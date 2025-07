Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro fogli di via obbligatori nei confronti di un gruppo di cittadini rumeni, accusati di gioco d’azzardo e adescamento di turisti nel centro di Como. I provvedimenti sono stati emessi dopo che i soggetti, tutti residenti nel milanese e con precedenti, sono stati sorpresi a coinvolgere passanti nel noto gioco delle “tre campanelle”. L’azione è stata decisa per prevenire ulteriori episodi e tutelare la sicurezza pubblica.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio a seguito di una segnalazione dei Carabinieri di Como. I militari dell’Arma avevano notato quattro cittadini rumeni – due di 21 anni, uno di 27 anni e uno di 32 anni – intenti ad adescare turisti e passanti, invitandoli a partecipare al gioco delle “tre campanelle”, una pratica considerata gioco d’azzardo e vietata dalla legge italiana.

Il modus operandi: adescamento e gioco illecito

I quattro uomini, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, agivano in accordo tra loro. Si posizionavano in aree frequentate da turisti e cittadini, attirando l’attenzione con il gioco delle “tre campanelle”. Questa attività, oltre a configurare il reato di gioco d’azzardo, rappresenta una minaccia per la sicurezza dei cittadini e l’immagine della città, soprattutto in zone a forte vocazione turistica come Como.

I precedenti e la relazione tecnica della Polizia

Gli agenti della Divisione di Polizia Anticrimine di Como hanno redatto una relazione tecnica dettagliata, evidenziando come i soggetti fossero già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, anche specifici. La presenza di recidiva ha pesato nella decisione di adottare misure restrittive nei loro confronti.

La decisione del Questore: fogli di via obbligatori

Alla luce della relazione e della proposta avanzata dai Carabinieri, il Questore di Como, Marco Calì, ha firmato quattro fogli di via obbligatori. Questi provvedimenti vietano ai destinatari di fare ritorno nel comune di Como per un anno. La misura mira a prevenire il ripetersi di episodi simili e a garantire maggiore tranquillità a cittadini e visitatori.

Il contesto: sicurezza e prevenzione nella città lariana

L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di attenzione delle forze dell’ordine verso i fenomeni di gioco d’azzardo e truffe ai danni di turisti. Il gioco delle “tre campanelle” è una delle pratiche più diffuse tra i gruppi dediti a questo tipo di reato, spesso organizzati e con una lunga esperienza alle spalle. Le autorità di Como hanno intensificato i controlli nelle aree più frequentate, soprattutto durante la stagione estiva, per contrastare questi fenomeni.

Le reazioni delle istituzioni e della cittadinanza

La decisione di emettere i fogli di via è stata accolta con favore dalle istituzioni locali e dai cittadini, che da tempo segnalavano la presenza di gruppi dediti al gioco d’azzardo e ad altre attività illecite. Il Comune di Como ha espresso soddisfazione per la tempestività dell’intervento e ha ribadito l’impegno nella tutela della legalità e della sicurezza urbana.

Precedenti e strategie di contrasto

Non è la prima volta che le forze dell’ordine intervengono contro il gioco d’azzardo e le truffe legate alle “tre campanelle” nel territorio comasco. Negli ultimi anni sono stati numerosi i provvedimenti simili, con l’obiettivo di scoraggiare la presenza di soggetti dediti a questo tipo di reato. Le strategie adottate prevedono un coordinamento tra Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale, oltre a campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini e turisti.

Le conseguenze per i destinatari dei fogli di via

I quattro cittadini rumeni, tutti residenti nel milanese, non potranno fare ritorno nel comune di Como per un anno. In caso di violazione del provvedimento, rischiano ulteriori sanzioni e l’aggravamento della loro posizione giudiziaria. La misura dei fogli di via rappresenta uno strumento efficace per allontanare soggetti considerati pericolosi per l’ordine pubblico.

Il ruolo della collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione che ha portato all’emissione dei fogli di via è il risultato di una stretta collaborazione tra Carabinieri e Polizia di Stato. La sinergia tra le diverse forze dell’ordine si è rivelata fondamentale per individuare e fermare i responsabili, garantendo una risposta rapida ed efficace alle segnalazioni dei cittadini.

Un fenomeno diffuso e difficile da debellare

Il gioco d’azzardo illegale, in particolare quello delle “tre campanelle”, rappresenta un fenomeno diffuso in molte città italiane. Nonostante i numerosi interventi delle forze dell’ordine, i gruppi dediti a questa attività continuano a trovare nuove strategie per aggirare i controlli. Le autorità di Como hanno ribadito la volontà di proseguire nella lotta contro questo tipo di reato, intensificando i controlli e promuovendo la collaborazione con la cittadinanza.

Appello alla collaborazione dei cittadini

Le forze dell’ordine invitano i cittadini e i turisti a segnalare tempestivamente episodi sospetti di gioco d’azzardo o altre attività illecite. La collaborazione della popolazione è fondamentale per prevenire e contrastare questi fenomeni, contribuendo a rendere la città più sicura e accogliente.

Conclusioni: un segnale forte per la legalità

L’emissione dei quattro fogli di via nei confronti dei cittadini rumeni rappresenta un segnale forte da parte delle autorità di Como. L’obiettivo è quello di tutelare la sicurezza pubblica e preservare l’immagine della città, soprattutto in un periodo di grande afflusso turistico. Le forze dell’ordine hanno assicurato che i controlli proseguiranno e che non verrà tollerata alcuna forma di gioco d’azzardo o adescamento ai danni dei cittadini e dei visitatori.

