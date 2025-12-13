Intervista a Tommaso Stanzani, da Amici a Fiorello: “Non so ancora chi sono, ma oggi non ho più paura”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Tommaso Stanzani ha 24 anni, ma parla come chi ha già imparato a disinnescare le illusioni. Non è disilluso: è lucido. Ha conosciuto la popolarità da ragazzo, sotto le luci di un talent, Amici di Maria De Filippi, poi in tv tra Fiorello e Pierluigi Diaco, sui social, tra palchi affollati e progetti in corsa. Ma oggi, quando racconta il suo percorso, la parola che ricorre più spesso è una sola: equilibrio. Un equilibrio da cercare, da perdere, da ritrovare. Perché crescere davanti agli altri può essere uno spettacolo che non concede prove. E in un mondo che chiede certezze, definizioni, identità da esibire, Stanzani preferisce restare aperto. “Non so ancora chi è Tommaso”, dice, senza vergogna e senza difese. È una frase vera. Di quelle che non cercano effetto, ma contengono una scelta. In questa intervista esclusiva a Virgilio Notizie, si racconta con una sincerità disarmante. Parla di aspettative, di fragilità, di social, di corpo, di disciplina e libertà. Della paura di non essere abbastanza, e del coraggio di non voler più piacere a tutti. Parla di successo non come traguardo ma come possibilità: quella di lasciare qualcosa, di toccare, di essere ricordato non per l’immagine, ma per un’emozione. È con questo spirito che torna sul palco, da protagonista, nel ruolo di Drosselmeyer in Lo Schiaccianoci, produzione originale del Balletto di Roma firmata da Massimiliano Volpini, in scena all’Auditorium Conciliazione di Roma il 18, 19 e 20 dicembre. Un classico rivisitato, ambientato in una periferia metropolitana, tra ragazzi ai margini e sogni di riscatto. E Drosselmeyer, guida misteriosa e fragile, è più di un personaggio: è una figura che scava dentro, che apre varchi. “Lui porta speranza. E io, oggi, credo che la speranza sia avere qualcuno con cui condividere. Anche solo un momento”. Tommaso Stanzani non parla per slogan. Va piano. Ascolta le domande, si prende lo spazio del pensiero. Si racconta per quello che è, senza pretese. Ed è lì, proprio lì, che si fa più forte. Non dove cerca di brillare, ma dove sceglie di restare umano.

Drosselmeyer, il ruolo che interpreta in Lo Schiaccianoci è uno di quelli che molti ballerini sognano, anche solo per un attimo. Che rapporto ha lei con questo ruolo?

“Pensi che Lo Schiaccianoci è stato proprio il primo balletto che ho visto a teatro. L’altro giorno ci ripensavo e mi sono detto: ‘Vedi, alla fine tutto torna’. Quando mi è arrivata la proposta per questo ruolo, le dico la verità, inizialmente ero molto indeciso. Drosselmeyer, nella versione classica, è una figura autoritaria, spesso interpretata da adulti molto più grandi di me. Io ho solo vent’anni, e quindi non riuscivo a immaginarmi credibile nei panni di quel personaggio un po’ burbero, severo”.

E cos’è che l’ha portata ad accettare?

“Quando il direttore artistico Luciano Carattoni e il coreografo Massimiliano Volpini mi hanno spiegato la loro idea di spettacolo, mi si è aperto un mondo. Questa versione è riletta in chiave molto contemporanea, e anche il mio personaggio cambia profondamente: non è più l‘adulto burbero che intimorisce i ragazzi, ma piuttosto una sorta di fratello maggiore. È il ragazzo più grande che cerca di proteggere gli altri, che vuole metterli in guardia su quanto il mondo possa essere difficile e duro, ma lo fa cercando anche di strappare un sorriso, di intrattenerli, di trasmettere il valore della famiglia, dell’unione e dell’aiuto reciproco. In questa chiave, mi sono trovato subito a mio agio. Appena abbiamo iniziato le prove, ho capito che era il ruolo giusto per me”.

Le è mai capitato di sentirsi così, intimorito da figure adulte?

“Io ho due genitori molto autoritari, ma mai severi. Sia mia madre che mio padre hanno sempre cresciuto me e mio fratello Leonardo con grande rispetto per l’educazione. Quindi, quando mi trovo di fronte a un adulto, soprattutto nel mondo della danza, dove il rispetto per l’insegnante è fondamentale, tendo istintivamente a fare un passo indietro. Allo stesso tempo però sono una persona molto spontanea. E anche con figure più ‘ruvide’, con la corazza, riesco sempre, col tempo, a smussare gli angoli. Persone davvero cattive non ne ho mai incontrate, ma a volte quella corazza c’è. E io cerco di arrivarci con calma, con empatia’.

Le è servita una corazza in questi anni, considerando tutto: danza, televisione, esposizione, commenti?

“Credo che un minimo di corazza serva per forza, con il lavoro che facciamo. Perché ogni volta che sali su un palco o vai in tv, metti in gioco qualcosa di personale. Non puoi farne a meno. Devi farti le spalle larghe, altrimenti non resisti. Ma poi succede che, nel momento in cui balli, quell’armatura cade. La danza è un linguaggio che racconta la verità, che ti espone completamente. Io riesco a capire davvero come sono fatte le persone a livello umano, caratteriale, solo guardandole ballare. È una cosa che sento molto”.

Noi, da spettatori, esprimiamo emozione con l’applauso, con un sorriso, con un respiro. Ma voi che siete sul palco, cosa recepite? Da cosa capisce che la sua arte sta arrivando al pubblico?

“A me piace molto guardare il pubblico mentre ballo. Lo percepisco dallo sguardo, da come seguono il movimento, dall’attenzione che mettono. Capisco se stanno apprezzando, se sono coinvolti o se magari si stanno annoiando. Ecco, più che preoccuparmi se piaccio o meno, io cerco sempre di non annoiare. Per me un’esibizione deve sempre suscitare un’emozione. Può essere anche negativa, ma deve smuovere qualcosa. L’indifferenza è la cosa peggiore che possa accadere’.

E se percepisce che il pubblico è distratto, che non sta reagendo, cosa fa?

“Non voglio sembrare presuntuoso, ma quando percepisco un’energia un po’ più bassa da parte del pubblico, in me scatta qualcosa. Non mi spengo. Anzi: accelero. Cerco di dare ancora di più. Se vedo che qualcuno non è davvero coinvolto, non mi blocco, non faccio marcia indietro. Dalla quarta, metto la quinta”.

Tornando a Drosselmeyer, in questa versione lui è anche un portatore di speranza.

“Sì, è vero. Perché il personaggio tiene insieme il mondo reale, quello più concreto e duro, con quello magico, il sogno. Lo Schiaccianoci è anche questo: una storia sospesa tra due dimensioni. E Drosselmeyer, in questa lettura, è proprio la figura che unisce questi due mondi. Porta un messaggio di speranza, sì”.

Cos’è per lei, personalmente, la speranza?

“Per me la speranza esiste finché non si è soli. Quando hai delle persone con cui condividere qualcosa (un sogno, un progetto, un affetto) c’è speranza. Anche solo l’amore che mettiamo in quello che facciamo sul palco. Nonostante ci siano momenti in cui danzi da solo, alla fine siamo una compagnia, un gruppo. Nel quotidiano è la stessa cosa: a Natale, ad esempio, per me la speranza è potersi ritrovare in famiglia, anche solo per raccontarci come vanno le nostre vite, anche se siamo sparsi /(io fratello vive altrove, i miei genitori sono a Bologna). In quei momenti, ci rendiamo conto di quanto siamo grati per ciò che la vita ci ha dato. E questo, secondo me, è speranza”.

Il Natale, però, è anche il momento dei bilanci. Spesso, quando si è in famiglia, si guarda anche chi non c’è più. C’è qualcosa che le manca, quel giorno?

“Sì, c’è sempre un filo di malinconia. Non una tristezza pesante, ma quella malinconia dolce che ti prende quando pensi a quando eri bambino. Io sono ancora fortunato: ho tre nonni ancora in vita. Però qualche anno fa ci ha lasciati mio nonno paterno. Aveva 96 anni, un’età importante. Era un po’ il pilastro della famiglia. Aveva costruito la nostra casa. E negli ultimi anni mi è mancato molto il fatto di non fare più la cena della Vigilia con lui. Ma ogni Natale ci raccontiamo aneddoti, ricordi, momenti dell’infanzia. Anche solo parlarne lo fa sentire ancora con noi. Tra l’altro, il mio nome completo è Tommaso Mauro Dino Stanzani: porto i nomi di entrambi i miei nonni e mi fa piacere sentire la loro eredità familiare”.

Che bambino era Tommaso?

“Un bambino che adorava il Natale, soprattutto per tutto ciò che c’era intorno. Crescendo lo vivi in modo diverso, ovviamente. Ma da piccolo, per me il Natale cominciava quando vedevo mia mamma decorare tutta la casa. Sentivo proprio l’odore: i biscotti che sfornava a forma di albero, il momento in cui scrivevo la letterina per Babbo Natale… I miei genitori impazzivano, perché non scrivevo mai ‘vorrei un giocattolo’. Scrivevo cose tipo: ‘A Natale vorrei tanto avere la possibilità di volare’. I miei, poverini, non sapevano mai cosa comprarmi”.

E quando ha scoperto che Babbo Natale non esisteva?

“Il trauma vero c’è stato alle elementari. Mio fratello ha due anni più di me, e qualche volta giocavo con i suoi amici. E loro dicevano: ‘Lo sai che Babbo Natale non esiste?’. Io nella mia testa rifiutavo l’idea. Mi ricordo ancora che andai da mia nonna e le chiesi: ‘Nonna, secondo te Babbo Natale esiste?’. E lei mi disse: ‘Se tu ci credi, allora esiste. Basta che tu lo voglia’. E in effetti io i regali li ricevevo! Quindi se nella mia immaginazione volevo credere che fosse lui a portarli, che scendesse dal camino, non importava se fosse reale o no. Anche lì, forse, c’era già il senso della speranza”.

Dentro quel gesto c’era tantissimo: la speranza, la magia del momento, il desiderio di credere in qualcosa senza farsi condizionare dagli altri.

“Esattamente. Infatti, quando sento bambini parlare di Babbo Natale, e magari c’è qualcuno che dice ‘non esiste’, non lo sopporto. Secondo me i bambini devono crederci. È bello sapere che c’è qualcuno che non vuole niente in cambio, solo portare gioia. È una cosa che va protetta”.

Lei scriveva a Babbo Natale che voleva volare. E in un certo senso la danza, con i suoi salti e le sue evoluzioni, un po’ l’ha portata a volare davvero…

“Sì, è vero. Io adoro i salti. Sono tra le evoluzioni che preferisco in assoluto”.

… però comportano anche la consapevolezza del limite. Il corpo ha un limite. Come ha imparato a conoscerlo?

“Fin da piccolo ho sempre fatto sport. E fin da allora ho capito che, se avessi voluto fare un salto con due giri in aria, prima sarei dovuto riuscire a farne mezzo, poi uno, poi uno e mezzo, e così via.

Ognuno di noi ha un limite, certo, ma l’obiettivo è sempre arrivare al massimo del proprio potenziale. Magari per uno il massimo è due giri, per un altro è tre. Ma ci si arriva lavorando.

E oggi, se guardo a quando avevo dieci anni, mi rendo conto che ho già superato i limiti che avevo allora”.

E per superare quei limiti serve anche equilibrio mentale, serve star bene con se stessi.

“È fondamentale. Non basta ‘farsi il mazzo’ a livello fisico: c’è un enorme lavoro da fare anche sul piano mentale. Devo tanto ai miei genitori, anche per questo. Sono stati sportivi, sapevano cosa vuol dire vivere per lo sport. Non mi hanno mai ostacolato, mai messo freni”.

Nemmeno quando ha lasciato il pattinaggio per passare alla danza?

“È stato un piccolo trauma per loro. Nel pattinaggio avevo già una carriera, dei risultati, delle possibilità. Lasciare tutto per iniziare da capo in un mondo completamente diverso, dove loro non sapevano nulla… è stato difficile. Nel pattinaggio, il loro habitat, mi supportavano anche tecnicamente. Nella danza, invece, non potevano farlo. Ma mi hanno lasciato andare lo stesso, anche se è stato complicato”.

Cos’è che le ha fatto dire: “Lascio i pattini e scelgo la danza”?

“Il pattinaggio è uno sport e come tale è fatto di gare. A me piaceva la competizione, ma più di tutto mi attirava la parte dell’esibizione, quella sensazione che provi quando ti esibisci davanti a un pubblico. La performance per me è sempre stata più importante della gara. E poi bisogna essere onesti: il pattinaggio a rotelle è molto sottovalutato e considerato uno sport di serie B. Immaginarmi un futuro stabile lì era difficile. Anche come lavoro, spesso gli altri lo vedono come un passatempo.

Quando mi chiedono ancora oggi di esibirmi sui pattini, vedo che la gente resta stupita da ciò che puoi farci. È un mondo poco conosciuto”.

A proposito del suo lavoro attuale, invece, cosa pensa che il pubblico non conosca davvero del mestiere del ballerino?

“Penso che molti vedano la danza in modo molto rigido: classica, contemporanea, teatro. Come se un ballerino dovesse per forza lavorare in un certo contesto. Io invece amo la danza in tutte le sue sfumature. Ad Amici mi ero presentato come ballerino modern, ma studiando con la maestra Alessandra Celentano ho fatto un percorso molto accademico, neoclassico, contemporaneo. Una volta uscito, molti si aspettavano che scegliessi una strada teatrale, ‘da accademico’. Invece a me piace sperimentare, spaziare. All’inizio vedevo che qualcuno storceva il naso. Ma non ho mai sopportato le etichette: se mi indicano una sola strada, io devo far vedere che ne so percorrere anche altre”.

Nelle ballerine spesso scatta un meccanismo di perfezionismo che sfiora l’ossessione. Succede anche nei ballerini uomini per rientrare nei canoni fisici ed estetici imposti?

“Sì, succede anche nel maschile. Noi vendiamo il nostro corpo agli spettatori, siamo giudicati dal pubblico e da noi stessi. La sala è piena di specchi ed è inevitabile che scatti un certo meccanismo.

Io ho un metabolismo molto veloce e non ho mai avuto grandi problemi su cosa mangiare. Però a volte il pubblico mi ha visto in televisione, e la tv, si sa, tende a ‘ingrossare’. Quando poi mi hanno visto dal vivo, soprattutto all’inizio del mio percorso, mi dicevano stupiti: ‘Quanto sei magro’. Per me non era un periodo semplice, perché stavo affrontando il fatto che avevo perso peso. E sentirsi dire continuamente ‘quanto sei magro’ può ferire. Le persone non si rendono conto di cosa hai dentro in quel momento. A nessuno verrebbe da dire ‘Quanto sei ingrassato’ ma al magro succede di continuo di sentirlo. E non capisci secondo quale canone. A volte rispondo in maniera ironica: ‘Sono un ballerino, non un bodybuilder’. Sui social adesso va di moda l’immagine del maschio super muscoloso, super definito. Ma esistono tanti tipi di fisicità e meritano tutti rispetto”.

Ha citato i social. Che rapporto ha oggi con i social?

“Non li uso tantissimo. C’è stato un periodo in cui mi sentivo un mezzo influencer, ma non è il mio mondo. Mi piace condividere il mio lavoro, qualche esibizione. La sfera privata no, perché ho provato a condividerla in passato e mi sono accorto che più davo agli altri più toglievo a me stesso.

Oggi sui social c’è una rincorsa alla perfezione, ma allo stesso tempo vedo che tutti cercano di umanizzarsi. E io ho un conflitto: da un lato lo apprezzo, dall’altro penso ‘perché dobbiamo mettere in piazza ogni cosa?’. Ho paura che a volte non sia autenticità, ma una moda”.

E quando ti è esposto un po’ di più si è sentito violato? Perché quando mostri il tuo privato, la gente pretende quasi di dirti come devi viverlo.

“Sì, succede. Scatta il meccanismo del ‘In quella foto sono piaciuto così, allora devo continuare su questa strada’. Le faccio un esempio concreto. Io cambio spesso, anche cose piccole come il taglio di capelli. Avevo i capelli lunghi e biondi, ma sui social mi preferivano moro e corto. A un certo punto mi sono detto: ‘Ma chi se ne frega’. Mi piacciono così? Bene. Non posso vivere per assecondare gli altri”.

Quando ha capito chi è davvero Tommaso e chi vuole essere?

“Con estrema sincerità… non so ancora chi è Tommaso. Forse non lo so nemmeno adesso. So solo che mi piace essere nel mondo dell’arte, mi affascina. So che sono un ragazzo riservato, che ama passare il tempo con gli amici, che si diverte… ma a volte io stesso mi chiedo: ‘Chi sono davvero?’.

Poi, però, mi ripeto che non serve etichettarsi. Non devo dire ‘sono così’ e basta. Sono una persona che cresce. Se penso a com’ero due anni fa, mi vedo completamente diverso rispetto ad oggi”.

Lo Schiaccianoci è ambientato in un mondo ai margini. Se si guarda intorno, oggi, cosa sono per lei i “margini”?

“In particolare, questa versione dello Schiaccianoci parla anche di smarrimento, di perdersi. E io credo che oggi viviamo in una società molto individualista, dove si pensa tanto all’’io’ e si perde un po’ l’idea di comunità. Ci sono tante fratture. Ho paura che le persone vedano solo bianco o nero, senza riuscire a cogliere le sfumature. Io cerco proprio di vivere in quelle sfumature. Quando incontro qualcuno, non lo giudico come ‘buono’ o ‘cattivo’. È una persona che sta vivendo tante cose, dentro di sé. Mi rapporto a come sceglie di condividere quello che ha dentro”.

Questo tipo di maturità si raggiunge solo con un certo percorso. Tu hai incontrato tanti maestri, tante maestre. Qual è l’insegnamento più importante che hai ricevuto?

“Ho avuto la fortuna e il piacere di lavorare con grandi artisti. Tutti mi hanno dato dei consigli importanti, ma quello che mi è rimasto di più è: non devi per forza concederti del tutto. Nel senso che, in quello che fai, è giusto tenere sempre una parte per te. Non bisogna dare tutto: alcune cose è bene tenerle solo per sé’.

E con la disciplina, sia quella che si impone sia quella che le viene chiesta, che rapporto ha?

“Ho un buon rapporto con la disciplina. Fin da piccolo sono stato abituato a lavorare sodo, a rispettare l’insegnante, il coreografo, chi cerca di darmi qualcosa. Mi considero una spugna: cerco di assorbire tutto quello che posso dalle persone che incontro. Mi piace anche quel rispetto reciproco: magari finita la lezione puoi andare a bere qualcosa con il tuo maestro, ma quando inizia la lezione, ci deve essere silenzio e rispetto. Io sono il primo che ride e scherza, ma quando si lavora, si lavora”.

Qual è il sacrificio più grande che ha fatto per la danza?

“Sicuramente andare via di casa. A quindici anni mi sono trasferito da Bologna a Genova per studiare. E quello è stato un sacrificio vero, perché ho lasciato tutta la mia realtà. Col tempo ho perso anche alcune amicizie di infanzia. Non per litigi, semplicemente perché la distanza cambia le cose. A volte penso a come sarebbe stata la mia vita se fossi rimasto a casa, se avessi continuato a vivere con i miei, con mio fratello… Però poi mi dico: tutto quello che ho fatto, l’ho fatto grazie a quelle scelte. E quindi sì, va bene così”.

Suo fratello Leonardo è uno sportivo, un calciatore. Che rapporto avete?

“Oggi abbiamo un bel rapporto, anche se siamo molto diversi. Da bambini lo eravamo tantissimo: lui voleva sempre giocare a calcio, io volevo ballare. Anche solo in casa: lui guardava programmi sportivi, io volevo vedere musical che lui proprio non sopporta! È sempre stato un po’ difficile capirsi da quel punto di vista. Però quando ho avuto bisogno, lui c’è sempre stato. È sempre stato il mio confidente. C’è stato un periodo in cui sono andato a stare da lui per una settimana, quando viveva a Busto Arsizio. E adesso, paradossalmente, ci vediamo più di prima. Forse perché siamo cresciuti”.

Essendo entrambi sportivi e competitivi, non c’è mai stata una gara tra voi due a chi era il più bravo della famiglia?

“Sempre! A Capodanno una volta mia nonna ci regalò il gioco Non ti arrabbiare, proprio perché eravamo troppo competitivi: appena si iniziava a perdere, era finita. C’è sempre stata una competizione tra noi, ma era ‘falsata’, nel senso buono, perché lui ha due anni più di me e da piccoli due anni fanno tanta differenza. Io inseguivo, cercavo di stargli dietro, e questo mi ha anche aiutato: mi ha spinto a essere più avanti rispetto ai miei coetanei. Alla fine, era una competizione sana”.

Cosa significa per lei la parola “successo”?

“Fino a poco tempo fa ti avrei risposto che il successo è quando la gente inizia ad accorgersi di te, a parlare di te. Adesso invece penso che sia legato all’esibizione. Lavoro in questo mondo da 5-6 anni, non una vita ma abbastanza da capire che tutto può cambiare da un anno all’altro. Ci sono momenti in cui sei più in alto, e altri in cui sei un po’ più giù. Per me, il successo oggi è quando ti esibisci e qualcuno, anche solo una persona, si ricorda di quella performance, si ricorda dell’emozione che ha provato. Ecco, la sconfitta più grande sarebbe sentirmi dire: ‘Non mi ha dato niente’. Se succede, vuol dire che non ho fatto bene il mio lavoro”.

Oggi, di cosa ha paura?

“A livello artistico, oggi mi sto godendo molto di più il presente rispetto a prima. Non penso più: ‘Faccio questo così poi arriverà qualcos’altro di più grande’. Sto cercando di vivere il momento.

Ovviamente ci sono sempre alti e bassi, ma provo a non avere né l’ossessione del passato né quella del futuro. Perché poi il presente vola via e ti ritrovi ad avere rimpianti per quello che non hai fatto.

Preferisco rischiare, buttarmi. Piuttosto fare una cosa e fallire, ma farla. Non mi piace avere rimpianti”.

Lo Schiaccianoci ha una forte valenza sociale. Secondo lei, quanto l’arte deve farsi veicolo di un messaggio sociale?

“Tantissimo. L’arte è sempre stata uno specchio della società. Anche senza volerlo, ogni forma artistica è anche politica. Arriva diretta a un pubblico vasto e può influenzare idee e opinioni, anche quelle dei più giovani. Per questo è fondamentale stare attenti al linguaggio, non solo nelle parole ma anche nella messa in scena. Ogni volta che posso portare un messaggio, sono felice di farlo”.

Le è mai capitato di dire di no a qualcosa che non la rispecchiava?

“Direttamente no, forse perché chi mi propone le cose sa già come sono. Però, ad esempio, alcune collaborazioni sui social non le ho accettate per ragioni personali e di coerenza”.

E le hanno mai detto che ha un volto cinematografico?

“Sì, e recentemente ho fatto anche dei provini per un film. Sono arrivato fino all’ultimo step, ma poi non sono stato preso: la scelta è ricaduta sull’altro candidato. Mi ero impegnato tanto con il mio acting coach. Mi è dispiaciuto, ma penso sempre che se non è andata, forse non era il momento giusto. Era tra l’altro un film molto impegnativo, passato anche al Festival di Venezia, ma non le dirò mai il titolo (ride, ndr)”.

Un’ultima ma fondamentale domande: oggi è felice?

“Sto cercando un equilibrio: la felicità per me sono attimi. Cerco quell’equilibrio tra i picchi alti e i momenti difficili. Non voglio farmi travolgere né dagli uni né dagli altri”.