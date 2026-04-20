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Arrestato a Crema un giovane di 19 anni che è stato fermato con l’accusa di tentata rapina ai danni di una donna. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri e ha visto protagonista un ragazzo residente in un’altra regione, che avrebbe tentato di mettere in atto una truffa ai danni di un’anziana, fingendosi maresciallo delle forze dell’ordine.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando la vittima ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come maresciallo della Guardia di Finanza. L’interlocutore ha chiesto notizie del marito della donna, raccontando di una presunta rapina avvenuta in una gioielleria di Crema e sostenendo che le forze di polizia avessero fermato un’auto intestata proprio al marito della vittima. Il racconto, però, era completamente inventato: la donna, infatti, non si è lasciata ingannare, sapendo che il marito era mancato da oltre 10 anni.

Il tentativo di truffa e la pronta reazione della vittima

Poco dopo, la donna ha ricevuto una seconda chiamata, questa volta da un uomo che si è qualificato come maresciallo dei Carabinieri. L’uomo le ha chiesto di raccogliere tutto l’oro presente in casa, con la scusa di dover verificare che non si trattasse della refurtiva della presunta rapina in gioielleria. Ha poi informato la vittima che avrebbe mandato un altro carabiniere per effettuare il controllo a domicilio.

La donna, insospettita, ha deciso di non interrompere la telefonata con il presunto maresciallo, ma nel frattempo ha chiesto aiuto a una vicina di casa. Quando il finto militare si è presentato alla porta, ha tentato di convincere la donna a consegnargli l’oro per i controlli, ma la vittima ha opposto resistenza e ha rifiutato di consegnare i preziosi.

La fuga e l’intervento dei Carabinieri

Nel frattempo, l’amica della vittima ha chiamato il marito per chiedere aiuto. Il truffatore, resosi conto della situazione, ha cercato di darsi alla fuga. Tuttavia, la donna e i vicini di casa si sono frapposti per impedirgli di scappare. Il giovane li ha spintonati, riuscendo comunque ad allontanarsi a piedi verso il centro storico di Crema.

Immediatamente è partita una telefonata ai Carabinieri di Crema, che si sono precipitati sul posto. Una pattuglia della Stazione locale ha raggiunto la zona e, grazie alla descrizione fornita dalla vittima e dai testimoni, è riuscita a individuare il presunto autore del fatto nelle vicinanze. Il ragazzo ha tentato di nascondersi nei vicoli, ma è stato raggiunto, bloccato e accompagnato in caserma a Crema.

L’arresto e le conseguenze

L’anziana vittima è stata anch’essa accompagnata presso la caserma di Crema, dove ha formalizzato la denuncia. Il giovane, identificato come un 19enne residente in un’altra regione, è stato dichiarato in arresto e successivamente trasferito al carcere di Cremona.

Un copione ben collaudato

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, la tecnica utilizzata dal truffatore segue un copione ormai noto: i malviventi si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine, inventano storie di rapine o altri reati e cercano di convincere le vittime, spesso anziane, a consegnare denaro o oggetti di valore con la scusa di dover effettuare controlli o verifiche.

IPA