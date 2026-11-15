Investe sulle strisce pedonali e uccide 68enne a Castagneto Carducci e fuggi, rintracciato dai Carabinieri

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Una donna di 68 anni è stata investita e uccisa sulle strisce pedonali a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Il conducente dell’auto che ha colpito la donna sarebbe fuggito dopo l’impatto. I Carabinieri lo avrebbero ritrovato ore dopo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, ma sulla dinamica dell’incidente ci sono ancora dubbi.

68enne investita e uccisa a Castagneto Carducci

Nella mattinata del 15 novembre una donna di 68 anni che si muoveva con un deambulatore è stata investita sulle strisce pedonali in località Donoratico, a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno.

Non ci sarebbero stati testimoni oculari dell’incidente, ma attorno alle 9:30 diversi passanti avrebbero visto il corpo della donna, priva di sensi, riverso sulle strisce pedonali con gravi ferite compatibili con un investimento.

ANSA

I soccorsi dell’ambulanza del 118 sono arrivati immediatamente, ma quando i sanitari hanno provato a intervenire la donna era già morta.

La fuga del conducente dell’auto

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Castagneto Carducci e i carabinieri della caserma del paese. Le ferite sul corpo dell’anziana hanno subito permesso di capire che si trattava di un incidente stradale e che il responsabile si sarebbe dato alla fuga.

Sono così iniziate le indagini per capire cosa fosse successo. Dopo alcune ore, grazie ad alcuni filmati di video sorveglianza, che non avrebbero però ripreso direttamente l’incidente, i carabinieri sarebbero risaliti al responsabile.

Si tratterebbe di un 56enne del luogo. I suoi movimenti in auto lo collocherebbero all’altezza del passaggio pedonale al momento dell’investimento dell’anziana.

I dubbi sulla dinamica dell’incidente

Rimane, secondo gli investigatori, un dubbio su cosa sia effettivamente accaduto. L’investimento sulle strisce pedonali dell’anziana al momento dell’attraversamento, infatti, non sarebbe l’unica ipotesi.

Secondo i carabinieri, infatti, sarebbe anche possibile che la donna abbia avuto un malore mentre attraversava la strada e che, al momento di essere investita, si trovasse già a terra priva di sensi.

È quindi anche possibile che il conducente non si sia reso conto della presenza della donna sulla strada né di averla investita. Sarà necessario eseguire esami scientifici sul corpo della vittima per stabilire l’esatta causa della sua morte.