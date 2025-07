Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti a Laterza: una donna, in evidente stato di agitazione, ha chiesto aiuto dopo aver subito minacce e comportamenti aggressivi dal marito. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe reiterato negli ultimi tempi atteggiamenti violenti e intimidatori, arrivando a minacciare anche il legale della moglie per impedirle di avviare le pratiche di separazione.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta a Laterza, dove i militari della locale Stazione sono stati chiamati a intervenire presso l’abitazione di una donna che aveva richiesto aiuto in preda a forte agitazione. La vittima ha riferito di essere stata oggetto di maltrattamenti da parte del marito, situazione che si sarebbe protratta nel tempo e che aveva ormai raggiunto livelli di insostenibilità.

Un clima di paura e minacce

Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri, l’uomo avrebbe più volte assunto comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della moglie, già in passato vittima di episodi simili. La donna, infatti, era in procinto di avviare le procedure di separazione, ma il marito avrebbe cercato di ostacolarla con minacce di morte rivolte non solo a lei, ma anche al suo avvocato. L’obiettivo dell’uomo sarebbe stato quello di costringerla a non procedere con la separazione, alimentando così un clima di tensione e paura all’interno della famiglia.

L’intervento tempestivo e la tutela della vittima

Grazie alla richiesta d’aiuto della donna, i Carabinieri sono riusciti a intervenire tempestivamente, interrompendo la condotta dell’uomo e garantendo l’immediata tutela della vittima. L’azione dei militari ha posto fine a una situazione di disagio familiare che, secondo quanto emerso, si sarebbe protratta da tempo, restituendo alla donna un primo senso di sicurezza e protezione.

Le conseguenze per l’uomo

Al termine delle formalità di rito, l’uomo – per il quale vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva – è stato sottoposto agli arresti domiciliari in un altro comune, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La misura cautelare è stata adottata per garantire la sicurezza della donna e per impedire che episodi simili possano ripetersi.

Un fenomeno ancora troppo diffuso

La vicenda di Laterza mette ancora una volta in luce il problema dei maltrattamenti in ambito familiare, una piaga sociale che colpisce molte donne e che spesso si consuma tra le mura domestiche, lontano dagli occhi della comunità. L’intervento delle forze dell’ordine si conferma fondamentale per interrompere queste dinamiche e offrire supporto alle vittime, incoraggiandole a denunciare e a chiedere aiuto.

