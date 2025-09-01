Intossicati dopo aver mangiato tonno in un risto-bar di Cagliari, in 11 in ospedale dopo il pranzo

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dopo aver mangiato un piatto a base di tonno presso un risto-bar nel centro di Cagliari, 11 impiegati sarebbero rimasti intossicati. 10 persone hanno raggiunto il Pronto Soccorso in ambulanza grazie all’intervento del 118, mentre l’undicesima ha raggiunto l’ospedale in autonomia. Carabinieri e Nas indagano sul presunto caso di intossicazione.

Intossicati dopo aver mangiato tonno: cos’è successo

Un gruppo di 11 persone è finito in ospedale dopo aver mangiato tonno presso un risto-bar di Cagliari. Si sospetta dunque che il prodotto a base di pesce sia all’origine dell’intossicazione.

Stando a quanto ricostruito, il gruppo di intossicati è composto da impiegati degli uffici della zona che si sarebbero recati in pausa pranzo presso lo stesso bar – ristorante.

Il gruppo di impiegati aveva mangiato tonno in un risto-bar

Le 11 persone condividono un dettaglio comune: avrebbero consumato tutti un piatto a base di tonno.

11 persone in ospedale a Cagliari

Gli impiegati avrebbero successivamente sviluppato dei malori dopo il pranzo a base di tonno.

In tutti i casi si sono manifestati nausea e dolori addominali. Alcuni intossicati, inoltre, avrebbero sviluppato anche delle reazioni cutanee e allergiche.

Nella maggior parte dei casi, i malori si sono manifestati subito dopo aver consumato la pietanza. È stato per questo necessario l’intervento del 118 in loco.

Dieci degli avventori del bar – ristorante di Cagliari sono stati quindi portati al pronto soccorso dai sanitari. L’undicesima persona del gruppo, invece, ha raggiunto l’ospedale in autonomia.

Per fortuna, nessuno degli intossicati versa in gravi condizioni.

Indagini in corso

Su quanto accaduto stanno attualmente indagando i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e i militari del Nas, i quali hanno disposto accertamenti sul risto-bar dove gli impiegati avrebbero consumato il piatto a base di tonno.

La vicenda richiama inevitabilmente alla mente il caso di intossicazione da botulino che si è verificato nelle scorse settimane in Sardegna, quando alcuni partecipanti alla Fiesta Latina hanno sviluppato botulismo. Due donne sono decedute a seguito dell’intossicazione.