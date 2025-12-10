Intervista ad Anne de Carbuccia, regista di Choose Earth: "Ciò che salviamo oggi della Terra dirà chi eravamo"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

La serie Choose Earth, ideata e diretta da Anne de Carbuccia, è molto più di un documentario ambientale. È un messaggio nel tempo, pensato per chi vivrà nel 2050, ma rivolto in modo urgente a chi abita il presente. Un’opera poetica e potente, che attraversa dieci anni e cinque continenti per raccontare il volto umano della crisi ambientale e culturale che stiamo vivendo. In quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, la regista e artista franco-americana Anne de Carbuccia per un’intervista esclusiva parlare di arte, responsabilità, perdita, e della scelta che dà titolo alla serie: scegliere la Terra. Girata tra il 2014 e il 2024 in alcuni degli ecosistemi più fragili del pianeta, Choose Earth è una docuserie in cinque episodi, ognuno dei quali è un incontro con donne e uomini impegnati nella difesa dell’ambiente, della cultura e dei diritti umani: gli Earth Protectors. Prodotta dalla fondazione One Planet One Future, la serie è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 e approda con i primi quattro episodi su Amazon Prime il 10 dicembre, Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Con un linguaggio visivo che unisce bellezza e denuncia, Choose Earth vuole essere una testimonianza culturale e antropologica di questo momento di transizione, un invito all’evoluzione umana e collettiva. Anne de Carbuccia, da oltre un decennio, racconta con la sua arte le ferite e le speranze del pianeta. Le sue opere, le sue installazioni e i suoi film – da One Ocean a Earth Protectors – parlano un linguaggio universale fatto di immagini, emozione e responsabilità.

La serie Choose Earth è dichiaratamente pensata per gli spettatori del 2050. Mi Qual è il messaggio più urgente che voleva lasciare a quella generazione futura, una generazione che oggi è solo a metà del suo cammino o non è ancora nata?

“In realtà c’erano due intenzioni precise nella scelta di dedicare ogni episodio agli spettatori del 2050. La prima è profondamente personale. Io volevo lasciare un segno, una testimonianza autentica di chi siamo stati, di cosa pensavamo, di come vivevamo questo momento storico. Non sappiamo come verrà raccontata la nostra epoca in futuro, e questo è un grande punto interrogativo. Allora ho pensato di offrire il mio sguardo, limitato ma sincero, da artista e da persona. In questo senso, il mio lavoro ha anche un valore antropologico e sociologico. Per questo, in ogni episodio, c’è sempre un racconto culturale: si parla di tribù, di abitudini, di idee. C’è l’intenzione di fissare chi eravamo davvero”.

E la seconda?

“La seconda motivazione riguarda l’urgenza. Rivolgersi idealmente a chi ci guarderà nel 2050 era un modo per dire, a chi vive oggi, che il tempo di agire è adesso. In particolare, ai giovani, volevo far capire che non basta smettere di usare la plastica o prendere la bici – queste sono azioni minime, superficiali. Dobbiamo proprio cambiare prospettiva, perché siamo nel mezzo di un passaggio epocale. Ci sono trasformazioni gigantesche che stanno avvenendo, che lo vogliamo o meno. Quindi ogni persona dovrebbe cercare di evolversi, interiormente e culturalmente, per poter affrontare questi cambiamenti. L’urgenza riguarda le tematiche dell’Antropocene, della crisi ambientale, ma non solo. Tutto è connesso: la questione climatica si lega a ogni altra grande sfida, compresi i diritti civili, la condizione delle donne, la disuguaglianza. È tutto collegato. Serve un’evoluzione, profonda e collettiva”.

Un altro aspetto importante della serie è che viene specificato subito che non è stata realizzata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. È stata una scelta tecnica o etica?

“È una buona domanda. Diciamo che inizialmente è stata una scelta pratica. Ho girato gran parte del materiale nell’ultimo decennio, quando l’AI non era ancora così presente. Ma poi, col tempo, ho sentito la necessità di precisare che questa serie è fatta senza intelligenza artificiale, perché sento che presto sarà importante saperlo. Oggi siamo solo agli inizi, ma nel mondo visivo l’intelligenza artificiale sta già sostituendo artisti, creativi, designer. Lo vedo da vicino: è una cosa affascinante sotto il profilo tecnico, ma terrificante dal punto di vista umano e sociale. Ecco perché ho voluto specificarlo. Forse oggi non tutti capiscono il perché, ma tra cinque anni sarà evidente. L’ho fatto proprio per lasciare una traccia chiara: ‘Ecco, questo è ciò che abbiamo fatto prima che tutto cambiasse’. C’è anche una dimensione di responsabilità documentale in questo”.

In effetti, in alcune puntate l’intelligenza artificiale viene anche evocata…

“Sì, certo. Nella seconda puntata ci sono riferimenti, e nell’ultima ancora di più. Io non la vedo come un nemico in sé. Come tutte le tecnologie, dipende da come la usiamo. Se la usiamo con consapevolezza, radicati nella nostra cultura, con l’intento di migliorare la condizione umana, può diventare uno strumento straordinario. Ma se la si usa per controllare, manipolare, per governare senza umanità, allora diventa un rischio enorme. Alla fine, torno sempre alla stessa domanda: chi siamo noi, e cosa stiamo diventando? È questo che definisce il modo in cui useremo gli strumenti a nostra disposizione, AI compresa”.

Ogni episodio è ambientato in un ecosistema diverso e racconta una storia diversa. Come ha scelto questi luoghi e queste storie? Perché proprio quelle?

“Fa parte dell’avventura di dieci anni che ho vissuto. Sono andata in quei luoghi per realizzare delle installazioni artistiche. Non avevo in mente una serie o un documentario. L’intenzione iniziale era semplicemente quella di documentare artisticamente il nostro pianeta, e di mostrare ciò che stava accadendo. Poi, con il tempo, ho capito che le storie delle persone che incontravo erano altrettanto potenti delle mie opere. Ho imparato tanto da loro. Così ho sentito il bisogno di raccontare quelle esperienze. In certi casi sono tornata nei luoghi più volte. A volte un episodio contiene materiali di più viaggi, con persone che mi avevano colpita profondamente. Per esempio, quando sono andata in Amazzonia per la seconda puntata, non conoscevo Jared Cairuna Caper, uno dei protagonisti. L’ho incontrato lì. Quindi sì, le storie mi sono venute incontro, non sono stata io a inseguirle. Non è una frase fatta: è successo davvero così’.

Ed è anche quello il potere della meraviglia, no? Spesso usiamo questa parola quando parliamo della natura, ma anche negli incontri umani può esserci una forma di meraviglia improvvisa.

“Assolutamente sì. È qualcosa di straordinario. Quando hai l’intenzione giusta, tutto arriva nel modo giusto. Quando siamo andati in luoghi complessi come l’Amazzonia o l’Himalaya, abbiamo affrontato anche pericoli veri. Non lo si percepisce nella serie, perché non è il punto centrale, ma in realtà eravamo sempre in condizioni rischiose. Mi sono presa la responsabilità di portare con me due ragazzi italiani che mi hanno aiutata a girare. In certi casi ci trovavamo in zone infestate dai narcos. Eppure, c’era sempre una sensazione di protezione, come se il fatto di essere lì con l’intenzione giusta ci guidasse e ci proteggesse. E poi c’erano le persone giuste, quelle di cui volevo raccontare la storia. Quelle che incarnavano un esempio di resistenza, di visione, di cura per il pianeta. È stato un incontro reciproco, e per questo ancora più potente.

C’è un altro aspetto molto forte nel linguaggio di Choose Earth. Da un lato è visivamente poetica, quasi aulica, dall’altro può essere cruda, diretta, quasi un pugno nello stomaco. Come è riuscita a bilanciare bellezza e urgenza?

“Mi fa molto piacere che l’abbia notato, perché è stato uno degli aspetti su cui ho lavorato di più. Non esagero se dico che ho passato giorni e notti a cercare di trovare quel giusto equilibrio.

Era proprio quello il cuore del progetto: riuscire a tenere insieme lo schiaffo e la carezza. Da un lato, volevo trasmettere tutto l’amore immenso che provo per il nostro pianeta. Far riscoprire la poesia, la bellezza, la meraviglia. Perché solo ciò che conosciamo e amiamo, poi scegliamo di proteggere. Ma dall’altro lato, era fondamentale dire la verità. Dire quello che sta succedendo. E, a volte, farlo anche in modo crudo perché serve una scossa. Non bastano le immagini belle. Bisogna capire, sapere, reagire. Questa riflessione non nasce oggi: già nel 2022 avevo fatto un film, Earth Protectors, che affrontava questi temi. La serie, però, mi ha dato più tempo e più spazio per approfondire, per costruire questa dinamica fra estetica ed etica, fra emozione e realtà”.

Un altro tema molto potente è quello della perdita culturale. Le chiedo brutalmente: salvare la cultura, secondo lei, è importante quanto salvare la biodiversità?

“Assolutamente sì. È una cosa di cui non parliamo abbastanza. E ci sono vari livelli su cui potrei risponderle. Il primo riguarda proprio una consapevolezza che manca: il cambiamento climatico non porta via solo specie animali o habitat. Porta via anche cultura. E ciò in pochi l’hanno capito. Perché riguarda spesso popolazioni lontane da noi, ai margini, quelle più esposte alla crisi climatica. Ma quello che accade a loro oggi accadrà anche a noi domani. Nella prima puntata, per esempio, si vede molto chiaramente: io racconto cosa sta già succedendo nell’Himalaya. E lì succede qualcosa di paradossale. Da una parte, le opere d’arte buddiste vengono trafugate e vendute nel mondo a prezzi enormi. Hanno un valore economico e simbolico altissimo. Dall’altra, quella cultura sta sparendo, ogni giorno, anche a causa del cambiamento climatico. È un corto circuito assurdo: noi diamo valore all’oggetto artistico, ma non proteggiamo la cultura viva che lo ha creato. E poi c’è un altro livello, più umano. Ho riflettuto a lungo su cosa succede all’essere umano quando perde le sue radici. Perché le radici sono cultura, in ogni forma: non solo l’arte o la religione, ma anche il cibo, le lingue, i gesti quotidiani. E ho visto tutto questo da vicino, purtroppo. Ho trascorso molto tempo con migranti, persone sradicate, che hanno dovuto lasciare tutto. Sappiamo benissimo – la storia ce lo insegna – cosa accade alle persone quando vengono private delle loro radici. Lo abbiamo visto tante volte. Ma adesso sta per succedere su una scala enorme. Ed è solo l’inizio”.

Già oggi vediamo segnali chiari. Penso ai fuochi in California o alle alluvioni in giro per il mondo che hanno già un impatto disastroso sulle comunità…

“E sono proprio quelle le immagini che mostro. Quelle situazioni, apparentemente “locali”, in realtà sono già segni di uno sradicamento. E mi chiedo spesso: quanta resilienza ha l’essere umano dopo eventi così traumatici? Quanto vale davvero la perdita delle radici? Per me è un tema enorme. E si collega, tra l’altro, anche all’intelligenza artificiale. Nella seconda puntata lo accenno, e nella quinta lo affronto in modo molto più diretto. Perché la questione è questa: come affrontiamo il futuro? Se lo facciamo da esseri umani radicati, consapevoli, con una cultura forte, possiamo usare questi strumenti per evolvere. Ma se lo facciamo da esseri sradicati, arrabbiati, spaventati, disperati, allora l’AI diventa pericolosa. Uno strumento diabolico, come lo chiamo io. Ecco perché oggi più che mai, credo che la cultura e le radici siano fondamentali. Non solo a livello personale o nazionale, ma a livello umano, globale. Ci definiscono. E senza di esse rischiamo di perderci, come individui e come specie”.

Parlando di radici, dove sono oggi le sue?

“Io ho fatto un patto con la Terra. Choose Earth, per me, non è solo un titolo: è una vera e propria scelta di vita. È un impegno profondo che ho preso con il pianeta, in un momento cruciale della mia esistenza. Quindi, se devo rispondere sinceramente, oggi sento che le mie radici sono la Terra stessa. Detto questo, le mie origini sono corse. Vengo dalla Corsica, che è un’isola montuosa nel mare, un luogo dove convivono due forze opposte della natura: la montagna e l’oceano. Quella è la mia terra d’origine, e ha sicuramente plasmato la mia sensibilità. Ma è stato viaggiando, guardando, documentando il mondo in tutta la sua diversità che mi sono davvero innamorata del pianeta come entità. Penso che la Terra sia perfetta per noi. Siamo cresciuti insieme, siamo evoluti insieme. E io voglio rappresentarla, raccontarla, proteggerla. Perché è il nostro unico vero luogo d’appartenenza”.

Secondo lei, che ha avuto modo di osservare molte realtà nel mondo, che ruolo gioca la guerra in tutto questo?

“Un ruolo enorme. Nella quarta puntata della serie, ambientata in Siberia, affronto proprio questo tema. La mia riflessione è semplice ma cruciale: stiamo scegliendo le guerre sbagliate. Quelle che combattiamo oggi, come società globale, non sono le guerre giuste. Dal punto di vista delle comunità, la guerra è devastante. E anche lì, tutto si riduce a una questione di scelte. Di decidere se farla o non farla. Oggi siamo in un momento critico: siamo partiti da un decennio di pace apparente, e nel giro di pochi anni ci siamo ritrovati nuovamente immersi nella guerra. Almeno nel mondo occidentale. Nel mio racconto in Siberia, do voce a giovani attivisti. Attraverso di loro, ho voluto trasmettere una convinzione profonda: le persone, ovunque nel mondo, sono molto più simili di quanto pensiamo. Tutti vogliamo la stessa cosa: un tetto, la sicurezza, la possibilità di amare i nostri figli. Nessuno vuole davvero la guerra. Eppure, ci ritroviamo coinvolti in conflitti che spesso non ci appartengono. Il cambiamento climatico, invece, è la vera guerra che ci riguarda tutti. Anche se l’abbiamo creato noi, è diventato il ‘nemico’ più pericoloso. E produrrà catastrofi molto più distruttive delle guerre tradizionali. Penso agli incendi, ai super-fuochi: ne ho visti di dimensioni che non riuscivo nemmeno a immaginare. Creano danni immensi, perdite umane, sradicamento, caos. Quella è la guerra di domani. Una guerra che dobbiamo imparare a combattere insieme”.

C’è una frase che si sente spesso: “fare arte significa anche fare politica”. Ma la politica – quella con la P maiuscola – sembra quasi sempre sorda di fronte alle voci dell’arte. Secondo lei, quale dovrebbe essere il legame tra arte e politica?

“Penso che oggi, più che mai, chi fa arte o cultura ha una responsabilità enorme. Non importa quale sia il tuo linguaggio: fotografia, cinema, letteratura, musica. Chiunque lavori nel campo della cultura ha il compito – e direi quasi il dovere – di raccontare l’attualità, di offrire una prospettiva di riflessione. Nel mio caso, ho scelto di farlo attraverso la bellezza, che è uno strumento potente. Ma il mio obiettivo non è mai stato quello di piacere. Anzi. Le mie opere non sono fatte per compiacere. Sono fatte con amore, ma non per confortare. Per questo credo che siamo ben oltre l’epoca dell’arte ‘decorativa’. Oggi serve un’arte che si schiera, che prende posizione. Che aiuta a capire, a vedere, a sentire. Noi siamo una specie emotiva, non razionale. Reagiamo ai sentimenti, e da lì partiamo per trovare soluzioni. Ecco perché le chiavi del cuore sono fondamentali. Solo se tocchiamo le emozioni delle persone, possiamo aprire la porta al cambiamento. Quanto alla politica, secondo me sta crollando anch’essa, come tutto il resto. Stiamo vivendo la fine di un’epoca. Per questo ho voluto raccontare questo decennio attraverso la serie: sento che siamo alla vigilia di qualcosa di nuovo, che non è ancora nato, ma che sta arrivando”.

Quindi anche la politica, così come l’abbiamo conosciuta, è destinata a cambiare?

“Sì, e sta già accadendo. La politica che conosciamo sta morendo, ma qualcosa rinascerà. In questo passaggio, l’artista può giocare un ruolo importante. Può offrire prospettive nuove, immaginare futuri possibili, indicare una direzione. Io ci credo profondamente. Lo faccio al mio livello, con gli strumenti che ho. Ma penso che tutti dobbiamo alzare l’asticella, oggi. Non possiamo più limitarci ad analizzare il presente. Dobbiamo guardare oltre il rumore di oggi, oltre il cinismo e la violenza. Dobbiamo chiederci cosa viene dopo, e come possiamo contribuire a costruirlo”.

E, in tutto questo, che ruolo ha la speranza?

“Le dico la verità: per me la speranza da sola non basta. Oggi serve azione. Se la speranza ti porta a essere proattivo, allora sì, ben venga. Ma se è solo una posizione passiva, se ci limitiamo a dire ‘speriamo che i giovani risolvano tutto’, allora no. Quello non va bene. L’ho sentito troppe volte: ‘Se ne occuperanno le nuove generazioni’. Ma non possiamo continuare a rimandare. Nell’ultima puntata della serie, che uscirà ad aprile 2026, parlo proprio di questo. Parlo di resistenza attiva. È lì che dobbiamo stare oggi: nel fare, nel resistere, nell’agire. Non basta sperare. Serve essere presenti. E soprattutto assumerci la nostra parte di responsabilità”.

Dal 2018 lei ha scelto di dedicarsi alla narrazione ecologista. In che misura il suo lavoro rappresenta anche un tentativo di rinnovare questa narrazione?

“In realtà, io racconto questi temi da molto prima del 2018. Ho iniziato nel 2013, ben prima dell’esplosione dei movimenti ecologisti giovanili. Credo che questa consapevolezza mi sia arrivata anche per la mia origine isolana: vivendo a stretto contatto con la natura, ti rendi conto prima degli altri di certi squilibri. Quando poi sono arrivati i movimenti giovanili, li ho trovati straordinari. Perché loro hanno trasformato in azione collettiva ciò che io raccontavo con l’arte. Ho iniziato a seguirli, a documentarli, e oggi l’ultima puntata della serie è dedicata proprio a loro. È un vero documento storico sui movimenti ecologisti dell’ultimo decennio, che mostra come si sono evoluti, quante forme diverse hanno assunto. Ci sono gli attivisti più radicali, quelli che scendono in piazza. Ma ci sono anche quelli che registrano i suoni delle foreste, che fanno lavoro d’archivio, che proteggono la memoria del pianeta. Io ho cercato di raccontarli tutti, senza giudicare, mostrando la diversità degli approcci”.

Lei si considera parte di questi movimenti?

“No, non mi definisco un’attivista in senso stretto. Non ho una vita da attivista, nel senso di chi si dedica a quello a tempo pieno, in modo estremo. Vivo con profondo rispetto per il pianeta, e in questo senso sono coerente. Ma il mio ruolo è più quello di chi osserva e racconta. Io do voce, documento, cerco di mantenere aperto il dialogo. E questo è fondamentale, perché c’è un pericolo reale di estremizzazione. Ne parlo da anni. Se perdiamo il dialogo fra generazioni, rischiamo di arrivare a una radicalizzazione che può essere molto pericolosa. Già oggi c’è una crisi di fiducia nella democrazia, e questo ha conseguenze enormi. Dobbiamo fare attenzione, perché il rischio è di rompere definitivamente quel filo”.

E per questo ha fondato anche un progetto educativo?

“Sì. Ho una fondazione con un forte impegno educativo. Lavoriamo tantissimo con scuole e università, facciamo progetti in cui coinvolgiamo studenti, insegnanti, giovani.

Io vado personalmente a parlare in molti contesti, perché credo molto nella forza del confronto diretto. E in questo, forse, ho un piccolo vantaggio rispetto a chi fa scienza: la bellezza, il linguaggio visivo, lo storytelling sono strumenti che creano un accesso più immediato. Parlare con i ragazzi non è facile, ma se entri con le emozioni, con immagini forti e storie vere, quel ponte si apre. E lì può iniziare un dialogo vero”.

Se la spettatrice del 2050 fosse lei, cosa imparerebbe guardando Choose Earth?

“Penso che, guardandola nel 2050, mi colpirebbe molto l’aspetto antropologico. Perché so già che molte delle cose raccontate non esisteranno più, saranno scomparse o cambiate radicalmente.

Mi piacerebbe vedere questi episodi come documenti di un’epoca, raccontati in prima persona, con la voce vera delle persone che li hanno vissuti. E questo per me è un punto importante. Io sono solo un filo conduttore, ma la voce è la loro. Non è un narratore esterno che racconta la loro storia. Sono loro a raccontarsi, a mostrarsi. E questo dà autenticità. Mi colpirebbe anche rivedere quello che sapevamo nel 2020-2030. Perché è fondamentale ricordare: lo sapevamo già tutto. Tutto. Avevamo gli strumenti, le conoscenze, le soluzioni. La vera domanda è se abbiamo scelto di metterle in pratica o no. E allora penso che, nel 2050, guardare questa serie potrebbe aiutarmi a fare pace con il passato. Perché credo che ci sarà molta rabbia nel futuro, tanta frustrazione per ciò che non è stato fatto. E sapere che c’è stata gente che ci ha provato, che ha creduto, che ha lottato con sincerità, può aiutare a perdonare. A capire. E magari a non dimenticare”.

Rabbia?

“Sì, penso che nel futuro ci sarà molta rabbia per tutto quello che non abbiamo fatto. E allora poter dire: ‘Guarda, qualcuno ci ha provato, qualcuno ha sofferto per questa causa, qualcuno ha amato abbastanza da mettersi in gioco’… può fare la differenza. Può tenere viva l’umanità.

Sì, anche perché il presente… è già passato. E noi sembriamo aver smarrito la nozione di futuro. Ci preoccupiamo solo di oggi, e basta.

“Esattamente. Ma è proprio pensando al futuro che si riesce a vivere meglio il presente. Senza questa prospettiva, siamo ciechi”.

Un ultimo dettaglio tecnico: in quanti avete lavorato alla serie?

“La serie è stata realizzata con un team piccolissimo. In alcuni casi eravamo in tre, in altri solo in due, più una persona locale. La post-produzione – montaggio, color grading – è stata fatta da una sola persona. È stato un lavoro colossale, portato avanti con passione e dedizione totale. Eppure, il risultato, tecnicamente parlando, è equivalente a un prodotto ad altissimo livello. Magari non piacerà a tutti, ma dal punto di vista della qualità visiva e sonora, penso che non abbia nulla da invidiare a produzioni molto più grandi. E questo per me è un messaggio forte: si possono fare opere sostenibili, a basso impatto, senza rinunciare alla qualità. A patto di avere un team dedicato, unito, motivato da una visione comune”.

Posso dirle una cosa? Guardando la serie, ho pensato spesso a Terrence Malick, al suo film The Tree of Life. Non tanto per le immagini in sé, ma per il modo in cui l’emozione viene prima della narrazione. È un linguaggio che tocca.

“Che bello che l’ha detto. È esattamente ciò che volevamo ottenere. L’emozione è il quadro, e la parte pratica è la cornice. Abbiamo voluto capovolgere la logica tradizionale. Non volevamo un documentario “istruttivo”, ma qualcosa che parlasse al cuore prima che alla testa”.