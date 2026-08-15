Intossicazione alimentare per 50 scout a Cavazzo Carnico vicino a Udine dopo un pranzo a base di pasta e tonno
Cinquanta scout minorenni intossicati durante un campo estivo a Cavazzo Carnico vicino a Udine: sospetta intossicazione alimentare dopo il pranzo
Una cinquantina di scout minorenni si è sentita male nel pomeriggio del 15 agosto durante un campo estivo a Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. I ragazzi accusano forte nausea e vomito, sintomi compatibili con una intossicazione alimentare. La centrale operativa Sores del Friuli Venezia Giulia ha dichiarato l’emergenza sanitaria e ha inviato numerosi mezzi di soccorso.
- Intossicazione alimentare a Cavazzo Carnico, cosa è successo al campo scout
- Il pranzo con pasta e tonno finito sotto accertamento
- Le condizioni dei ragazzi e i soccorsi sul posto
Intossicazione alimentare a Cavazzo Carnico, cosa è successo al campo scout
Come riporta l’Ansa, l’allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio, quando alcuni ragazzini del gruppo hanno cominciato ad accusare i sintomi.
I capi scout, a quel punto, hanno chiamato il numero unico di emergenza e nel giro di pochi minuti il conto dei giovani coinvolti è cresciuto fino a una cinquantina.
I mezzi di soccorso sono stati concentrati nei pressi del campo sportivo del paese, dove la comitiva stava trascorrendo il giorno di Ferragosto.
Cavazzo Carnico è un comune di poco più di mille abitanti della Carnia, a una trentina di chilometri da Udine.
Il pranzo con pasta e tonno finito sotto accertamento
Ai medici i responsabili del campo, i capi scout hanno riferito che a pranzo il gruppo aveva consumato pasta con tonno e formaggio.
Quel piatto è l’unico elemento comune a tutta la comitiva e per questo è finito subito al centro degli accertamenti.
Le verifiche dovranno stabilire se gli alimenti fossero avariati e in quale fase della conservazione o della preparazione si sia creato il problema.
Fra le ipotesi che i sanitari valutano di norma in casi simili c’è la sindrome sgombroide, una reazione all’istamina che si forma nel pesce non mantenuto alla temperatura corretta.
Nessuna conferma è però arrivata per il momento sull’origine del malessere.
Le condizioni dei ragazzi e i soccorsi sul posto
Secondo quanto si apprende non ci sono pazienti in condizioni gravi.
Il numero degli intossicati è però salito progressivamente di ora in ora, e questo ha spinto la centrale operativa a mantenere alto il livello dell’intervento.
I ragazzi che presentano i sintomi più marcati sono stati assistiti sul posto e avviati verso gli ospedali della zona per i controlli.
La macchina dei soccorsi è rimasta attiva in attesa che il quadro si stabilizzasse.