Invasione di vespe orientalis a Roma, scatta l'allarme sul cibo per gatti: "Ne sono ghiotte"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

A Roma è sempre più allarme per le vespe orientalis. Nelle ultime settimane, infatti, sono numerosi gli avvistamenti e i nidi di questi insetti scoperti nelle case e nei dintorni delle abitazioni. Una vera e propria invasione che potrebbe trovare terreno fertile nel cibo per gatti: le vespe sarebbero ghiotte delle crocchette per i felini come testimoniano gli ultimi rinvenimenti.

Boom di vespe orientalis a Roma

Continuano gli avvistamenti di esemplari di Vespa orientalis a Roma. La capitale è al centro di una sorta di invasione di questi insetti che hanno ormai trovato nuova dimora nella città laziale.

E secondo gli esperti a favorire la loro diffusione sarebbe anche il cibo per gatti. Le vespe sono ghiotte di crocchette e spesso questo tipo di alimenti viene avvistato lì nei luoghi dove sorgono i nidi.

L’invasione degli insetti e il collegamento col cibo per gatti

Chi distribuisce i croccantini in giro per la città potrebbe star facendo un danno alla città stessa.

Ne è convinto Andrea Lunerti, etologo, che ha correlato la presenza di cibo per gatti con la diffusione delle vespe orientalis e dei nidi che compaiono sempre più fitti nei luoghi romani.

Secondo l’esperto, insomma, le crocchette dei gatti sarebbe un alimento molto apprezzato dalle vespe orientalis, come testimoniato dalle diverse operazioni di messa in sicurezza delle abitazioni compiute nelle ultime settimane e nelle quali questi resti di cibo per animali, lasciati incustoditi, hanno fatto da viatico alla comparsa di nidi di cui poi doversi occupare.

Le vespe e le crocchette, i consigli dell’esperto

Parlando a Rai News, Andrea Lunerti ha spiegato meglio la situazione e fatto un punto sulla correlazione tra cibo per gatti ed esemplari di Vespa orientalis. “Ho visto questi insetti volare sopra dei cumuli di crocchette che qualcuno aveva lasciato a ridosso di un muretto, per nutrire qualche felino. Il problema è che di questo cibo non si alimentano più soltanto i gatti, ma anche questi insetti, diventati estremamente invasivi”, fa presente l’etologo.

L’esperto sottolinea come la comparsa di un nido possa accadere anche a persone che in casa non hanno gatti, in quanto le orientalis ormai sono in grado di prendere questi resti di cibo e di trasportarli fino ai propri nidi, usandoli per nutrire le proprie larve. “Dobbiamo impegnarci tutti a non lasciare in giro questi alimenti. Se restano troppo a lungo in una ciotola, attirano questi insetti che ne sono diventati ghiotti”, afferma.

Infine, Lunerti consiglia quanti tornano dalle vacanze e si trovano a riaprire le porte della propria abitazione: “Solleviamo la serranda senza aprire la finestra, facciamolo dopo e non apriamola proprio se vediamo degli insetti che svolazzano nei pressi della serranda ma rivolgiamoci al numero unico di emergenza o al personale specializzato. Facciamo attenzione se vediamo fuoriuscire gli insetti dalle cavità in cui passano buchi, non tappiamoli mai perché le vespe potrebbero decidere di percorrere tali cavità fino a raggiungere l’interno delle nostre abitazioni, con rischi molto grandi per gli abitanti”.