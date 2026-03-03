Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un tifoso palermitano è stato destinatario di un Daspo di dieci anni per essersi reso protagonista di una invasione di campo che ha causato la sospensione di una partita di Serie B. Il provvedimento, emesso dal Questore di Palermo, è stato adottato per prevenire nuovi episodi di disordine e garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive.

Invasione di campo a Palermo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato adottato a seguito di un episodio avvenuto lo scorso 21 febbraio presso lo stadio Renzo Barbera, durante l’incontro di calcio tra Palermo F.C. e Sudtirol F.C.

Nel corso del primo tempo un tifoso rosanero ha scavalcato la barriera che separa la curva nord dal terreno di gioco, entrando arbitrariamente in campo. L’uomo ha calciato un pallone verso il campo e si è diretto correndo verso l’area di rigore, provocando l’interruzione della partita e momenti di scompiglio tra i calciatori.

L’intervento delle forze dell’ordine

Il tifoso è stato immediatamente bloccato dal personale della Digos di Palermo e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

Inoltre è stato sanzionato amministrativamente poiché privo di regolare titolo di accesso allo stadio. Gli accertamenti condotti dalla Divisione Anticrimine della Questura hanno portato all’emissione del Daspo decennale, una misura che mira a prevenire il ripetersi di episodi di illegalità e a tutelare l’ordine pubblico durante gli eventi sportivi.

Le caratteristiche del Daspo

Il provvedimento interdittivo, della durata di dieci anni, vieta al destinatario di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale dove si svolgono manifestazioni calcistiche, comprese quelle dei Campionati italiani di Serie “A”, “B” e “C”, i tornei nazionali organizzati dalla F.I.F.A., le competizioni UEFA come Champions League, Europa League, Coppa Intercontinentale e Conference League, la TIM CUP, la Supercoppa di Lega, le partite della Nazionale Italiana di Calcio, il Campionato Primavera, la Coppa Italia Primavera e la Supercoppa Primavera.

Il divieto si estende anche ai luoghi di sosta, transito o trasporto dei partecipanti e spettatori, e si applica a partire da due ore prima dell’inizio delle manifestazioni, durante lo svolgimento e fino a due ore dopo la conclusione.

Precedenti e aggravanti

L’uomo destinatario del provvedimento non è nuovo a episodi simili. In passato, infatti, era già stato colpito da due provvedimenti di Daspo, rispettivamente nel 2003 e nel 2005. Inoltre, poche settimane prima dell’episodio del 21 febbraio, era stato deferito per aver scavalcato una recinzione dello stesso impianto sportivo durante la gara Palermo –Spezia.

La reiterazione delle condotte e la pericolosità sociale dimostrata hanno portato il Questore a disporre, oltre al Daspo, anche l’obbligo di presentazione presso il Commissariato di competenza per 5 anni in concomitanza con le partite del Palermo F.C., sia in casa che in trasferta.

Le misure adottate dalla Questura di Palermo sono finalizzate a prevenire nell’immediato il verificarsi di disordini durante le manifestazioni sportive, soprattutto in considerazione della fitta calendarizzazione delle competizioni calcistiche.

L’obiettivo è quello di contrastare i fenomeni di illegalità che possono mettere a rischio la sicurezza e l’ordine pubblico, tutelando così sia i partecipanti che gli spettatori degli eventi sportivi.

