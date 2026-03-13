InvestCloud a Marghera, 37 dipendenti licenziati e sostituti dall'AI: "Prima volta in Italia, c'è sotto altro"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

InvestCloud annuncia la chiusura della sede di Marghera e avvia un licenziamento collettivo per 37 dipendenti. Nella comunicazione alle parti sociali l’azienda collega la scelta a un modello basato su AI e alla riduzione delle strutture locali. I sindacati parlano di primo caso in Italia e chiedono chiarimenti: incontro fissato per il 19 marzo.

InvestCloud Italy, filiale italiana del gruppo statunitense attivo nella tecnologia finanziaria, ha comunicato l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo che riguarda 37 dipendenti della sede di Marghera, destinata alla chiusura. Una scelta formalmente legata al bisogno di un nuovo modello organizzativo basato su sistemi integrati con l’intelligenza artificiale e alla riduzione delle strutture locali autonome.

Nel perimetro degli esuberi rientrano profili con competenze informatiche e ingegneristiche, oltre a figure di responsabilità come programmatori, quadri e dirigenti.

I lavoratori hanno già tenuto un’assemblea. Un nuovo incontro tra azienda e sindacati è fissato per il 19 marzo, data indicata come passaggio chiave per chiarire i dettagli della scelta e i possibili margini di confronto.

I dipendenti "sostituiti dall’AI"

Nel racconto dell’azienda, come riportato anche in un servizio di Mattino Cinque, il cambiamento ruota attorno all’adozione di un modello che punta su soluzioni replicabili e scalabili. Nel concreto, l’idea è quella di spostare parte delle attività oggi svolte da persone verso sistemi di AI capaci di interpretare la richiesta del cliente e generare, in modo automatizzato, componenti di software e processi di sviluppo.

Fino a pochi giorni fa nella sede venivano sviluppati software su misura per clienti del mondo della finanza, con soluzioni orientate alla gestione di flussi economici e attività di sviluppo applicativo.

Come spiegato nel servizio televisivo con un esempio, se prima il cliente si interfacciava con un dipendente che raccoglieva esigenze e costruiva un prodotto su misura, ora con l’AI, l’interazione verrebbe mediata da una "figura virtuale" e il lavoro di sviluppo verrebbe progressivamente automatizzato.

La prima volta in Italia

Quanto accaduto è stato definito dai rappresentanti sindacali come un campanello d’allarme, anche perché il riferimento all’AI viene descritto come esplicito e, per questo, "senza precedenti" nel contesto italiano.

Uno dei sindacalisti intervistati ha parlato di preoccupazione e di un "sospetto" che "ci sia anche altro", cioè che l’intelligenza artificiale possa essere anche una cornice per operazioni di ristrutturazione e un possibile spostamento dell’attività.

L’ipotesi è quella della delocalizzazione di lavoro immateriale, dato che quando la produzione è intangibile e legata a servizi digitali, può essere trasferita più facilmente, senza badare alle tutele contrattuali. Il punto che i sindacati intendono verificare è se le professionalità oggi presenti a Marghera vengano realmente sostituite da AI oppure se il lavoro venga riallocato altrove.