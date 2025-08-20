Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato di energia elettrica è l’accusa contestata a un uomo di Crotone, deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria dopo che gli agenti delle Volanti, con il supporto di una squadra di tecnici dell’Enel, hanno scoperto un ingegnoso sistema di manomissione della rete elettrica. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi nell’ambito dei controlli mirati a contrastare il fenomeno dei furti di energia nella città calabrese.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato effettuato nell’ambito di un servizio specifico volto a prevenire e reprimere il furto di energia elettrica. Gli agenti delle Volanti, in collaborazione con personale tecnico specializzato dell’Enel, hanno individuato un’abitazione dove si sospettava fosse in atto una sottrazione illecita di energia.

La scoperta della manomissione

Durante il sopralluogo, il personale specializzato ha rilevato una sofisticata manomissione della rete elettrica. Attraverso l’utilizzo di bypass, il contatore risultava incapace di registrare correttamente il consumo di energia, consentendo così un illecito risparmio sulla bolletta. Il sistema era stato realizzato con particolare astuzia: il titolare dell’abitazione, un uomo risultato invalido civile al 100%, aveva nascosto l’espediente tecnico dietro un muro, rendendo difficile la sua individuazione.

Un’operazione complessa

L’operazione si è rivelata particolarmente complessa proprio a causa dell’ingegnosità del sistema escogitato. Per poter accedere al meccanismo di rallentamento delle misurazioni del contatore, gli agenti e i tecnici hanno dovuto aprire un varco nella parete. Solo così è stato possibile eliminare il sistema di bypass e ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto elettrico.

Il danno economico stimato

Le verifiche effettuate hanno permesso di stimare che il furto di energia elettrica si sarebbe protratto per circa cinque anni, causando un danno economico quantificato in circa 6000 euro. Un importo significativo, che testimonia la gravità del fenomeno e l’importanza dei controlli periodici effettuati dalle forze dell’ordine in collaborazione con le aziende fornitrici di servizi.

Le indagini e le verifiche future

La Polizia di Stato ha annunciato che nei prossimi giorni proseguirà con ulteriori verifiche presso altri siti privati, al fine di contrastare efficacemente il furto di energia elettrica e tutelare sia le aziende fornitrici che i cittadini onesti. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio.

La posizione dell’indagato

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, l’effettiva responsabilità della persona indagata e la fondatezza dell’ipotesi di accusa a suo carico dovranno essere valutate nel corso del successivo processo. Al momento, l’uomo è assistito dalla presunzione di non colpevolezza, principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico.

Il fenomeno dei furti di energia elettrica

Il furto di energia elettrica rappresenta un fenomeno diffuso in molte realtà italiane, con conseguenze economiche rilevanti sia per le aziende fornitrici che per la collettività. Le tecniche utilizzate per sottrarre energia sono sempre più sofisticate e spesso richiedono l’intervento di personale specializzato per essere individuate e neutralizzate. Le forze dell’ordine, in collaborazione con le aziende del settore, sono costantemente impegnate in attività di prevenzione e repressione di questo tipo di reati.

L’importanza della collaborazione tra istituzioni

L’operazione condotta a Crotone dimostra l’efficacia della collaborazione tra forze dell’ordine e aziende fornitrici di servizi essenziali come l’energia elettrica. Solo attraverso un’azione sinergica è possibile contrastare efficacemente il furto di energia e garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

IPA