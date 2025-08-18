Invasione delle capre a Ginostra, l'appello dei residenti e allarme sicurezza per i danni provocati

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Le capre a Ginostra sono diventate un caso. In seguito agli incendi scoppiati sul vulcano, interi branchi sono scesi “invadendo” il villaggio arroccato sul fianco dello Stromboli, raggiungendo anche la spiaggia. E i residenti non ci stanno. “Devono portarle via o abbatterle”, ha detto Gianluca Giuffrè, coordinatore del Comitato per Ginostra.

Invasione di capre a Ginostra: cosa sta succedendo

Le prime capre a Ginostra sono arrivate nel dopoguerra: erano due ed erano state portate sull’isola per allevarle e trarne sostentamento. Negli ultimi 20 anni, però, si sono riprodotte senza alcun controllo e ora sono almeno 2 mila, a fronte di una popolazione che oscilla tra le 40 e le 100 persone (in estate). Dopo gli incendi scoppiati sul vulcano, le capre sono scese, arrivando fino alla spiaggia in mezzo ai bagnanti. E tra le case.

A sollevare il caso sono stati i residenti e, in particolare, Gianluca Giuffré, coordinatore del Comitato per Ginostra. La Repubblica riporta le sue parole: “Non vogliamo fare allarmismo, viviamo di turismo. Qui la situazione è diventata assai impegnativa. La notte si dormiva con le porte aperte, adesso ti ritrovi le capre sul letto. Devono portarle via o abbatterle: o loro o noi“.

Ginostra è una frazione del Comune di Lipari, in provincia di Messina.

Lo sfogo di Daniela Simoncini: “Le capre ci entrano in casa”

Daniela Simoncini, bolognese che da 50 anni trascorre l’estate a Ginostra, ha raccontato: “Le capre devastano le piante di cappero, gli uliveti, ci entrano in casa, ce le ritroviamo nei patii, sulle terrazze”.

La donna ha poi aggiunto: “Vengono anche a morire qui. Sette negli ultimi quindici giorni. A parte il fatto che tocca a noi cittadini rimuoverle e seppellirle, ci chiediamo il perché di queste morti improvvise. Si pone anche un problema sanitario”.

Il racconto di due turisti romani sulle capre a Ginostra

A lamentarsi dell’invasione di capre a Ginostra, perla della Sicilia, non sono solo i residenti.

Due turisti romani, Anna e Marco, hanno raccontato la loro disavventura: “Stavamo andando al mare e ci siamo trovati accerchiati da decine di capre. Avevamo lo strapiombo della scogliera alle spalle e gli animali che ci spingevano indietro. Siamo riusciti a mantenere il sangue freddo e a fuggire. Non senza paura”.