificarlo. Ed è un po’ anche la storia di Sasy. Una storia come tante, ma che troppo spesso non viene raccontata. Una storia fatta di piccoli gesti: un eyeliner messo per la prima volta al liceo, una battuta evitata per proteggersi, un’amicizia nata nei corridoi di una scuola, una serie tv che arriva nel momento giusto. Una storia in cui non ci sono svolte eclatanti, ma un percorso continuo, fatto di tentativi, fragilità e forza. Dove le etichette sono troppo strette, e le parole spesso non bastano, ma l’importante è continuare a cercarsi. Sasy Cominale non si definisce in modo netto, e non ha fretta di farlo. Si muove in uno spazio fluido, aperto, dove l’identità non è qualcosa da spiegare ma da vivere. E oggi, con questo ruolo, sente la responsabilità – e insieme il privilegio – di portare sullo schermo una storia che potrebbe aiutare altri a sentirsi meno solə. Non per “rappresentare” qualcosa in astratto, ma per dare corpo e voce a un’emozione vera. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, più che parlare di carriera, Sasy Cominale racconta la strada che l’ha portatə fin qui. Una strada fatta di paure, conquiste, dubbi, scelte difficili, e tanta voglia di esprimersi. Una strada in cui ogni passo, anche quello più incerto, ha avuto senso. E che oggi si apre a un nuovo inizio.

Come si sente?

“C’è davvero tanta emozione in questo momento, perché è un progetto che va avanti da moltissimo tempo, ben prima delle riprese, fin dalla fase dei provini. È stato un percorso lungo, ricco di passaggi, e arrivare ora a vederne la realizzazione concreta, il compimento, è… è un’emozione enorme. Faccio fatica a descriverla. Mi mancano le parole. Potrei usarne molte, ma nessuna renderebbe davvero l’idea”.

Partiamo allora da un elemento concreto: Mario, il personaggio che interpreta nella serie La preside. Quando ha letto per la prima volta la sceneggiatura, che impressione ne ha avuto?

“La primissima reazione è stata pensare alla fortuna che mi era capitata… la fortuna di poter dare vita a un personaggio con una storia tanto intensa come la sua. Allo stesso tempo, ho avvertito subito una certa ansia. Non un’ansia negativa, ma quella che nasce quando tieni davvero a qualcosa. Sentivo il peso della responsabilità di interpretarlo nel modo giusto, perché sapevo che sarebbero emersi messaggi importanti e che alcune persone avrebbero potuto riconoscersi in Mario. E le domande erano sempre le stesse: ‘Sto facendo abbastanza? Sto rendendo giustizia alla sua storia?’”.

E da lì nasce inevitabilmente la questione della rappresentazione.

“Mi sono interrogatə molto. Mi chiedevo fino a che punto volessi far emergere l’emotività di Mario. È una persona che si espone, che lascia trasparire tutto ciò che prova? Oppure è qualcuno che si protegge, che si nasconde dietro una maschera? Ho riflettuto a lungo su questo aspetto, perché non volevo che risultasse un personaggio piatto o artefatto. Alla fine, ho scelto una via di mezzo: un personaggio insicuro, introverso, che però attraversa un’evoluzione. E questo cambiamento si coglierà progressivamente nel corso delle puntate. Lo spettatore lo incontrerà a partire dalla seconda serata in onda, dal terzo episodio. E non è un caso: è una scelta narrativa che riflette proprio il suo percorso. Mario si tiene fuori, si autoesclude, ma non per superficialità. È un modo per proteggersi, per mettere distanza dal mondo. È un meccanismo di difesa che col tempo, grazie ad alcune relazioni e soprattutto al lavoro profondo fatto dalla preside Luisa Ranieri con i ragazzi, comincia lentamente a sciogliersi. La scuola in cui si svolge la serie non è solo un luogo di istruzione, ma un luogo dove le persone si prendono cura le une delle altre”.

Parole come “fiducia” e “speranza” ricorrono spesso quando si parla di questa serie. Secondo lei, quale delle due descrive meglio il percorso di Mario?

“Scelgo la fiducia, senza esitazioni. È proprio da lì che prende avvio tutto: dalla fiducia in se stessi, innanzitutto. Quando ci si trova in un momento difficile, magari in una fase della vita in cui non ci si riconosce, in cui non ci si sente a proprio agio, bisogna avere fiducia nella possibilità di un cambiamento. Anche se si procede a fatica, anche se tutto appare gravoso, quella fiducia che ti spinge a dire ‘vado avanti comunque’ è essenziale. E poi c’è la fiducia che gli altri ripongono in te. Soprattutto se, come accade spesso, provieni da un contesto in cui nessuno si aspetta nulla da te, dove magari ti senti invisibile. Incontrare qualcuno che ti guarda e ti dice ‘Io credo in te’ può fare una differenza enorme. E, nel caso di Mario, quella persona è la preside. È lei la prima a credere in lui, ed è proprio grazie a questo che Mario può cominciare a credere anche in se stesso”.

Oltre a se stessə, chi le ha concesso fiducia?

“Sicuramente i miei genitori, Miriam e Luigi, anche se tutti chiamano mio padre Gino. Non è stato semplice con loro, soprattutto all’inizio. Ci sono stati momenti in cui facevano fatica a comprendere alcune parti di me, della mia identità. Ma credo sia normale: fa parte del percorso. Con il tempo si impara a conoscersi meglio, a dialogare, a decostruire certi pregiudizi. Oggi posso dire che mi hanno sostenutə, che hanno avuto fiducia in me e che mi hanno sempre dato amore, anche nei momenti più complessi. Mi hanno permesso di scegliere questa strada artistica, e non è affatto scontato. Poi ci sono state anche molte amiche, figure importanti per me. E due professoresse del liceo scientifico che porterò sempre nel cuore: Elena, docente di inglese, e Pina, di scienze. Ho capito troppo tardi di aver scelto l’indirizzo sbagliato, ma le loro lezioni erano momenti che attendevo con piacere”.

Ha detto “amiche”. Mai amici?

“No, principalmente no. E qui torniamo, in parte, al discorso sull’identità di genere. A scuola, per una persona queer, non binaria o comunque non conforme al modello cis-eteronormativo, è molto più facile instaurare legami con il mondo femminile. Le ragazze sono, in genere, più aperte, più inclusive. L’ambiente maschile, invece, spesso si mostra ostile nei confronti di tutto ciò che viene percepito come femminile. È una questione culturale, profondamente radicata. Per esempio, io usavo il bagno delle ragazze. Avevo i capelli lunghi, mi truccavo, e sapevo che entrando nel bagno dei ragazzi avrei potuto imbattermi nel classico bullo pronto a lanciarti un commento fuori luogo. Da persona molto sensibile che sta male anche per poco, per proteggermi sceglievo di andare dove sapevo che nessuno mi avrebbe fatto del male. Le mie amiche lo sapevano, conoscevano la mia identità fluida, e nessuna si è mai posta il problema”.

Quando ha iniziato a chiedersi davvero chi fosse?

“Al liceo. È stato allora che ho cominciato a farmi certe domande. Il passaggio dalle medie alle superiori comporta un cambiamento importante. Sei ancora giovane, ma inizi ad avvicinarti al mondo degli adulti. I professori parlano subito dell’esame di Stato, dell’università, del futuro… ti senti già proiettato in avanti. E inizi anche a confrontarti con gli altri: osservi come si vestono, come si comportano, che atteggiamenti hanno. Io mi accorgevo di sentire una maggiore affinità con il mondo femminile. Ho iniziato a parlarne con alcune amiche, a sperimentare con il trucco o con gli abiti”.

Si ricorda la prima volta che è ricorsə al trucco?

“Sì, me la ricordo benissimo. Era, come dicevo, al liceo. Una delle prime volte che ho messo l’eyeliner, ero emozionatissimə ma anche molto tesə. Non solo per il giudizio dei compagni, ma anche per la reazione dei miei genitori, che all’inizio erano restii all’idea per timore delle ripercussioni: avevano paura di come gli altri avrebbero reagito, di cosa avrebbero potuto dirmi. Quel giorno, mentre ero in classe, è entrata la preside. Avevo il cappuccio in testa, con i ricci sugli occhi, cercavo di nascondermi. Lei, appena entrata, mi ha invitatə a toglierlo: ‘Il cappuccio in classe non si tiene’. L’ho tolto e lei mi ha guardato dritta negli occhi. Avevo lo sguardo terrorizzato e temevo una reazione negativa. La sua risposta è stata semplice: ‘Bei capelli. Bel trucco’. Quel momento mi ha segnatə. Ho capito che dietro a una figura che magari incuteva un po’ paura, c’era una persona aperta, accogliente, capace di leggerti davvero”.

Un esempio perfetto di ciò che la scuola dovrebbe essere: un luogo che abbatte barriere, non che le erige.

“È l’aspetto più importante, secondo me. Certo, può capitare di imbattersi in professori con cui non c’è sintonia, che magari ti ostacolano: succede in qualunque ambito della vita. Ma è fondamentale che il conflitto non nasca da un pregiudizio. Non possiamo piacere a tutti, è impossibile. Ma il pregiudizio è un’altra cosa, ed è proprio quello che va contrastato”.

Torno a quel primo eyeliner. Per lei è stato un gesto di liberazione? Una sorta di “eccomi, questə sono io”?

“È stato un atto di affermazione, anche se all’inizio ha avuto un costo. Ricordo in particolare una mattina, legata a un matrimonio a cui dovevo prender parte con la famiglia. Avevo messo lo smalto nero, e i miei genitori non volevano che uscissi di casa in quel modo. Dicevano che, con tutta la famiglia presente, non era il momento adatto. E io risposi: ‘Ma davvero pensate che la gente venga a un matrimonio per guardare le mie unghie? Non vengono per mangiare, ballare, stare insieme?’. Ne seguì una discussione infinita, almeno quaranta minuti. Ma eravamo all’inizio del mio percorso: io stavo appena cominciando a prendere posizione. Ho pensato a lungo a ciò che avrei dovuto fare. Potevo toglierlo, non mi costava nulla: avrei evitato il conflitto, li avrei rassicurato e avrei evitato di starci male anch’io. Ma avevo bisogno di capire chi fossi. Volevo esplorarmi, volevo essere me stessə”.

Quando ha iniziato a voler capire chi fosse, ha cercato anche dei modelli nelle serie tv o nei film?

“Assolutamente sì, con la pala (ride, ndr). Avevo un bisogno enorme di trovare dei riferimenti, qualcosa che mi somigliasse o che almeno mi facesse sentire meno solə. All’inizio pensavo che non ne avrei trovati. Poi, con mia grande sorpresa, è arrivata Euphoria. Per me è stata la serie che più di tutte ha saputo raccontare, nel modo giusto, la diversità all’interno della scuola, le relazioni umane, le identità di genere… ma anche le sciocchezze tipiche dell’adolescenza. È una serie cruda, con tematiche forti e scene visivamente molto intense, ma trasmette un’autenticità incredibile. Mi ci sono ritrovata tantissimo. In particolare, nel personaggio di Jules, interpretato da Hunter Schafer. Lei è una ragazza transgender, e io mi sono sentita così vicina a lei… È stato un colpo al cuore. Il suo personaggio mi ha dato tantissimo, mi ha dato la forza di provarci. Mi sono tintə i capelli di rosa per essere come lei. Questo per far capire quanto conti sentirsi rappresentatə. Quanto il cinema o le serie possano incidere sulla vita reale delle persone”.

Nella serie, Mario subisce atti di bullismo legati alla sua identità. È successo anche a lei? Come reagiva a commenti o insulti?

“Sì, l’ho vissuto. E, banalmente… non reagivo. Ho sempre pensato che il miglior disprezzo fosse l’indifferenza. Non volevo permettere a quell’odio gratuito di raggiungermi. Se per strada qualcuno mi urlava un insulto, io continuavo a camminare. Pensavo: ‘Se ti senti così frustrato da gridare contro di me, ho già capito che tipo di persona sei’. Ma dietro alla non reazione c’era anche la paura, naturalmente: non sai mai davvero chi hai davanti. A volte basta uno sguardo frainteso e potresti trovarti in pericolo. Quindi abbassavo la testa e me ne andavo. Per proteggermi”.

Ma abbassare la testa… che ferite lascia?

“Lascia dentro una rabbia, un peso che ti porti addosso. Tante volte avrei voluto rispondere, ribattere, dire qualcosa. Ma poi pensi: ‘Il mondo fa schifo. Io ho avuto paura. Ma non è colpa mia se non ci sono riuscitə. L’importante è che sono tornatə a casa sanə e salvə’. Alla fine, è sempre una questione di sopravvivenza. Capita anche di rinunciare a vestirsi come si vorrebbe. Ti rifugi in abiti larghi, neutri, perché il tuo corpo non rispecchia i canoni imposti, e così almeno riesci a stare tranquillə, dentro la tua comfort zone. Poi, quando sentirai di potercela fare, quando sarà il momento giusto, uscirai da lì. Ma nel frattempo, va bene anche così’.

Quando ha capito che la recitazione poteva essere la sua strada?

“È stato un processo graduale. Fin da piccola ero una creativə. Ai tempi di Chica Vampiro, avrò avuto dieci o dodici anni, scaricai una versione di Adobe After Effects per montare video e giocare con gli effetti speciali. Volevo ricreare le scene che amavo. Mi identificavo in quei personaggi. Volevo riviverli. Era qualcosa che facevo solo per me. Col tempo, però, ho iniziato a maturare una consapevolezza più precisa: ‘Ok, dopo il liceo voglio provarci davvero’, mi dicevo. Ma nel frattempo avevo cominciato a fare qualche piccola comparsa. Mi affascinava il set: volevo capire come funzionasse tutto, chi c’era dietro una produzione. È sempre stato un mondo che mi incuriosiva. Crescendo, ha cominciato a prendere forma come un vero percorso’.

Ha quindi studiato recitazione…

“Sì. Dopo il liceo, ho continuato a fare comparse per maturare esperienza. Poi, appena ho terminato, mi sono dettə che era arrivato il momento di fare sul serio. Ho fatto domanda alla scuola Cinema Fiction, ho sostenuto il provino, l’ho superato e mi hanno presə. Ho seguito un percorso di tre anni bellissimo. Ho potuto vivere nuove esperienze, partecipare a workshop, crescere tanto. La mia classe era davvero speciale, anche se a volte c’era un po’ di movimento – persone che cambiavano turno o scuola – ma siamo sempre rimasti un bel gruppo. Sono stati anni fondamentali anche a livello personale: è allora che ho cominciato ad esplorare più a fondo la mia identità. Ho affrontato tanti aspetti di me stessə e, proprio in quel periodo, ho ottenuto il ruolo in Imma Tataranni. È stato un flusso naturale che mi ha condotta fin qui. Il terzo anno purtroppo l’ho frequentato solo in parte: ho saltato circa il 90% delle lezioni perché ero via per le riprese de La preside».

Le riprese sono durate parecchio, più di quattro mesi. Eravate tantissime le persone giovani sul set. Che atmosfera si viveva tra di voi? Sentivate il peso della concorrenza o quello della storia?

“Il peso della storia, assolutamente. Ognuno di noi desiderava dare il massimo per raccontare al meglio il proprio personaggio. Ci siamo tutti affezionati ai nostri ruoli: volevamo renderli autentici, veri. La concorrenza, invece, non l’ho mai sentita. Anche se c’erano persone molto più preparate di me, con più esperienza alle spalle, non ho mai percepito rivalità. Piuttosto stima, confronto, scambio reciproco. Ci facevamo domande, parlavamo delle nostre esperienze, delle difficoltà che avevamo affrontato: è stato un dialogo costante. Passavamo moltissimo tempo insieme, anche al di fuori del set. All’inizio alloggiavamo in due hotel diversi, ma organizzavamo i van per cenare insieme: un giorno andavamo noi da loro, il giorno dopo loro da noi. Stavamo davvero bene. Io mi sono sentitə fortunatə, perché ho trovato una classe – anche se fittizia – che al liceo non avevo mai avuto. A scuola avevo pochissime amicizie femminili, forse due o tre. Durante le riprese, invece, mi sentivo liberə di parlare, di aprirmi, senza paura del giudizio. Eravamo tutti noi stessi. Ognuno con il proprio carattere, le sue stranezze sul set… ma autentici. Sono stati mesi meravigliosi. Credo i più belli della mia vita”.

Trovare spazio per chi non è conforme a un’idea prestabilita, in questo ambiente, è difficile?

“Onestamente, pensavo di sì. Pensavo che non mi sarebbe mai stata affidatə una parte femminile, perché il mio corpo non è conforme ai canoni femminili. E neanche una parte maschile, perché non sarei stata credibile. Avevo questa ansia di restare sempre nel mezzo, di non riuscire mai a fare esperienza. Invece, con il tempo, le cose accadono. Le persone cambiano, si decostruiscono. Il cinema evolve, l’arte si apre. Iniziano ad arrivare storie anche per persone non binarie, transgender, neurodivergenti. Ho visto un film bellissimo con Matilda De Angelis, La vita da grandi, e mi ha dato speranza. Oggi è più semplice, anche se c’è ancora tantissima strada da fare. Ma qualcosa si muove. Le nostre storie stanno cominciando ad essere raccontate, e questo è già un traguardo enorme”.

La Rai, da questo punto di vista, ha fatto molto, nonostante i pregiudizi…

“Sì, è vero. Spesso si accusa la Rai di essere conservatrice, di raccontare solo storie ‘tradizionali’. Ma io vedo che, negli ultimi anni, con Un professore, con Imma Tataranni, con La preside, la Rai sta facendo passi avanti importanti. Anche più di alcune piattaforme, che magari iniziano un discorso ma poi tornano a rifugiarsi nella comfort zone. Dare voce ai giovani, a chi non è rappresentato, è una scelta coraggiosa. E io questa scelta la vedo, la riconosco”.

Cosa sogna, Sasi?

“Sogno di poter vivere facendo ciò che amo: recitare. Raccontare storie. Storie che parlino a chi si sente invisibile, a chi non si riconosce in ciò che vede rappresentato. Come mi sentivo io qualche anno fa. Vorrei contribuire a far capire che esistiamo, che abbiamo una voce. E che ce la faremo. Questo è il mio sogno”.

Ma per farcela, bisogna convivere con l’ansia. Lei come la gestisce?

“Ecco, la mia non è un’ansia che mi blocca, non è invalidante. Però sono sempre in tensione. Sono una persona che pensa tanto, troppo. Rifletto, rimugino. Anche nei momenti belli, ho come un freno interno. Mi trattengo. Ho paura di sembrare logorroicə, di annoiare, di dire la cosa sbagliata. Poi torno a casa e passo due ore a pensare: ‘Potevo dire questo, avrei dovuto fare quello, chissà che figura ho fatto…’. Non so se la gestisco davvero. Ci vivo. Convivere con l’ansia è una costante nella mia quotidianità. Qualcuno mi ha detto che potrei avere l’ADHD, ma per ora non voglio aggiungere ulteriore peso alla testa”.

“Casa”: oggi, cos’è per lei?

“Casa, per me, è ancora qui, dove vivo. Per quanto senta il desiderio di partire, di scoprire il mondo, questo resta casa. Ho una famiglia unita, persone che amo, amici veri. Ai tempi della scuola le amicizie erano pochissime, si contavano sulle dita di una mano. Ma poi, grazie all’attivismo e alle esperienze fatte a Napoli, ho conosciuto persone bellissime. So che se torno qui, sto bene. E poi c’è mia nonna, a cui voglio un bene immenso. A dimostrazione, che capirsi non è una questione generazionale o d’età’.

Le capita ancora di incontrare persone che le fanno abbassare la testa?

“No. O meglio, forse sì, ma non glielo permetto più. Ho imparato a proteggermi. Penso spesso alla me del passato e mi viene da dire: quanto sarebbe bello rivivere quegli anni, ma con la consapevolezza che ho oggi. Sarebbe tutto più leggero, più felice. Oggi cerco solo persone che mi facciano stare bene per chi sono. E non mi capita più di abbassare la testa”.

In merito alla scuola, oggi si discute molto dei cosiddetti “pericoli” delle teorie gender, del fatto se debbano o meno essere insegnate nelle scuole, come parte di un’educazione sessuale, affettiva, identitaria… Le sarebbe servito qualcuno che le dicesse, già allora, che anche la sua era una normalità?

“Avere qualcuno a scuola che mi avesse detto, fin da subito, che anche il mio modo di essere era valido, normale, mi avrebbe fatto vivere tutto con molta più serenità. Avrei avuto più tranquillità anche solo nel provare attrazione per qualcuno, nel conoscermi, nell’approcciarmi agli altri. Invece mi sono sempre ritrovatə nell’ombra, a domandarmi: ‘Cosa c’è di diverso in me? Cosa dovrei fare? Qual è il consiglio giusto da seguire?’. Ma nessuno me lo ha dato. Ed è in quei casi che si presentano due strade: o ti privi di certe esperienze per paura dei rischi, oppure te ne freghi, e quei rischi te li prendi”.

Lei cosa ha fatto?

“Io mi sono privatə. Perché ero troppo insicura della mia identità, del mio corpo, di me stessə. È per questo che credo sarebbe stato fondamentale, al posto di un’ora di educazione civica tutta incentrata sulla Costituzione imparata a memoria, avere una lezione su cosa provano le persone, su come si sentono. Una vera educazione all’identità, alle emozioni, al consenso. Per esempio: se una persona ti dice ‘sì’ dieci volte, ma poi ti dice ‘no’, quel ‘no’ vale. Punto. È un concetto semplice, eppure ancora oggi difficile da far entrare nella testa di molti. Per questo la strada è lunga. Ma va percorsa”.

È solo quando accadono episodi di bullismo che sfociano nel crimine che le istituzioni sono pronte a dire: ‘Bisogna fare qualcosa’…

“…e invece il rispetto, l’educazione emotiva e affettiva, se insegnati fin da piccoli, possono letteralmente salvare delle vite. Perché una persona che si sente accolta, rappresentata e compresa, smette di sentirsi sola. E, quando non ti senti solo, cambia tutto. Basterebbe spiegare già a scuola che non conta il genere scritto sulla carta d’identità, ma chi si è, come ci si sente. Nessuno dovrebbe dirti ‘come devi essere’. Basterebbe: ‘Come vuoi essere?’. È questo che fa davvero la differenza. L’educazione sessuale e affettiva non dovrebbe più essere ancorata al genere, ma all’essere umano”.

Lei si interroga ancora su chi è?

“Sì, ci penso. Ma la verità è che non saprei ancora trovare le parole giuste per dirlo. Nemmeno io, fino in fondo, so darmi una definizione precisa. So soltanto che mi chiamo Salvatore, che non sono una persona cisgender, ma non so spingermi oltre. Mi identifico come queer proprio perché è un termine ampio, aperto, che lascia spazio, che dice ‘qualcos’altro’ senza costringerti dentro un’etichetta rigida. Io mi esprimo con il mio viso, con il make-up, con il mio carattere. Ma una definizione chiara, definitiva, non ce l’ho ancora. Sto vivendo, mi sto scoprendo. E va bene così”.

La preside sarà vista da milioni di persone. È pronta anche ai commenti negativi, a chi critica a prescindere?

“È già successo, in realtà. L’altro giorno leggevo un commento sotto un post su gay.it che parlava del mio personaggio. Qualcuno ha scritto: ‘Ormai la Rai non può fare a meno di inserire neri e gay’. Ma certi pensieri non mi toccano più. Io conosco la storia che stiamo raccontando. Conosco il lavoro, lo spirito, l’amore che ci abbiamo messo. So chi c’è dietro. E quelle critiche, per me, parlano più di chi le scrive che non di noi. Anzi, sono convintə che siano proprio quelle persone le prime a guardare la serie”.