Intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, Rai chiede scusa per i "toni inadeguati" delle domande

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In queste settimane non si parla d’altro che del caso Diaco- Ravagnani, e in molti si sono chiesti quando e come la Rai sarebbe intervenuta. Ebbene, la Rai ha chiesto scusa ad Alberto Ravagnani e al pubblico per i toni di alcuni passaggi dell’intervista di Pierluigi Diaco a BellaMa’, andata in onda su Rai 2 martedì 3 novembre. Ravagnani, ex sacerdote e oggi concorrente di Ballando con le Stelle, era stato incalzato dal conduttore sulla vita privata e sulla sessualità.

La nota, firmata dal direttore dell’Intrattenimento Day Time Angelo Mellone, è arrivata nel primo pomeriggio di venerdì 6 novembre, tre giorni dopo. Le scuse sono dell’azienda. Diaco, che in questi giorni ha continuato a difendere il suo lavoro, dicendo di aver fatto solo giornalismo, non si è scusato.

Le scuse della Rai: cosa dice la nota di Angelo Mellone

Se Diaco da una parte rifiuta di scusarsi, dall’altro lato la Rai dirama una nota, asciutta e precisa. La Direzione si dice dispiaciuta per quanto accaduto e giudica “non adeguati ed eccessivi” i toni di alcuni passaggi, perché il linguaggio di un servizio pubblico deve restare improntato a garbo e rispetto dell’interlocutore.

Angelo Mellone precisa poi che resta pienamente legittimo fare domande anche dure e scomode, nel lavoro giornalistico. Il rispetto della persona, aggiunge, riguarda chi conduce, libero di lavorare in coscienza, mentre l’ospite non deve sentirsi messo alle strette o a disagio.

L’intervista a BellaMa’ del 3 novembre e le domande sulla sfera privata

Diaco è partito dal libro autobiografico in cui Ravagnani racconta perché ha lasciato l’abito talare, ma ha portato subito il discorso sulla sfera sentimentale dell’ospite. Gli ha chiesto se fosse attratto dagli uomini o dalle donne e se, dopo l’addio al sacerdozio, avesse già avuto esperienze sessuali. Ravagnani, visibilmente colto dall’imbarazzo, ha detto di sentirsi in difficoltà. Il conduttore ha quindi insistito: chi sceglie di esporsi pubblicamente raccontando ogni dettaglio che gli riguarda, ha sostenuto, ha il dovere di fare chiarezza.

Da lì si è acceso il dibattito tra chi sosteneva che Diaco fosse stato fuori luogo e chi invece diceva che fossero domande opportune.

Il giorno dopo, Milly Carlucci e gli autori di Ballando con le stelle avevano diffuso una nota e un video in cui giudicavano “inaccettabile” quanto accaduto, senza fare il nome di Diaco. Circolava anche l’indiscrezione di uno stop alle ospitate dei concorrenti di Ballando a BellaMa’, non confermata ufficialmente.

Diaco rivendica il suo lavoro, Milly Carlucci commenta la nota

Prima della nota Diaco aveva rivendicato più volte il proprio operato. In una dichiarazione aveva detto: “Quello che ho fatto si chiama giornalismo, mestiere sempre più raro in Italia”. A Le Iene aveva raccontato di aver convocato Ravagnani in camerino per spiegargli che tipo di intervista sarebbe stata, e di non essere stato richiamato dai vertici Rai. Ravagnani aveva definito l’accaduto “un attacco violento e scorretto“.

Poche ore dopo la diffusione della nota, Milly Carlucci, che presenta Ballando con le Stelle, è intervenuta a La vita in diretta, su Rai 1. Ha spiegato che Ravagnani non è abituato a stare al centro delle interviste e sta muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, assicurando che Ballando tutela i suoi concorrenti senza riserve.

L’affaire ha toccato anche la politica. Nei giorni scorsi il Movimento 5 Stelle aveva chiesto che Diaco e i responsabili del programma si scusassero pubblicamente, mentre il comitato di redazione del Daytime Rai e le commissioni pari opportunità di Rai e Usigrai avevano espresso solidarietà a Ravagnani. L’ex sacerdote ha ribadito che ora pensa solo alle prove con la sua maestra Erica Martinelli, e tornerà in pista sabato 7 novembre a Ballando con le stelle, su Rai 1.