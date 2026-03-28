Intervista choc in tv al negoziante musulmano, "giusto picchiare moglie e figlia": furia di Del Debbio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Polemiche social dopo un’intervista andata in onda durante la trasmissione "Dritto e Rovescio": un negoziante musulmano ha giustificato la violenza contro la moglie, dichiarando di seguire prima "la legge di Allah" di quelle dello Stato italiano. Le frasi hanno scatenato indignazione: lo stesso conduttore, Paolo Del Debbio, ha auspicato l’intervento delle forze dell’ordine al termine del servizio.

L’intervista al negoziante musulmano

Bufera mediatica dopo l’ultima puntata di "Dritto e Rovescio", il talk show di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, dove un’intervista a un commerciante musulmano ha aperto un acceso dibattito su integrazione, cultura e rispetto delle leggi italiane.

Durante il servizio, l’uomo ha espresso posizioni che hanno immediatamente fatto discutere. "Per la legge musulmana, a parte Dio siamo uguali. Ma se la moglie ha fatto qualcosa male, si può picchiare". E ancora, incalzato dall’inviata ha ammesso "Sì, io picchio mia moglie".

Il passaggio che ha generato maggiore indignazione è stato quello relativo alla giustificazione della violenza domestica.

"Se la moglie parla con un altro uomo, va in giro, fa altre cose fuori che non sono d’accordo con il nostro matrimonio, la nostra religione… non può."

Dritto e rovescio, "sono musulmano, picchio mia moglie"

La giornalista ha chiesto all’uomo se davvero ritenesse giusto alzare le mani contro le donne. "Io sto parlando, ad esempio, mia moglie o mia figlia, no? Loro devono essere un pezzo di me, della mia anima".

Un atteggiamento quindi non riservato solo alla moglie. "Mia figlia ha 17 anni. Io fin adesso non l’ho mai picchiata, perché è stata brava. Però se non è stata brava… questa è un’idea, una cultura".

Nel corso dell’intervista, il negoziante non ha mostrato remore neanche davanti alla legge italiana. "Io devo rispettare prima la legge di Allah".

La reazione di Del Debbio

Al rientro in studio, la reazione di Paolo Del Debbio è stata veemente. "Prego ufficialmente le forze dell’ordine, se avessero visto questo filmato, di acquisirlo e di perseguire" ha esordito il conduttore.

"Questa è una testimonianza di violenza domestica, quindi voglio dire, è un reato, un reato molto grave. E quindi prego, noi diamo volentieri il filmato, perché in questo filmato ci sono capi di imputazione. Quindi lo prendano e abbia la sorte che deve avere."