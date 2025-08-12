Intossicazione da botulino in Calabria, la conferma dall'autopsia su Tamara D'Acunto e Luigi di Sarno

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le morti di Tamara D’Acunto e Luigi Di Sarno sono state causate da un’intossicazione da botulino. La conferma è arrivata dall’autopsia condotta sulle due vittime nel corso delle indagini sul caso che ha scosso la comunità di Diamante, in Calabria. Entrambi avevano consumato un panino con salsiccia e friarielli acquistato da un food truck sul lungomare, lo stesso presso il quale si erano rifocillate altre persone che si trovano ancora all’ospedale.

I risultati dell’autopsia

Martedì 12 agosto sono stati portati a termine gli accertamenti autoptici sui corpi di Tamara D’Acunto e Luigi Di Sarno. Secondo quanto riportato da Adnkronos l’esame ha confermato l’intossicazione da botulino.

Il cadavere di D’Acunto è stato riesumato nella stessa mattina, dato che per la donna si erano già svolti i funerali. Come noto, entrambe le vittime avevano consumato un panino con salsiccia e friarielli acquistato da un food truck sul lungomare di Diamante, in provincia di Cosenza.

Come precisa TgCom24, a confermare la diagnosi di botulismo è stato anche il livello di asfissia riscontrato nei due corpi analizzati.

Le indagini sul caso che ha investito la Calabria sono coordinate dal procuratore capo Domenico Fiordalisi e sono state affidate al sostituto procuratore Maria Porcelli.

17 pazienti intossicati

Oltre al tragico epilogo per D’Acunto e Di Sarno, altre 17 persone stanno vivendo il travaglio di una lunga degenza con sintomi da infezione da botulino. Lo riporta Adnkronos, che riprende una nota pubblicata dall’ospedale Annunziata di Cosenza in cui si legge che “sono giunti all’ospedale altri due pazienti, attualmente ricoverati in Pediatria con lieve sintomatologia suggestiva di intossicazione botulinica”.

Dall’inizio della vicenda, quindi, solo a Cosenza si contano almeno 17 pazienti con confermata diagnosi a seguito delle analisi di laboratorio.

10 indagati per il caso botulino in Calabria

A vario titolo, ora, sono 10 i nomi iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Cosenza per omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.

Un amico di Luigi Di Sarno ha raccontato a Fanpage che il 52enne non sarebbe stato preso sul serio dai medici che lo hanno visitato al presentarsi dei primi sintomi, quando l’uomo si trovava ancora nel Cosentino. Ricordiamo, infatti, che Di Sarno è morto a Lagonegro (Potenza) mentre la sua famiglia lo stava accompagnando a Napoli per ricevere assistenza da una struttura più attrezzata.

“È successo che non hanno capito che problema aveva Luigi”, ha raccontato. “La mattina che sono andato a prenderlo prima che morisse mi hanno chiamato, mi hanno fatto vedere Luigi e mi hanno detto che era in stato di ubriachezza”. Di Sarno, però, era astemio.