Cinque indagati sono stati sottoposti a misure cautelari a Massa Carrara per presunti indebiti favoritismi nelle procedure di riconoscimento dell’invalidità civile. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’arresto di due persone e all’applicazione degli arresti domiciliari per altre tre, con il sequestro di numerosi documenti.

Operazione dei Carabinieri: eseguite misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nelle prime ore della mattinata odierna i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Massa Carrara, supportati da personale dei reparti dipendenti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica, ha riguardato cinque indagati: due sono stati condotti in carcere, mentre tre sono stati posti agli arresti domiciliari.

Le accuse: corruzione e falsa certificazione nelle pratiche di invalidità

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di aver messo in atto condotte reiterate nell’ambito delle procedure per il riconoscimento dell’invalidità civile, finalizzate all’ottenimento di benefici assistenziali, previdenziali e lavorativi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero stati compiuti indebiti favoritismi in cambio di somme di denaro.

Le indagini, avviate nel dicembre 2024, hanno permesso di individuare numerosi episodi sospetti. In particolare, è stato raccolto un quadro indiziario grave nei confronti del dottor Maurizio Ratti, medico legale in servizio presso l’ASL di Massa e dirigente della commissione di valutazione medico collegiale. Ratti è accusato di aver sfruttato il proprio ruolo per influenzare e indirizzare l’esito delle pratiche sanitarie.

Complicità e ruoli degli altri indagati

Oltre a Ratti, risulta coinvolta la dottoressa A.S., alla quale viene contestata anche la redazione di falsa certificazione medica. Gli altri indagati, identificati come E.G., M.L. e G.G., avrebbero agito da intermediari tra i privati beneficiari e i funzionari pubblici. La posizione dei privati che avrebbero beneficiato dei presunti favoritismi è ancora al vaglio degli inquirenti e saranno ascoltati nei prossimi giorni.

Perquisizioni e sequestro di documenti

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri, insieme a personale di polizia giudiziaria in servizio presso la Procura della Repubblica e sotto la direzione del sostituto procuratore titolare dell’indagine, hanno effettuato una serie di perquisizioni. Gli accertamenti hanno interessato diversi uffici pubblici e le abitazioni degli indagati, con l’obiettivo di reperire documentazione e altri elementi utili a sostenere le ipotesi di reato.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati numerosi atti, sia in formato cartaceo che digitale, ritenuti fondamentali per una ricostruzione dettagliata dei fatti contestati.

Prossimi sviluppi dell’indagine

Nei prossimi giorni, i cinque indagati saranno sottoposti all’interrogatorio di garanzia davanti al Giudice per le Indagini Preliminari. In questa sede avranno la possibilità di fornire elementi a propria discolpa e chiarire la propria posizione nell’ambito dell’inchiesta.

Il contesto: indagini partite nel dicembre 2024

L’inchiesta, avviata nel dicembre 2024, ha richiesto un’attività investigativa complessa e articolata, che ha coinvolto diversi reparti dei Carabinieri e la Procura della Repubblica di Massa Carrara. Gli inquirenti hanno lavorato per mesi per ricostruire la rete di rapporti e le modalità con cui sarebbero stati commessi i presunti reati di corruzione e falsa certificazione.

