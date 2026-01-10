Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Alessandria a seguito dell’investimento di cinque persone avvenuto il 16 novembre 2025 all’esterno di un ristorante. Il presunto responsabile, un cittadino albanese di circa 30 anni, è stato fermato grazie alla collaborazione internazionale di polizia dopo aver tentato la fuga all’estero.

Cinque persone investite ad Alessandria

L’arresto del presunto autore dell’investimento è stato reso possibile grazie a un’intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Alessandria.

L’episodio ha avuto luogo all’esterno di un ristorante della città piemontese, dove un litigio tra tre clienti e il personale del locale si è trasformato in una violenta aggressione.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sera del 16 novembre 2025 un alterco per futili motivi tra tre avventori e lo staff del ristorante è degenerato rapidamente.

Dopo che la discussione si è spostata fuori dal locale uno dei clienti coinvolti sarebbe salito a bordo della propria auto. In pochi istanti l’uomo avrebbe acceso il motore, effettuato una manovra mirata e diretto il veicolo contro il gruppo rivale, salendo sul marciapiede e travolgendo cinque persone. Subito dopo il conducente si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Le condizioni delle vittime

Le cinque vittime, tutte di nazionalità egiziana e dipendenti del ristorante, hanno riportato ferite di varia gravità. Una di esse è apparsa da subito in condizioni critiche, in pericolo di vita.

Solo il tempestivo intervento dei sanitari ha evitato conseguenze ancora più gravi, permettendo di scongiurare un tragico epilogo.

Le indagini e la fuga

La Squadra Mobile di Alessandria, sotto la direzione della Procura, ha avviato immediatamente le indagini. In poche ore, gli agenti sono riusciti a individuare il veicolo utilizzato per l’investimento, ritrovato abbandonato in un fosso a bordo strada a poche centinaia di metri dal luogo dei fatti. L’identificazione del conducente, un cittadino albanese di circa 30 anni, è avvenuta poco dopo.

Le ricerche si sono concentrate subito sull’uomo, che aveva già lasciato Alessandria dirigendosi verso Torino. Da lì il sospettato ha oltrepassato i confini italiani, raggiungendo la Francia già il giorno successivo. Gli investigatori hanno ricostruito i suoi spostamenti anche grazie alle comunicazioni con alcuni parenti che lo hanno aiutato nella fuga. L’obiettivo dell’indagato sembrava essere quello di rendersi irreperibile e, probabilmente, di rientrare in Albania passando dalla Francia.

L’arresto in Francia e la consegna alle autorità italiane

La tempestiva emissione di una misura di custodia cautelare e la successiva attivazione del Mandato di Arresto Europeo hanno permesso di coinvolgere gli uffici preposti alla cooperazione internazionale di polizia. Grazie a questo coordinamento le autorità francesi sono riuscite a fermare il sospettato mentre si stava dirigendo verso il confine tedesco.

La procedura di consegna dell’indagato alle autorità italiane si è conclusa il 19 dicembre 2025 presso l’Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino. In questo modo il cittadino albanese è stato messo a disposizione della giustizia italiana per rispondere delle gravi accuse a suo carico.

L’azione violenta, secondo gli inquirenti, sarebbe stata premeditata, dato che il conducente ha deliberatamente puntato il veicolo contro il gruppo rivale. L’accusa è il tentato omicidio.

IPA