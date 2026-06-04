Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stato arrestato un imprenditore edile sessantaquattrenne originario di Negrar di Valpolicella per una serie di reati gravi, tra cui lesioni, minacce, incendio, ricettazione e fabbricazione illegale di materiali esplodenti, commessi ai danni di un progettista immobiliare. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità giudiziaria, dopo un’escalation di violenze avvenute a partire dal maggio 2025 a Peschiera del Garda, in seguito a contrasti lavorativi legati alla costruzione di una palazzina.

La sequenza dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra mobile scaligera ha condotto approfondite indagini, avvalendosi anche di attività tecniche, che hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti dell’imprenditore. L’uomo, residente a Negrar di Valpolicella, è stato individuato come il presunto autore di una serie di azioni violente e intimidatorie nei confronti di un progettista immobiliare, con il quale aveva avuto forti dissidi professionali.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’escalation di violenza sarebbe iniziata nel maggio 2025. In quella circostanza, l’indagato avrebbe deliberatamente investito la vittima, che si trovava a bordo del proprio scooter, utilizzando un’auto risultata rubata. L’episodio ha provocato lesioni al progettista e, già in quell’occasione, sarebbero state rivolte minacce di ulteriori azioni violente.

Soltanto 2 giorni dopo il primo episodio, l’imprenditore avrebbe nascosto una bombola di GPL all’interno della stessa auto rubata, trasformandola in un ordigno artigianale. Questo dispositivo esplosivo è stato poi utilizzato per far saltare in aria una parte dello stabile oggetto dei dissidi lavorativi. L’ordigno era stato collocato nei garage dell’edificio, con l’apparente intento di provocare il crollo dell’intera struttura.

Nuove minacce e incendio doloso

La spirale di violenza non si sarebbe fermata qui. Nel mese di ottobre 2025, dopo una serie di ulteriori minacce rivolte alla vittima, l’imprenditore avrebbe dato alle fiamme l’autovettura della moglie del progettista. Questo nuovo episodio di incendio doloso ha aggravato ulteriormente la posizione dell’indagato, già sospettato di ricettazione e fabbricazione illegale di materiali esplodenti.

Al termine delle indagini e degli atti di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Verona “Montorio”, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti.

Il contesto: dissidi lavorativi alla base delle violenze

Alla base dell’escalation di reati contestati all’imprenditore vi sarebbero stati contrasti di lavoro con il progettista immobiliare, legati alla costruzione di una palazzina a Peschiera del Garda. Le tensioni tra i due sarebbero sfociate in una serie di atti violenti e intimidatori, culminati con l’attentato esplosivo e l’incendio dell’auto della moglie della vittima.

La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza delle attività investigative e delle tecniche utilizzate per ricostruire la dinamica dei fatti e raccogliere gli elementi necessari a sostenere l’accusa nei confronti dell’imprenditore. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di interrompere una pericolosa escalation di violenza e di garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

IPA