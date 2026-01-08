Intervista ad Antonio Buono, il Mimì della serie Gomorra - Le Origini: "Nella vita sono l'opposto, il sole"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che nascono davanti a una macchina da presa. Altri che ci arrivano dopo una lunga strada fatta di scelte difficili, lavori faticosi, silenzi tenuti stretti in gola per anni. Antonio Buono appartiene a questa seconda specie. Non è cresciuto tra provini, set o scuole d’arte. È cresciuto lavorando. Prima da ragazzino, poi da uomo. Ha fatto il muratore, il lavapiatti, il carpentiere. Ha lasciato Napoli per emigrare all’estero con in tasca pochi soldi e una convinzione silenziosa: che prima o poi avrebbe trovato il coraggio di inseguire quello che davvero voleva. Per tanto tempo non lo ha detto a nessuno, nemmeno alla sua famiglia. Aveva un sogno, sì, ma non lo chiamava così. Sembrava troppo fragile, troppo incerto, troppo “da pazzi”, soprattutto per chi viene da un contesto dove “il lavoro vero” è quello che ti sporca le mani. E così ha aspettato. Ha tenuto tutto dentro, come si fa con le cose che contano davvero. Fino a quando non è arrivato quel momento che spacca tutto: il primo lockdown. Le strade vuote, le giornate immobili. Il silenzio. È lì, nel vuoto improvviso del mondo, che Antonio Buono ha sentito qualcosa muoversi. “Se non ora, quando?”, si è chiesto. E non si è più fermato. Ha lasciato tutto. È partito da Napoli per andare lontano. Ha dormito su panchine, ha mentito al telefono per non preoccupare i genitori. Ha cercato casa, lavoro, appoggi. Ha resistito. E ha studiato, mettendo via ogni euro per potersi formare, per imparare davvero un mestiere che gli apparteneva da sempre, anche se fino a quel momento non gli era mai stato concesso. Poi, dopo anni, è arrivato Gomorra – Le origini, la serie Sky in onda dal 9 gennaio. È arrivato Mimì. Il suo primo ruolo professionale. Un personaggio cupo, silenzioso, che parla con gli occhi e con i gesti. L’opposto, dice lui, di ciò che è nella vita. “Io sono il sole, Mimì è la notte”, racconta Antonio Buono. Eppure, interpretarlo è stato come passare dall’altra parte del vetro. Non si è limitato a “recitare” un ruolo: ci è entrato dentro, corpo e pensiero, trasformandosi. Con lentezza, con rispetto, con intensità. In questa intervista esclusiva a Virgilio Notizie, Antonio Buono si racconta come pochi sanno fare. Parla non solo di cinema, ma di identità, di riscatto, di paura. Del suo rapporto con il padre, con la fatica, con l’idea di diventare padre lui stesso. Parla della sua Napoli, dell’infanzia silenziosa, del legame con la madre, della bellezza e dei corpi, del senso di appartenenza che nasce solo dove si è conosciuta l’assenza. E, soprattutto, parla di cosa vuol dire credere in qualcosa quando tutto attorno ti dice di lasciar perdere. Non è solo un’intervista. È il ritratto di un ragazzo che ha imparato a scegliersi. Che ha avuto fame, nel senso più ampio del termine. E che ora, per la prima volta, ha trovato un modo per farsi ascoltare. Sedetevi: Antonio Buono ha qualcosa da dire e lo fa mentre sta seduto su un divano, con accanto la meticcia che ha salvato otto anni fa: «Una signora non poteva più tenerla e l’ho presa io. Amo gli animali da sempre: fin da piccolo, ne portavo a casa di ogni specie. Se potessi, li prenderei tutti con me e non sopporto chi li maltratta. Sogno un giorno di poter creare un’associazione che li tuteli, voglio dare una mano concreta».

Chi è Mimì per lei, Antonio? Che significato ha per lei personalmente?

“È una bella domanda. Mimì, per me, è un personaggio molto diverso da ciò che sono io. Forse abbiamo ben poco in comune. Io mi sento il sole, mentre lui è la notte. È cupo, chiuso, introverso. Parla con lo sguardo, comunica attraverso il silenzio, e questo aspetto mi ha colpito tanto perché io, invece, sono l’opposto. Mi piace giocare, espormi, scherzare. Quell’ombra, quella densità che Mimì si porta addosso, non mi appartiene affatto”.

E interpretarlo com’è stato, proprio per questa distanza tra voi due?

“È stato molto impegnativo, proprio perché così lontano da me. Ma allo stesso tempo importante. Mimì è stato il mio primo personaggio da attore professionista. Prima avevo fatto diversi cortometraggi, anche un film che poi non è mai uscito, ma questa è stata la prima vera occasione. È stato il mio ‘svezzamento’, se posso usare questa parola. E non è stato facile, perché Mimì è sempre presente nella storia. C’è tanto lavoro dietro, e per me è stata una prova molto intensa”.

Che aspetto l’ha spaventata di più, entrando in quel personaggio?

“Proprio il suo essere oscuro, profondo. Mimì è uno che parla con se stesso. E poi c’è la sua evoluzione: inizia come contrabbandiere, con l’intenzione di restare lontano da una certa vita, ma a un certo punto fa una scelta precisa. Decide di seguire Angelo, nonostante abbia una compagna, un figlio in arrivo. Diventa un killer. E, anche se è finzione, quando ti metti nei panni di uno che uccide non è mai un’esperienza semplice. Sul set lo senti: l’arma in mano è vera, anche se caricata a salve. Quando spari, vedi l’altro cadere. Entri in una dimensione che non è tua. E pensi: ci sono persone che questa vita la vivono realmente”.

Purtroppo, sì. E spesso iniziano da giovanissime. Lei è cresciuto a Napoli: ha mai vissuto un momento in cui scegliere è stato difficile?

“Non parliamo di scelte estreme, per fortuna. Percorsi criminali non mi hanno mai sfiorato. Mio padre mi avrebbe steso, se solo ci avessi pensato (ride, ndr). Però sì, ci sono stati momenti complicati, soprattutto quando ho deciso di diventare attore. Non è stato facile, anzi, ci ho messo tanto tempo. Ho fatto tantissimi lavori prima: il commesso, il lavapiatti, il muratore, il carpentiere. Vengo da una famiglia molto all’antica: mio padre lavorava già a 9 anni, a 10 guidava i camion. L’idea di intraprendere un percorso artistico non era proprio comprensibile per lui. Non lo vedeva come un lavoro serio o stabile. Quindi, questa mia passione l’ho tenuta dentro per tanto tempo, in attesa. Perché si sa: fare l’attore non è sicuro, né dal punto di vista economico né come stile di vita. Spaventa”.

Il suo non è stato un percorso lineare, quindi…

“Sì, e non è arrivato presto. Io questa scelta l’ho fatta da grande. Quando sei ragazzino puoi ancora permetterti di ‘provare’. Ma a un certo punto, nella vita, arriva il momento in cui devi decidere seriamente. Io avevo due opzioni: o continuare con i lavori di sempre e restare in quella zona di sicurezza, oppure buttarmi, rischiare di ‘perdere tempo’ a studiare senza la certezza di riuscire. Alla fine, ho deciso di andarmene. Sono andato prima in Francia e poi in Svizzera, per mettere da parte i soldi e potermi pagare gli studi. Perché studiare recitazione costa. Ho fatto tanti sacrifici, e lo dico con sincerità, anche se può sembrare una frase ricorrente”.

Quando ha capito che recitare era la sua strada?

“Durante il Covid. L’inizio della pandemia è stato il momento in cui ho capito cosa volessi fare. Prima mi prendevo in giro: ‘Eh vabbè, aspettano me per fare l’attore…’. Era un sogno lontano, quasi irrealizzabile. Ma con il lockdown ho avuto tanto tempo per pensare. Stavo a letto, fissavo il soffitto e riflettevo. Mi sono reso conto che fino a quel momento non avevo vissuto a pieno. Perché se non fai quello che ami, per me non è vita. Capisco mio padre, che ha dato tutto per la famiglia. Ma oggi, in un mondo diverso, penso che dobbiamo imparare a volerci bene. A chiederci: ‘Perché mi alzo la mattina? Qual è il mio Ikigai?’. Il Covid ha fermato il mondo, ma ha svegliato me”.

È stato il suo anno zero?

“Sì, esatto. È stato l’anno della mia rinascita. Mentre lo racconto, ho ancora i brividi. È stata una presa di coscienza profonda”.

E quindi è partito per l’estero per mettere da parte i fondi che le servivano. Com’è stato quel periodo lontano da tutto e tutti?

“È stato durissimo. Sono partito senza soldi, senza casa, senza lavoro. Zero. E non conoscevo nemmeno la lingua. Sapevo solo che dovevo provarci. Non avevo niente da perdere. Avevo qualche contatto in Svizzera, ma erano conoscenze sporadiche. Mi sono ritrovato a dormire su una panchina, aspettando le 3 o le 4 del mattino per poter salire di nascosto a casa di una persona che mi faceva entrare solo a quell’ora. Dormivo due ore, giusto per riscaldarmi un po’, e poi tornavo in strada. Avevo con me 200, 300 euro al massimo: dovevo sopravvivere”.

Ha trovato subito lavoro?

“Sì, il primo giorno ho trovato lavoro in un ristorante. Fortuna? Non lo so, forse è stato Dio. Ma non avevo casa, quindi comunque dovevo resistere. Dopo qualche giorno, ho incontrato una persona che mi ha detto: ‘Guarda, ho una casa libera in un residence’. Così sono riuscito ad avere un tetto. Ma i primi giorni sono stati un inferno, anche perché era febbraio, e in Svizzera a febbraio si gela. Non è come a Napoli”.

Che motivazione la spingeva ad andare avanti? La voglia di farcela o anche il bisogno di dimostrare qualcosa a se stesso?

“Tutte e due. Non volevo tornare a casa da sconfitto, era inconcepibile per me. E poi l’idea che, anche solo lontanamente, potessi fare l’attore… mi dava forza. Superava tutto. Anche quei momenti duri, come quando mio padre mi chiamava e mi chiedeva: ‘Tutto a posto? Sei in stanza?’, e io rispondevo ‘Sì, sono in albergo’, quando invece ero sulla panchina, in mezzo alla strada, alle tre del mattino. Ma quando hai un obiettivo più grande dall’altra parte del muro, trovi il modo di continuare”.

Perché proprio la recitazione? Che significato aveva per lei?

“La recitazione per me è sempre stata un mondo in cui poter tirare fuori tutto quello che ho dentro. Nella vita reale spesso non puoi farlo: non puoi mostrare tutte le emozioni, tutte le parti di te. Recitare, invece, mi permette di farlo. Mi consente di immedesimarmi in altri, di esplorare caratteri diversi, emozioni diverse, e questo mi fa stare bene. Da piccolo, imitavo i film senza sapere che si chiamasse recitazione. Li guardavo e le battute mi rimanevano subito in testa. Mi mettevo allo specchio e ripetevo quelle frasi con tutte le sfumature emotive: arrabbiato, felice, triste. Era un gioco, un modo per essere chiunque volessi. Solo più tardi ho capito che era un vero esercizio attoriale, come quelli che oggi si fanno nelle accademie. Io ero un bambino molto silenzioso, molto introverso, e recitare mi dava gioia, mi faceva sentire libero”.

Si ricorda perché era così taciturno da piccolo?

“No, sinceramente non lo ricordo. Però mi rivedo a scuola, quando i miei andavano a parlare con le maestre, e la frase classica era: ‘Signora, suo figlio non si applica’. Durante le ore di lezione, io disegnavo. Disegnavo sempre, qualsiasi immagine mi passasse per la testa. A scuola ero una frana, e disegnavo anche per proteggermi da tutto il resto. Purtroppo, allora le maestre non erano come quelle di adesso: volavano anche le bacchettate”.

Quando è partito per la Svizzera o la Francia, ha detto subito ai suoi genitori il vero motivo del viaggio?

“No, gliel’ho detto solo quando sono tornato. Prima, me lo sono tenuto per me. Mi sono detto che sarebbe stato il mio periodo da ‘militare’. Volevo andare, affrontare quello che c’era da affrontare, e poi raccontarglielo. Non era paura della loro reazione, era che la conoscevo già. In certe famiglie è meglio fare le scelte, e poi comunicarle. Perché parlarne in anticipo serve a poco”.

E quando gliel’ha detto, come hanno reagito?

“Quando sono tornato, mio padre mi ha chiesto che avrei fatto da quel momento in poi. E io gli ho risposto, testuali parole: ‘Voglio diventare attore professionista’. Lui mi ha guardato come per dire: ‘Questo in Svizzera è impazzito’. È stato un momento iconico. Non ha mai detto ‘bravo’, non si è mai espresso veramente, ma secondo me in quel momento ha capito che ero serio. Lui ha sempre visto tutto questo come una follia, un’illusione. Mi ripeteva: ‘Sono stronzate, bisogna lavorare. E se non funziona, poi che fai?’. Io invece ero convinto di riuscirci”.

E quando suo padre ha saputo che era stato preso per Gomorra – Le origini?

“Lì è cambiato tutto. Già da tempo i miei sapevano che facevo provini, erano stati sei mesi intensi, otto provini in tutto. Quando finalmente è arrivata la conferma, il 17 dicembre, era un martedì, non me lo dimenticherò mai. Gliel’ho detto e sono saltati di gioia. Non se l’aspettavano. Da fuori questo mondo sembra irraggiungibile, impossibile. Poi quando succede davvero, cambia tutto. Credo che in quel momento abbiano cominciato a realizzare che era una strada concreta”.

Erano felici per lei o perché avevano la sicurezza che finalmente “aveva un lavoro”?

“Erano felici per me. Perché sapevano quanto ci tenevo. Poteva anche essere una fiction diversa, non sarebbe cambiato nulla. Mio padre, tra l’altro, non è uno che segue molto il cinema, forse un po’ di più mia madre. Ma per lui quel momento è stato la prova che, sì, si può fare. Prima sembrava inarrivabile. Dopo, credo abbiano cominciato a vedere in me una possibilità reale”.

Nella serie, molti personaggi hanno famiglie complicate. Se dovesse descrivere la sua famiglia con un’immagine, quale sarebbe?

“Sicuramente non un’immagine di Gomorra – Le origini. Il mio contesto è molto diverso. Non sono mai stato ricco, ma mio padre Salvatore non ci ha mai fatto mancare nulla di essenziale. È un onesto lavoratore, uno di quelli veri. Da piccolo, mio padre non lo vedevo mai: lavorava mattina, pomeriggio, sera, anche di notte. Tornava, mangiava, si riposava, e poi ricominciava. Quindi non ho tanti ricordi vissuti con lui da bambino, ma so che ha fatto tantissimi sacrifici per noi. Poi è arrivata la crisi, e tutto quel ‘futuro’ che i nostri genitori sognavano per noi si è un po’ sgretolato. Ma quello che ci ha trasmesso resta”.

E sua madre?

“Mia madre Flora è la mia migliore amica. È sempre stata la mia tifosa numero uno. Con lei parlo di tutto. Sa ascoltarmi, mi capisce. Poi, si sa, le madri con i figli maschi sono speciali. Paradossalmente, l’immaginario di Gomorra è più vicino alla realtà di mia madre che alla mia. Lei è nata in un quartiere molto difficile, ha vissuto la fame vera. Mi ha raccontato episodi duri della sua infanzia: famiglie con cinque, sei figli e niente da mangiare. Lei ha vissuto gli anni ’70, quelli dove a 12-13 anni tuo padre ti diceva: ‘Devi lavorare, altrimenti non mangi’”.

Nella serie, molti personaggi maschili incarnano una mascolinità “tossica”. Lei quanto è diverso da Mimì in questo senso?

“Tantissimo. Se parliamo di tossicità, io sono l’opposto. Nella mia vita ho sempre preso io le batoste dalle donne. Sono io quello che ci rimaneva male, anche quando volavano i piatti. Ho vissuto una convivenza, quindi un po’ di esperienza ce l’ho. Però, parlando di Mimì, penso di aver messo nel personaggio una grande dolcezza, soprattutto nel rapporto con la sua compagna. C’è una scena, a letto, dove secondo me si percepisce questo aspetto. Negli anni ’70, gli uomini erano molto più duri, non c’era questa delicatezza nei confronti delle donne. E poi, nel contesto di Gomorra, era ancora più raro”.

C’è anche un profondo legame di amicizia tra i protagonisti. Che significato ha per lei la solidarietà maschile? Ha mai vissuto qualcosa di simile?

“Ho avuto un’amicizia lunga 15 anni, con un amico che per me era come un fratello, il classico ‘compagno di merenda’. Ci conosciamo dal 2010. Poi, un paio d’anni fa, ci siamo separati. Abbiamo preso strade diverse. Ma quel calore, quella fratellanza che si vede nella serie, mi appartiene. Io ho sempre messo l’amicizia davanti all’amore. Sempre. E, anche se poi col tempo impari che nessuno resta per sempre nel tuo cerchio, resta l’importanza di quei legami. È un po’ quello che succede con il personaggio di Macchietta nella serie. Anche lui, pur facendo una certa scelta, lo fa per amore della sua famiglia, per motivi nobili. Mimì, secondo me, non lo giudica”.

Tra voi attori, c’era competizione durante i provini o sul set?

“Zero competizione. Ci siamo conosciuti già in fase di provini e abbiamo legato subito. Marco D’Amore è stato bravissimo, lungimirante. Ha scelto un gruppo di ragazzi molto simili, con gli stessi valori. Non c’era rivalità malsana, né egocentrismo. Era un gruppo unito, come una squadra. E anche ora che le riprese sono finite, continuiamo a vederci, a frequentarci. Marco ha messo insieme dei ragazzi fantastici”.

Siete anche tutti molto belli. Che rapporto ha con il suo aspetto fisico?

“Ho un ottimo rapporto con il mio aspetto. Non mi considero ‘bello’ in senso assoluto, lo dico sempre anche alle ragazze quando mi fanno questa domanda. Però mi guardo allo specchio e mi piaccio, anche con tutti i difetti che ho, soprattutto in volto. Secondo me, se vuoi fare l’attore, devi toglierti ogni giudizio estetico su te stesso. Devi stare bene con chi sei, altrimenti in scena non ci stai bene. Io ho sempre avuto un buon rapporto con lo specchio, anche da ragazzino, quando ero un po’ più cicciottello. Non mi importava granché. Ho sempre guardato a cosa c’è dentro la ‘scatola’, non solo all’esterno”.

Si è divertito a indossare quei bellissimi abiti anni ’70?

“Tantissimo. Quei vestiti erano ben fatti. Appena li indossavi, cambiava tutto: ti trasformavano. Il lavoro che hanno fatto sui costumi è stato incredibile. Quando arrivavamo sul set già vestiti, ti sentivi negli anni ’70. Anche solo con la prova costumi, sembrava un piccolo momento magico”.

Anche le scenografie della serie sono spettacolari. C’è una scena davanti al bar America: nulla era fuori posto. Persino il font dell’insegna era giusto.

“Per quanto riguarda la scenografia hanno fatto un lavoro pazzesco. Ogni dettaglio era curato: dai bicchieri del bar alle insegne. Quando arrivavamo sul set, sembrava di essere in un’altra epoca. Hanno costruito tutto nei minimi particolari, nulla era lasciato al caso. E per un progetto così importante, era giusto così. Per me lavorare con professionisti di quel livello è stato un onore”.

Aveva letto Gomorra di Saviano o visto la serie originale?

“Il libro no, non l’ho letto. Però ho visto sia il film di Garrone che la serie. Ho visto Gomorra – La serie proprio quando uscì, ero molto giovane. E mi ricordo l’impatto che ebbe in Italia. Prima di quella serie, secondo me, non si era mai fatto nulla del genere. Ebbe una forza enorme. Sì, certo, c’era stato Romanzo criminale prima, ma non so se l’impatto sia stato lo stesso”.

La preoccupa il fatto che arriveranno critiche? Alcuni diranno che la serie esalta un modello criminale.

“Lo so, e so che arriveranno critiche. Ma penso questo: se il cinema ha un valore formativo, e in un certo senso ce l’ha, allora questa serie è profondamente educativa. Ti mostra quale destino tocca a chi sceglie quella strada. O finisce in carcere, o sotto terra. Serve solo un minimo di buon senso per capirlo. Basta poco per vedere che non è una vita da prendere ad esempio”.

Vede come siamo tornati al punto di partenza? Alla scelta. E alla speranza, che sta sempre dietro ogni scelta, come nel suo caso.

“Esatto. Io ho fatto una scelta difficile, ma piena di speranza. Speravo di poter fare l’attore, e ho costruito tutto su quella speranza. La serie, in fondo, parla anche di questo”.

Mimì, nella serie, è sul punto di diventare padre. Lei, personalmente, si è mai confrontato con questa idea? Le fa paura, la incuriosisce?

“Un po’ entrambe le cose. Dopo i trent’anni ci pensi di più. L’idea mi incuriosisce, ma mi spaventa anche. Non tanto l’essere padre in sé (ho due nipotini, sto spesso con loro, penso che me la caverei pure bene) ma tutto ciò che comporta. Diventare padre vuol dire assumersi responsabilità da cui non puoi più tirarti indietro. E oggi, con il lavoro che ho scelto, non sarebbe il momento giusto. Cambierebbe tutto. Stravolgerebbe le mie priorità, e io adesso ho bisogno di concentrarmi sulla mia carriera. Se diventassi padre, la mia priorità sarebbero i miei figli. E io non mi sento ancora arrivato al punto in cui potrei garantire loro un futuro sicuro. Non esiste che io metta al mondo un figlio e poi ‘si vede’. Prima voglio raggiungere una meta. Solo allora, forse, potrei pensarci”.

La stabilità che i suoi genitori desideravano per lei e che ora, giustamente, lei vorrebbe garantire a chi verrà dopo.

“Esattamente. Perché un figlio non te lo chiede lui, lo porti tu al mondo. E quando lo fai, sei responsabile di tutto. È la base, è la logica. Non è uno scherzo, è una vita”.

Il 9 gennaio la serie andrà in onda. Che speranza ha su come verrà accolto il suo personaggio?

“Mi auguro che il pubblico riesca a percepire l’anima che ho messo in questo personaggio. Il lavoro che ho fatto. Non mi interessa essere giudicato bello o altro. Mi interessa solo che arrivi Mimì, emotivamente. Se arriva, se il pubblico lo sente, vuol dire che ho fatto un buon lavoro”.

E quale tipo di commento non vorrebbe mai leggere?

“Non ci ho pensato tanto, ma probabilmente mi darebbe fastidio leggere giudizi che sminuiscono il lavoro che abbiamo fatto. Parlo di me, ma anche dei miei colleghi, dei registi, della troupe. Abbiamo messo dentro sangue, sudore e cuore. Leggere qualcosa che cancella tutto questo impegno, magari con leggerezza, potrebbe ferirmi”.

Non teme il confronto con i personaggi iconici della serie madre?

“No, credo che Gomorra – Le origini sia un progetto molto diverso. Mi appello all’intelligenza del pubblico. Forse i confronti ci saranno con personaggi già noti come Pietro, Chanel, Imma. Ma non mi preoccupa, perché è inevitabile”.

E lei, si guarderà con soddisfazione?

“Io sono molto severo con me stesso, soprattutto sul lavoro. Raramente riesco a giudicarmi positivamente. Trovo sempre qualcosa che non va. Mi viene più naturale osservare e apprezzare il lavoro degli altri. Quando mi guardo, preferisco lasciare il giudizio agli altri. È più sincero. Sicuramente, quando vedrò la serie, mi dirò che avrei potuto fare meglio”.

Ho avuto difficoltà a trovare il suo profilo Instagram. L’immagine che ha nella serie è così diversa da quella reale che non la riconoscevo. Questo, in realtà, dimostra che ha fatto un ottimo lavoro.

“Mi fa molto piacere, grazie. Per me è importante che si noti questa trasformazione, perché ci ho lavorato tanto. Ho fatto un lavoro per uscire da me stesso ed entrare davvero in un’altra dimensione. Ho cambiato tutto: abiti, atteggiamenti, espressione, modo di camminare. Ho studiato molto il corpo, la postura. Mimì ha un modo tutto suo di stare fermo, di fumare, di mangiare. È sempre un po’ curvo, spesso con la mano dietro ai jeans. Mi sono costruito un’idea precisa di lui, anche nei dettagli più piccoli”.