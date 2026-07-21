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Un gatto di 2 anni è stato tratto in salvo dopo essere rimasto intrappolato per circa due giorni in un garage condominiale. L’animale, smarrito dal proprietario, è stato recuperato grazie all’intervento della Polizia di Stato, che ha agito in seguito a una segnalazione. L’operazione si è svolta a Torino, in via Lessolo, e ha richiesto quasi due ore di lavoro a causa delle difficili condizioni del locale e della posizione in cui si trovava il gatto.

Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una segnalazione giunta al 112NUE. Gli agenti del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia sono intervenuti prontamente in via Lessolo, dove erano stati segnalati dei miagolii provenienti dall’interno di un garage condominiale. Dopo aver ascoltato i richiami dell’animale, i poliziotti hanno individuato il box in cui si trovava il gatto, di nome “Noah”.

L’intervento degli agenti

Per accedere al locale, gli operatori hanno utilizzato una finestra, riuscendo così a entrare nel garage. Una volta all’interno, hanno scoperto che il gatto era rimasto incastrato tra numerosi mobili, rendendo le operazioni di recupero particolarmente complesse. Gli agenti hanno lavorato con la massima attenzione per evitare di ferire l’animale, agendo con cautela e pazienza.

Le difficoltà del recupero

L’intervento si è protratto per quasi due ore, durante le quali i poliziotti hanno dovuto affrontare le difficili condizioni del locale e la posizione scomoda in cui si trovava Noah. Nel corso delle operazioni, è stato contattato anche l’utilizzatore del garage, che ha aperto la saracinesca per facilitare il recupero del gatto.

Il lieto fine e la gratitudine del proprietario

Alla fine, “Noah” è stato tratto in salvo senza riportare ferite. Il proprietario del gatto ha espresso profonda gratitudine agli agenti intervenuti e alla Polizia di Stato per la professionalità e la sensibilità dimostrate durante il salvataggio. L’episodio si è concluso positivamente, con il ritorno dell’animale tra le braccia del suo padrone.

Il ruolo della segnalazione e la collaborazione dei cittadini

Il salvataggio di Noah sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La segnalazione tempestiva al 112NUE ha permesso un intervento rapido ed efficace, dimostrando come la partecipazione attiva della comunità possa essere determinante in situazioni di emergenza, anche quando si tratta di animali domestici.

L’episodio si è verificato in via Lessolo, nel quartiere Dora Vanchiglia di Torino, confermando l’attenzione delle forze dell’ordine anche per le problematiche che coinvolgono gli animali e il benessere dei cittadini.