Intervista al figlio di Totò Riina, per Giuseppe Salvatore il padre era un "uomo onesto con la U maiuscola"

Giuseppe Salvatore Riina, detto Salvuccio, figlio del boss di Cosa Nostra Totò, ha rilasciato un’intervista difendendo il padre, dichiarando che era un uomo onesto e negando ogni crimine per cui è stato condannato. Riina ha ricevuto più di 20 ergastoli e ha ordinato l’uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L’intervista al figlio di Riina

Salvuccio Riina, figlio di Totò Riina, capo di Cosa Nostra, ha rilasciato un’intervista al podcast Lo Sperone, nella quale ha difeso il padre, negando ogni crimine mai commesso dal boss:

Mio padre è stato arrestato perché dava fastidio, così come a un certo punto hanno dato fastidio Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro, perché erano malati e non servivano più in quello Stato a quelli che detenevano veramente il denaro della mafia.

Il figlio di Riina ha anche negato che il padre abbia ordinato l’omicidio di Giovanni Falcone e quello di Paolo Borsellino, entrambi uccisi con attentati che hanno portato alla morte degli agenti delle scorte dei due giudici e della moglie di Falcone, Francesca Morvillo.

La difesa di Totò Riina

Salvuccio Riina ha poi descritto il padre:

Era un uomo con la U maiuscola. Una persona che ha sempre combattuto il sistema. Serio, onesto, manteneva la parola data e pensava alla sua famiglia. Non l’ho mai visto compiere un atto di violenza o tornare a casa con una pistola in mano e sporco di sangue.

Il figlio del boss ha poi ricordato la propria infanzia: “Io come i piccoli palestinesi, ho vissuto sempre come fossi in perenne emergenza. Anche se, quando dovevamo scappare da un rifugio all’altro con papà, per me era come una festa perché conoscevo posti nuovi e gente nuova”.

I crimini di Riina

Falcone e Borsellino non furono gli unici personaggi impegnati nella lotta alla mafia uccisi su ordine di Riina. Secondo le sentenze, il boss ha ordinato la morte di Cesare Terranova, Pio La Torre, Rocco Chinnici, Carlo Alberto Dalla Chiesa e Antonio Saetta.

Riina prese il controllo di Cosa Nostra nel 1982 e lo mantenne fino al suo arresto, nel 1993, quando l’associazione mafiosa siciliana passò a due dei suoi uomini più fedeli, Bernardo Provenzano e Leoluca Bagarella. Riina è morto nel carcere di Parma nel 2017, all’età di 87 anni.