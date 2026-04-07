Intossicazione alimentare a Pordenone, giovani calciatori di 4 squadre in ospedale dopo il pasto

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Una decina di ragazzi di meno di 15 anni sono rimasti intossicati dopo un pasto in una struttura ricettiva in provincia di Pordenone. Si tratta dei giocatori di quattro squadre di calcio giovanili che si erano ritrovate in Friuli-Venezia Giulia per ili Trofeo Gallini la domenica di Pasqua. Le partite sono state annullate e i dirigenti delle squadre hanno sporto denuncia contro la struttura.

Intossicazione a Pordenone durante il torneo giovanile di calcio

I sintomi dell’intossicazione alimentare si sarebbero manifestati ad Aviano, in provincia di Pordenone, dove si trova il campo in cui si sarebbe dovuto svolgere il torneo pasquale.

Molti dei ragazzi delle quattro squadre sono arrivati al campo “con un colorito pallido“, ha raccontato il quotidiano locale Il Gazzettino, per poi sentirsi male poco prima dell’inizio della partita.

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L’intossicazione ha colpito più duramente una decina di loro, mentre un’altra ventina avrebbe manifestato sintomi senza però richiedere l’attenzione dei medici. Sarebbero stati contagiati anche alcuni membri dello staff delle squadre.

Le condizioni dei ragazzi

I ragazzi che hanno manifestato i sintomi peggiori sono stati portati subito all’ospedale con due ambulanze e con vari altri mezzi dello staff delle squadre presenti, una delle quale veniva dall’estero.

In nessuno dei casi è stato necessario un ricovero in ospedale. Una volta constatato che si trattava di un’intossicazione alimentare, i medici hanno dimesso i giovani calciatori.

Non è chiaro cosa abbia causato l’intossicazione. Le quattro squadre risiedevano e mangiavano tutte nella stessa struttura ricettiva e la sera precedente avevano consumato pasta al pesto e pollo.

La denuncia dei dirigenti delle squadre

Una delle quattro squadre che partecipava al torneo non è in campo la domenica pomeriggio per la partita prevista nel programma a causa delle condizioni di salute dei loro giocatori.

La partita, che aveva attratto circa 5.000 persone ad Aviano, è stato quindi cancellata e la vittoria è stata assegnata a tavolino alla squadra avversaria

Stando a quanto riporta il giornale Il Dolomiti, i responsabili della squadra ritiratasi hanno sporto denuncia contro la struttura ricettiva in cui i ragazzi avevano mangiato.