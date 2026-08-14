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È di più di mille partecipanti identificati e numerosi giovani segnalati per invasione di terreni il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato in seguito a un raduno musicale non autorizzato sui Monti Martani. L’evento, svoltosi tra il 27 giugno e il 30 giugno nei pressi di Terzo San Severo di Spoleto, è stato oggetto di un intervento coordinato delle forze dell’ordine, che hanno monitorato e limitato la portata del rave party, prevenendo conseguenze per la sicurezza pubblica.

Le origini dell’operazione: segnalazioni e primi interventi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando, tra il 27 giugno e il 30 giugno, alcuni cittadini hanno contattato il 112 NUE per segnalare un insolito e intenso traffico di autovetture e camper diretti verso i prati di Terzo San Severo, nell’area dei Monti Martani, nel territorio di Spoleto. Le segnalazioni hanno fatto scattare l’immediato intervento degli agenti della Questura di Perugia, del Commissariato di P.S. di Spoleto e dei militari dell’Arma dei Carabinieri.

L’arrivo delle forze dell’ordine e la scoperta del rave party

Giunti sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato un’ampia area campestre di proprietà demaniale già occupata da centinaia di persone con strumentazioni acustiche, impegnate in un rave party non autorizzato. La presenza massiccia di giovani e mezzi ha richiesto un’azione rapida e coordinata per evitare che l’evento potesse degenerare o attirare ulteriori partecipanti.

Per monitorare la situazione e scoraggiare nuovi arrivi, il Questore di Perugia ha emesso un’ordinanza che ha previsto servizi mirati di controllo del territorio e dell’ordine pubblico. Sono stati presidiati i due unici accessi all’area, sia dal versante Spoleto sia da quello di Massa Martana. A tutela dell’incolumità pubblica, sono stati coinvolti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Spoleto e il personale del 118, garantendo una presenza costante durante tutto l’evento.

Il ruolo delle forze dell’ordine e la limitazione dell’evento

L’attività di monitoraggio ha visto la partecipazione non solo della Polizia di Stato e dei Carabinieri, ma anche della Guardia di Finanza e dei reparti specializzati provenienti da Bologna, Firenze, Roma e Senigallia. Grazie a questa azione congiunta, è stato possibile intercettare i giovani e i veicoli in avvicinamento, limitando così la portata del raduno e prevenendo possibili rischi per l’ordine pubblico.

Di particolare rilievo è stato il contributo della D.I.G.O.S. della Questura di Perugia, che ha seguito tutte le fasi del rave party, vigilando sullo svolgimento dell’evento e impedendo che si verificassero situazioni pericolose per la sicurezza pubblica. La D.I.G.O.S. ha inoltre monitorato le operazioni di allontanamento dei giovani dal luogo del raduno, assicurando che il deflusso avvenisse in modo ordinato e senza incidenti.

L’identificazione dei partecipanti e le segnalazioni per invasione di terreni

Il deflusso dei partecipanti è iniziato nella mattina del 30 giugno, quando i presenti hanno smontato le strutture installate e si sono allontanati in direzione Massa Martana. In questa fase, l’attività congiunta delle forze dell’ordine, coordinata dal Questore di Perugia, ha permesso di identificare più di mille partecipanti. Si tratta prevalentemente di giovani di età compresa tra 19 e 30 anni, residenti in diverse regioni italiane, con alcuni provenienti anche dall’estero.

Al termine degli accertamenti condotti dalla D.I.G.O.S. della Questura di Perugia, con il supporto del Commissariato di P.S. di Spoleto, i partecipanti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per invasione di terreni. Parallelamente, la Divisione Anticrimine della Questura di Perugia sta svolgendo approfonditi accertamenti finalizzati all’adozione di misure di prevenzione nei confronti dei soggetti coinvolti.

Un intervento tempestivo senza conseguenze per la cittadinanza

Grazie alla prontezza e all’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine, il rave party si è concluso senza incidenti tra i partecipanti e senza ripercussioni per gli abitanti della zona. Le autorità sottolineano che, nonostante le segnalazioni per invasione di terreni, tutti gli indagati devono essere considerati innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

IPA