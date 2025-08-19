Intossicazione da botulino a Monserrato, morta anche Valeria Sollai seconda vittima dopo Roberta Pitzalis

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’intossicazione da botulino a Monserrato ha fatto un’altra vittima: è Valeria Sollai, la donna di 62 anni che era ricoverata da diverse settimane in rianimazione. Le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate. Il bilancio delle vittime è salito così a due: l’8 agosto era morta la 38enne Roberta Pitzalis.

Caso botulino a Monserrato, morta Valeria Sollai

Valeria Sollai non ce l’ha fatta. La donna, di 62 anni, era ricoverata ormai da settimane in rianimazione per un’intossicazione da botulino dopo la “Fiesta Latina” svoltasi a luglio a Monserrato.

Le sue condizioni di salute si sono aggravate progressivamente e, come riportato da L’Unione Sarda, la 62enne è morta nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 agosto.

Monserrato è in provincia di Cagliari, in Sardegna. L’intossicazione da botulino è avvenuta proprio nella cittadina sarda nel mese di luglio, in occasione della “Fiesta latina”.

Intossicazione da botulino a Monserrato: due le vittime

Il decesso di Valeria Sollai ha portato a due il bilancio delle vittime legate all’intossicazione da botulino a Monserrato avvenuta a luglio.

Lo scorso 8 agosto, infatti, era morta Roberta Pitzalis, 38 anni. Si tratta della prima donna a essere stata ricoverata per l’intossicazione. Era stata trasferita in un primo momento all’ospedale Brotzu e poi al Businco di Cagliari. Anche per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per scongiurare il tragico epilogo.

Botulino a Monserrato, buone notizie sul bambino ricoverato

Sempre L’Unione Sarda ha fornito gli ultimi (confortanti) aggiornamenti sullo stato di salute del bambino di 11 anni ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l’intossicazione da botulino a Monserrato.

La fase più critica sembra essere per lui finalmente alle spalle. I medici avrebbero parlato di segnali incoraggianti: il bimbo sarebbe vigile, riuscirebbe a comunicare e avrebbe mostrato alcuni miglioramenti nella respirazione.

Secondo gli specialisti, presto potrebbe aprirsi per il piccolo la strada a un periodo di riabilitazione.

Il trasferimento al policlinico Gemelli di Roma era stato deciso dopo un primo ricovero del bambino all’ospedale Brotzu di Cagliari. Lì era stata individuata la causa del malore, riconducibile a un taco con guacamole consumato durante la festa organizzata a Monserrato, paese nella provincia di Cagliari.