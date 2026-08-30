Intossicazione da monossido in baita all'Alpe Devero, un morto e un giovane in gravissime condizioni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in montagna, un uomo è morto e altre cinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita sull’Alpe Devero, in Piemonte. Critiche le condizioni di un ragazzo di 19 anni, trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, mentre gli altri sono stati portati a Novara e Domodossola. In corso gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’intossicazione.

Intossicazione da monossido di carbonio all’Alpe Devero

Tragedia in una baita d’alta quota sulle Alpi, dove sei persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio.

È successo nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto all’Alpe Buscagna, nell’area dell’Alpe Devero nel territorio comunale di Baceno, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

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Un morto e cinque intossicati nella baita

A causa del monossido è morto un uomo di 37 anni, mentre altri cinque sono rimasti intossicati. Lo riporta Ansa.

Quello più grave, in condizioni critiche, è il più giovane del gruppo, di 19 anni: è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano.

Meno preoccupanti gli altri quattro, trasportati in codice giallo a Novara e a Domodossola.

Le operazioni di soccorso

A lanciare l’allarme attorno alla mezzanotte sarebbe stato uno degli intossicati, già in stato confusionale a causa del monossido respirato.

Complesse le operazioni di soccorso, alle quali hanno preso parte personale del 118, Soccorso alpino, vigili del fuoco e guardia di finanza.

Sia per le difficoltà nell’individuare con precisione il luogo che per arrivarci, una baita isolata in alta quota, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera.

Ancora da chiarire cosa sia successo, in corso gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’intossicazione da monossido di carbonio.