Invade la corsia e centra un'auto a Faenza vicino a Ravenna, l'etilometro segna oltre 4 volte il limite

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Con un tasso di alcol nel sangue oltre 4 volte il limite ha invaso la corsia opposta e ha centrato un’auto che arrivava dall’altra parte. È successo intorno alla mezzanotte in via Granarolo a Faenza. Per fortuna nessuno dei coinvolti è rimasto ferito in modo grave. L’automobilista, al volante di una Jeep Avenger, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e ha perso la patente.

Incidente a Faenza, lo schianto in via Granarolo

Come riporta la Polizia di Stato, sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Faenza.

Il conducente della Jeep aveva perso il controllo dell’auto ed era finito nella corsia opposta, scontrandosi con una Renault Clio che arrivava dal senso contrario.

Nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni gravi.

L’etilometro e la patente ritirata

Viste le circostanze, i poliziotti hanno sottoposto il conducente della Jeep all’etilometro.

Il risultato è stato di 2,18 grammi per litro alla prima prova e di 2,12 alla seconda, più di quattro volte il limite di 0,5 previsto dal Codice della strada.

È scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, insieme al ritiro della patente.

IPA