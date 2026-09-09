Inverno più caldo col Super El Niño, l'allarme di Luca Mercalli: "L'evento più intenso da almeno 1000 anni"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Luca Mercalli ha lanciato un allarme sul Super El Niño in vista dell’inverno. Questo fenomeno, il cui culmine è previsto nel mese di dicembre con oltre 4 °C di riscaldamento delle acque rispetto al normale, può indurre effetti almeno fino a febbraio 2027, con siccità più pronunciate e incendi in Australia e Indonesia e alluvioni in Perù e Cile. Difficilmente, però, eventi atmosferici di questo tipo legati al Super El Niño si spingeranno fino all’Europa, anche se l’Italia “potrebbe sperimentare sia un autunno sia un inverno più caldi del normale”.

Mercalli: “Super El Niño evento più intenso da almeno 1000 anni”

Il climatologo italiano Luca Mercalli, in un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano, è tornato a parlare del Super El Niño.

Questo particolare evento che interessa l’oceano Pacifico, ha spiegato l’esperto di clima, “sia per estensione che per velocità del riscaldamento sembra il più intenso da almeno mille anni, cioè da quando esistono ricostruzioni condotte attraverso documenti storici e analisi dei coralli che registrano le variazioni di temperatura dell’acqua”.

Quali saranno le conseguenze del Super El Niño nel 2026 e nel 2027

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha diramato un allarme sulle conseguenze che il Super El Niño, il cui culmine è previsto a dicembre con oltre 4 °C di riscaldamento delle acque rispetto al normale, può indurre almeno fino al mese di febbraio del 2027.

Mercalli ha spiegato che “siccità più pronunciate e, quindi, più incendi potranno interessare l’Australia e l’Indonesia“, mentre le “alluvioni potranno flagellare il Perù e il Cile“.

“Difficilmente”, ha aggiunto il climatologo, “questo genere di eventi atmosferici si spingerà fino all’Europa”.

Il Vecchio Continente, infatti, è “troppo lontano e dominato dalle dinamiche dell’Oceano Atlantico”.

Previsioni meteo Italia: cosa succederà in inverno

Quanto detto significa che eventuali alluvioni nell’area del Mediterraneo saranno “eventi non attribuibili al Niño“, che, semmai, verranno “resi più intensi dall’enorme calore accumulato dal Mare Nostrum nell’estate 2026, la più calda da almeno 270 anni anche in Italia”.

In un altro passaggio, Mercalli ha spiegato che l’Italia potrebbe avere “elevate probabilità di sperimentare sia un autunno sia un inverno più caldi del normale, come indica il Centro europeo di previsioni meteo a medio termine (Ecmwf)”.