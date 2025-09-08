Intossicazione da salmonella dopo aver mangiato al ristorante di San Marcellino a Caserta, locale chiuso

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un ristorante di San Marcellino, in provincia di Caserta, è stato chiuso dopo che 60 persone che avevano mangiato nel locale si sono presentate in ospedale nel giro di pochi giorni con chiari sintomi da infezione da salmonella. Le indagini non hanno riscontrato gravi mancanze a livello sanitario e si sospetta quindi che uno dei dipendenti fosse un portatore sano.

Intossicazione da Salmonella a San Marcellino

Tra il 31 agosto e il 4 settembre circa 60 persone, tra cui anche una donna incinta e un bambino di 18 mesi, sono rimaste intossicate dal batterio della salmonella dopo aver mangiato in un ristorante di San Marcellino, in provincia di Caserta.

Il primo caso è stato segnalato il 2 settembre e, in poche ore, circa 20 persone tutte legate allo stesso nucleo familiare sono arrivate in ospedale a Marcianise e Aversa con i tipici sintomi della salmonellosi.

Nei giorni seguenti sono stati registrati gli altri 40 casi ed è stato possibile risalire al ristorante come fonte dell’infezione. Le autorità sanitarie invitano chi avesse sintomi da salmonellosi e avesse mangiato nel locale a contattare il proprio medico.

Le indagini sul ristorante

La Asl di Caserta è subito intervenuta ordinando la chiusura del ristorante e svolgendo verifiche e indagini sul locale. Non sono però state rilevate carenze evidenti dal punto di vista sanitario.

Le autorità stanno eseguendo interrogatori e indagini approfondite sugli strumenti utilizzati dai dipendenti, per risalire alla cosiddetta catena del contagio, quindi al primo paziente che avrebbe avviato l’infezione.

L’ipotesi del portatore sano

L’assenza di chiare violazioni sanitarie da parte del ristorante ha fatto concludere alle autorità che l’infezione da salmonella di San Marcellino sia stata causata da un portatore sano.

Un dipendente potrebbe non aver tenuto un’igiene personale adeguata e, portando inconsapevolmente il batterio senza mostrare sintomi, avrebbe infettato strumenti da cucina e cibo, passando quindi il patogeno ai clienti.

Nei prossimi giorni le autorità dovrebbero riuscire a risalire a chi sia stato il primo a portare la salmonella all’interno del ristorante.