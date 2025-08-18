Invasione delle capre a Ginostra, l'appello dei residenti e allarme sicurezza per i danni provocati
A Ginostra è invasione di capre e i residenti e i turisti non ci stanno: l'appello sui danni procurati e la questione legata alla sicurezza
Le capre a Ginostra sono diventate un caso. In seguito agli incendi scoppiati sul vulcano, interi branchi sono scesi “invadendo” il villaggio arroccato sul fianco dello Stromboli, raggiungendo anche la spiaggia. E i residenti non ci stanno. “Devono portarle via o abbatterle”, ha detto Gianluca Giuffrè, coordinatore del Comitato per Ginostra.
- Invasione di capre a Ginostra: cosa sta succedendo
- Lo sfogo di Daniela Simoncini: "Le capre ci entrano in casa"
- Il racconto di due turisti romani sulle capre a Ginostra
Invasione di capre a Ginostra: cosa sta succedendo
Le prime capre a Ginostra sono arrivate nel dopoguerra: erano due ed erano state portate sull’isola per allevarle e trarne sostentamento. Negli ultimi 20 anni, però, si sono riprodotte senza alcun controllo e ora sono almeno 2 mila, a fronte di una popolazione che oscilla tra le 40 e le 100 persone (in estate). Dopo gli incendi scoppiati sul vulcano, le capre sono scese, arrivando fino alla spiaggia in mezzo ai bagnanti. E tra le case.
A sollevare il caso sono stati i residenti e, in particolare, Gianluca Giuffré, coordinatore del Comitato per Ginostra. La Repubblica riporta le sue parole: “Non vogliamo fare allarmismo, viviamo di turismo. Qui la situazione è diventata assai impegnativa. La notte si dormiva con le porte aperte, adesso ti ritrovi le capre sul letto. Devono portarle via o abbatterle: o loro o noi“.
Ginostra è una frazione del Comune di Lipari, in provincia di Messina.
Lo sfogo di Daniela Simoncini: “Le capre ci entrano in casa”
Daniela Simoncini, bolognese che da 50 anni trascorre l’estate a Ginostra, ha raccontato: “Le capre devastano le piante di cappero, gli uliveti, ci entrano in casa, ce le ritroviamo nei patii, sulle terrazze”.
La donna ha poi aggiunto: “Vengono anche a morire qui. Sette negli ultimi quindici giorni. A parte il fatto che tocca a noi cittadini rimuoverle e seppellirle, ci chiediamo il perché di queste morti improvvise. Si pone anche un problema sanitario”.
Il racconto di due turisti romani sulle capre a Ginostra
A lamentarsi dell’invasione di capre a Ginostra, perla della Sicilia, non sono solo i residenti.
Due turisti romani, Anna e Marco, hanno raccontato la loro disavventura: “Stavamo andando al mare e ci siamo trovati accerchiati da decine di capre. Avevamo lo strapiombo della scogliera alle spalle e gli animali che ci spingevano indietro. Siamo riusciti a mantenere il sangue freddo e a fuggire. Non senza paura”.