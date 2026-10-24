Invade il campo del Garilli durante Piacenza-Caldiero Terme e si avvicina all'assistente: Daspo a un 40enne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il pareggio del Caldiero Terme, l’esultanza sotto la curva e poi un tifoso che scavalca la recinzione ed entra in campo, avvicinandosi a un assistente arbitrale. A Piacenza, per l’invasione allo stadio Garilli durante la partita di Serie D del 18 ottobre, il questore ha deciso un Daspo di 3 anni per un 40enne con diversi precedenti.

Invasione al Garilli durante Piacenza-Caldiero Terme

Come riporta la Polizia di Stato, il tifoso è entrato sul terreno di gioco e si è avvicinato a uno degli assistenti, costringendo l’arbitro a fermare la partita.

Secondo PiacenzaSera, l’episodio è avvenuto al 60′, subito dopo il gol dell’1-1 di Nicolò Baldani e la sua esultanza verso i tifosi di casa, giudicata provocatoria.

Il gioco è rimasto sospeso per qualche minuto, poi il Piacenza ha vinto 3-1.

Gli agenti in servizio allo stadio hanno identificato subito l’uomo e ricostruito tutto grazie alle telecamere del Garilli.

Daspo di 3 anni e avviso orale per il tifoso

Il 40enne ha diversi precedenti di polizia per droga e reati contro il patrimonio.

Il Daspo, firmato dal questore su proposta della Divisione Anticrimine, gli vieta di entrare negli stadi e negli altri luoghi delle manifestazioni sportive per 3 anni.

All’uomo è stato notificato anche un avviso orale, con cui il questore lo invita a rispettare la legge e a cambiare stile di vita.

L’invasione è costata cara anche alla società: il giudice sportivo ha multato il Piacenza di 1.000 euro.

IPA