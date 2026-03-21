Intossicazione sospetta da botulino ad Ascoli, 2 bambini tra i ricoverati. Hanno mangiato salmone ritirato

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, un’intera famiglia, tra cui due bambini, sarebbe stata ricoverata per sospetta intossicazione da botulino. Il motivo sarebbe il consumo di un prodotto a base di salmone comperato in un supermercato Eurospin della zona. Il prodotto era stato richiamato proprio per una possibile contaminazione da botulino. Predisposto già il protocollo d’emergenza per l’antidoto in caso di positività.

Intossicazione da botulino ad Ascoli, cosa è successo

A diffondere la notizia è l’ANSA, che ha specificato che sono in attesa degli esami, per presenza della tossina, quattro persone dello stesso nucleo familiare, padre, madre e due figli minori, bambini piccoli secondo Il Resto del Carlino.

Ad allertare i sanitari prima della corsa al pronto soccorso dell’ospedale di Ascoli Piceno, sarebbe stata la madre che aveva letto del ritiro del prodotto consumato.

Ad insospettire i medici del pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni, anche la presenza dei sintomi comuni per l’intera famiglia di Ascoli Piceno: vomito, diarrea e forti dolori addominali.

Inoltre, hanno mangiato tutti lo stesso prodotto a base di salmone.

Intossicazione da botulino, il salmone ritirato

Il Ministero della Salute ha pubblicato il 20 marzo un richiamo per la mousse di salmone a marca Land e commercializzato da Eurospin.

Il motivo è dovuto ad un rischio microbiologico, possibile presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche.

L’avvertenza era quella di non consumare il prodotto e restituirlo presso il punto vendita interessato.

Il lotto di produzione finito nel mirino è quello con data di scadenza 20.05.2026, mentre la sede dello stabilimento dove la mousse di salmone è stata prodotta è Buchloe (Germania) – Karwendelstrasse, 6-16.

Sintomi botulino, come accorgersi di un’intossicazione

Come riporta l’Istituto Superiore di Sanità, il botulismo è una malattia neuro-paralitica causata dalle tossine di clostridi produttori di tossine botuliniche si possono trovare soprattutto all’interno degli alimenti.

I sintomi da intossicazione da botulino alimentare si manifestano già da poche ore, in diversi casi.

In media iniziano a presentarsi tra 24 e 72 ore dal consumo dell’alimento contaminato:

annebbiamento della vista

secchezza della fauci

Humanitas aggiunge anche:

diarrea

dolori addominali

nausea

vomito