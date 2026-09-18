Intossicati dopo convention a Turi, allarme di Bassetti sulla salmonella: "Spero non abbiano mangiato pesce"

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Una convention di lavoro si è conclusa con un viaggio di gruppo al pronto soccorso. È successo a Turi, suggestivo comune in provincia di Bari, in Puglia. Quasi tutti gli ospiti sono stati intossicati e potrebbero aver contratto il virus della salmonella, forse a causa dell’ingestione di pesce crudo. A raccontare la vicenda è l’infettivologo Matteo Bassetti, che lancia l’allarme sui rischi di consumare cibi non adeguatamente cotti, il pesce in particolar modo.

Oltre 100 intossicati alla convention di Turi

Erano più di 300 le persone che, lo scorso 11 settembre, si sono riunite in una struttura ricettiva di Turi, a sud di Bari, per una convention di lavoro.

Conclusosi il weekend, gli ospiti non hanno potuto far rientro a casa ma sono stati costretti a correre al pronto soccorso, in preda a nausea, vomito, diarrea, febbre e forti dolori addominali.

“Alcuni partecipanti sarebbero ancora ricoverati, mentre destano preoccupazione le condizioni di una persona che avrebbe sviluppato una setticemia” fa sapere sui social Matteo Bassetti.

L’infettivologo spiega che “potrebbero esserci diverse ipotesi all’esame degli accertamenti, da batteri come Salmonella, E. coli o Staphylococcus aureus ad altre cause. Ma saranno le analisi a stabilirlo”.

Il caso simile nella scuola di Brescia

Pochi giorni dopo il caso pugliese, un episodio simile si è verificato in Val Trompia, nel Bresciano. 114 le persone colpite, tra cui 12 bambini.

“Gli accertamenti ospedalieri hanno rilevato la presenza di Salmonella nei piccoli pazienti” scrive Bassetti, e “12 bambini sono ancora ricoverati, fortunatamente con condizioni stabili o in miglioramento”.

Le autorità stanno indagando per individuare l’origine del focolaio e analizzare i pasti somministrati ai pazienti nei giorni antecedenti all’ospedalizzazione.

“È il secondo grave episodio di tossinfezione alimentare che emerge in questi giorni, dopo quello occorso nel barese. – sottolinea il dottore – E davanti a numeri del genere non possiamo limitarci a considerare questi fatti come semplici incidenti”.

Bassetti lancia l’allarme sulla salmonella

In risposta ai gravi casi di tossinfezione alimentare, Matteo Bassetti denuncia sui social i rischi della salmonella, ricordando i modi in cui si trasmette.

La salmonella è un virus che si trasmette attraverso alimenti o acqua contaminati, tra i cibi più a rischio quelli crudi, in particolare uova, carne (soprattutto pollame), latti e derivati, pesce e prodotti ittici.

È fondamentale, sottolinea l’infettivologo, rispettare la corretta catena del freddo degli alimenti, cuocere adeguatamente gli alimenti e seguire le corrette procedure di igiene.