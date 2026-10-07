El Niño scalda l'inverno, ghiacciai a rischio per il cambiamento climatico: temperature alte e poche "gelate"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Anche a causa di El Niño e del cambiamento climatico, l’inverno 2026-2027 potrebbe essere molto umido e mite. Secondo le proiezioni del Centro Europeo, dobbiamo aspettarci tre fenomeni: temperature sopra la media fino a +1,5 °C, maggiori fasi piovose e neve concentrata solo ad alta quota. Questo non significa che sarà un inverno senza neve o “caldo”, ma sicuramente più mite e con picchi di gelo concentrati in pochi giorni. Secondo le stime, gelo e neve a bassa quota potrebbero registrarsi per un massimo di 10-15 giorni.

Previsioni per l’inverno 2026-2027

Secondo le proiezioni stagionali del Centro Europeo (Copernicus), l’inverno 2026-2027 sarà caratterizzato da tre fenomeni. Il primo riguarda le temperature sopra la media stagionale, soprattutto nell’Europa centro-meridionale, dove si registreranno anomalie medie da +0,5 °C fino a +1,5 °C.

Il secondo fenomeno, spinto dall’attività delle depressioni atlantiche, consisterà in intense fasi piovose. Si prevedono infatti forti precipitazioni che sul territorio italiano si potrebbero tradurre in rischi idrogeologici, frane e alluvioni.

Infine, la neve potrebbe concentrarsi solo in quota. Le precipitazioni nevose si registrerebbero soltanto a quote medio-alte, sulle fasce alpine e appenniniche.

L’influenza di El Niño

iLMeteo.it spiega che gli indici descrittivi dello stato degli oceani e dell’atmosfera indicano un ruolo indiretto, ma significativo, di El Niño sulle condizioni meteo stagionali.

Anche se El Niño è legato al riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico nell’area tropicale, la sua interazione con la circolazione generale tende ad aumentare la probabilità di “blocchi di alta pressione” ad alte latitudini (tra Groenlandia e Scandinavia), capaci di deviare le correnti fredde verso le basse latitudini europee.

I suoi effetti sulla stagione più fredda si faranno sentire soprattutto nell’Oceano Pacifico, ridisegnando le nevicate invernali tra Canada, Stati Uniti ed Europa. Si prevedono nevicate di eccezionale intensità soprattutto in Nord America.

Freddo e neve in Europa

La situazione in Europa appare invece opposta. Le previsioni indicano scarse precipitazioni nevose nella maggior parte del continente, ad eccezione delle Alpi.

Il freddo arriverà in Europa scendendo dal Circolo Polare Artico, con nuclei di aria gelida diretti verso la fascia meridionale. A differenza degli scorsi anni, però, queste “ondate di freddo” si potrebbero concentrare in zone più ristrette e per periodi più brevi.

Le proiezioni per l’inverno 2026-2027 suggeriscono, dicono gli esperti, un quadro molto variabile per l’Italia. Sulla penisola si attenderanno temperature di +1 °C sopra la media, con possibilità di gelo e nevicate concentrate in circa 10-15 giorni.