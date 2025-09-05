Invasione di api a Montecitorio, paura alla Camera dei Deputati: transennato pilone all'ingresso

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Episodio insolito a Montecitorio. All’ingresso della Camera dei Deputati ha fatto irruzione uno sciame d’api. Gli insetti si sono posati sulla catena che sormonta uno dei blocchi di marmo che delimitano l’entrata nel palazzo. Per questioni di sicurezza, l’area in cui si è verificato il curioso fatto è stata transennata. Per far fronte alla piccola emergenza è stato chiamato ad operare un apicoltore che, però, una volta giunto sul posto non ha trovato lo sciame. Mentre l’uomo stava per raggiungere piazza Montecitorio, le api si sono dileguate, probabilmente per la presenza di alcuni calabroni.

Sciame d'api all'ingresso della Camera dei Deputati, zona transennata

Lo sciame d’api è apparso lungo la mattinata di venerdì 5 settembre. Gli insetti hanno catturato l’attenzione di alcuni passanti e di alcuni turisti che stavano camminando in piazza Montecitorio dove sorge il palazzo che ospita la Camera dei Deputati.

Per garantire la sicurezza delle persone presenti in zona, l’area è immediatamente stata transennata con delle ringhiere, così da evitare il rischio di punture di api.

L’apicoltore raggiunge piazza Montecitorio, ma lo sciame non c’è più

Per risolvere il problema, è stato contattato un apicoltore a cui è stato chiesto di raggiungere la piazza, recuperare lo sciame d’api e trasferirlo in un luogo idoneo.

Quando l’uomo chiamato a risolvere l’emergenza ha raggiunto piazza Montecitorio, però, non ha trovato alcuno sciame ad attenderlo.

Le api, dopo aver fatto tappa per circa due ore su uno dei piloni di marmo posti all’ingresso del palazzo che ospita la Camera dei Deputati, si è dileguato, probabilmente infastidito da alcuni calabroni.

Così l’apicoltore non è riuscito a catturare gli insetti e a trasferirli in un luogo sicuro.

La raccomandazione a tenere chiuse le finestre

Nel frattempo a Montecitorio è stato raccomandato di tenere chiuse le finestre per evitare eventuali incontri con le api.

Nel primo pomeriggio le transenne installate per delimitare l’area sono state rimosse.