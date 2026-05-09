Intossicazione da tonno rosso a Palermo, 7 in ospedale e uno in terapia intensiva: contaminazione da istamina

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Sette persone sono state ricoverate a Palermo dopo aver mangiato tonno rosso contaminato da istamina, con un paziente in terapia intensiva a Villa Sofia. I NAS hanno individuato e sequestrato la pescheria dove era stato venduto il pesce: si sospetta una sindrome sgombroide causata da cattiva conservazione del prodotto.

Palermo, in ospedale per il tonno rosso

Hanno consumato tonno rosso presumibilmente contaminato da elevati livelli di istamina, una sostanza che può svilupparsi quando il pesce non viene conservato correttamente.

È successo sabato 9 maggio a Palermo, dove in 7 sono finiti in ospedale: tra gli intossicati figurano anche tre membri dello stesso nucleo familiare.

IPA

Uno dei pazienti è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Villa Sofia, mentre gli altri sei sono sotto osservazione nei pronto soccorso degli ospedali Civico, Ingrassia e Policlinico.

I controlli dei NAS

L’episodio ha fatto scattare immediatamente i controlli dei carabinieri del NAS di Palermo, coordinati dal tenente colonnello Luigi Pacifico, che hanno individuato la pescheria nella quale sarebbe stato acquistato il tonno consumato dalle persone colpite.

Secondo quanto emerso, il punto vendita aveva commercializzato nella sola giornata precedente oltre 200 chilogrammi di tonno rosso regolarmente tracciato.

Durante l’ispezione, i militari del Nucleo Antisofisticazioni, insieme ai carabinieri della stazione Olivuzza, hanno sequestrato un altro esemplare di tonno pronto per essere messo in vendita.

I sintomi della sindrome sgombroide

I pazienti hanno iniziato ad accusare poco dopo il pasto sintomi compatibili con una intossicazione da istamina, tra cui nausea, mal di testa, arrossamento cutaneo, tachicardia e difficoltà respiratorie. In alcuni casi, questa condizione può provocare edema della glottide e complicazioni severe, soprattutto nei soggetti fragili.

I medici sospettano la cosiddetta sindrome sgombroide, una reazione tossica che si manifesta in modo simile a un’allergia alimentare e che deriva dalla degradazione dell’amminoacido istidina, presente nelle carni di tonno e di altri pesci a carne scura.

L’istamina è particolarmente insidiosa perché è inodore, insapore e invisibile, quindi impossibile da rilevare per il consumatore. Gli esperti ricordano che il rischio aumenta quando il pesce non viene refrigerato rapidamente dopo la pesca o subisce sbalzi di temperatura durante il trasporto e la vendita.

Le indagini dei NAS e del comando provinciale dei carabinieri mirano ora a chiarire se vi siano state anomalie nella catena del freddo o eventuali irregolarità nella conservazione del tonno. Saranno fondamentali anche gli esami dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, che analizzerà i campioni sequestrati per verificare l’effettiva presenza di livelli elevati di istamina.