Intossicazione per 31 persone al campo estivo della Protezione civile a Corneto di Toano, 28 bimbi in ospedale

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Una sospetta maxi intossicazione ha scatenato l’allarme al campo estivo della Protezione civile a Corneto di Toano. Il secondo giorno dell’esperienza si è concluso al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per 31 persone: di queste, 28 sono bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Le loro condizioni di salute sono state giudicate di lieve gravità. Nessuno di loro ha perso conoscenza.

La sospetta intossicazione al campo estivo della Protezione civile

A riportare i dettagli di quanto accaduto a Corneto di Toano martedì 7 luglio al campo estivo della Protezione civile è Il Resto del Carlino.

Poco prima delle ore 18, alla centrale operativa del 118 è giunta una telefonata che segnalava una sospetta intossicazione per 31 persone (3 maggiorenni e 28 bambini, tra gli 8 e i 12 anni).

Sul posto sono arrivate tre ambulanze con automedica, che hanno prestato immediatamente le prime cure creando un punto di assistenza medica nel campo sportivo.

Sono stati attivati anche il comando dei carabinieri di Castelnovo Monti e il Coordinamento 118 territoriale di Reggio.

Nell’arco di circa un’ora e mezza, tutte e 31 le persone che presentavano sintomi sono state fatte salire su un pullman diretto al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, con a bordo anche il personale dell’ospedale Sant’Anna (medico e infermiere). Lungo il tragitto, un’ambulanza di supporto ha seguito il bus.

Come stanno le 31 vittime della sospetta intossicazione

Le condizioni di tutte le vittime della sospetta intossicazione sono state giudicate di lieve gravità (codice verde in ospedale).

Tutti loro hanno presentato gli stessi sintomi di natura gastrointestinale (dissenteria e vomito) ma, fortunatamente, nessuno ha perso conoscenza.

Anche il sindaco di Teano Leonardo Perugi, nell’immediatezza, ha rassicurato la cittadinanza: “Al momento, stanno tutti bene“.

La possibile causa dell’intossicazione al campo estivo

La maggiore indiziata tra le possibili cause della presunta maxi intossicazione al campo estivo della Protezione civile a Corneto di Teano sarebbe l’acqua di una fontana pubblica.

Secondo quanto riferito dal sindaco di Carpineti Giuseppe Ruggi e riportato da Reggio sera, i ragazzi non avevano mangiato, ma avevano riempito borracce e bottiglie alla fontana municipale.

Spetterà ora agli accertamenti sanitari e alle analisi di rito stabilire se esista effettivamente un collegamento tra l’acqua della fontana e il malore accusato dai partecipanti al campo estivo.