Investe tutto con l'app Lino il maialino salva soldino, truffa da 200mila euro all'80enne pensionata

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una donna di circa ottant’anni, residente in Trentino, sarebbe stata vittima di una truffa legata a una presunta applicazione digitale per il risparmio. Convinta della validità del progetto, avrebbe investito i propri risparmi per acquistare quote societarie legate all’app Lino il maialino salva soldino. Due sarebbero gli indagati.

Truffa app di investimento, cosa è successo

Come riportato da SkyTg24, l’applicazione, presentata come un sistema in grado di generare risparmi tramite premi e cashback, non è mai stata effettivamente lanciata sul mercato.

La vittima, invalida e senza familiari prossimi, è stata convinta a versare cifre molto elevate rispetto al valore reale dell’investimento.

A fronte di quote dal valore stimato in circa 2.000 euro, la donna ha versato complessivamente circa 200.000 euro.

Una cifra oltre cento volte superiore rispetto al valore iniziale.

Le indagini sulla truffa

I due indagati avrebbero prospettato guadagni elevati e rapidi, legati allo sviluppo dell’app nel settore digitale.

L’iniziativa sarebbe stata descritta come un’opportunità innovativa nel campo delle applicazioni per smartphone e computer.

Come riporta SkyTg24, dalle indagini sarebbe emerso che i due uomini avrebbero costruito un rapporto personale con la donna, sfruttando la fiducia instaurata nel tempo.

Gli investigatori avrebbero sottolineato come il legame emotivo sia stato utilizzato per rendere più credibile la proposta di investimento e superare eventuali dubbi.

Questo tipo di approccio è tipico nelle truffe finanziarie, dove il coinvolgimento personale diventa uno strumento per ottenere somme rilevanti.

I reati contestati

Il giudice per le indagini preliminari avrebbe disposto il sequestro di disponibilità finanziarie per un totale di 200.000 euro nei confronti dei due indagati.

Le ipotesi di reato sarebbero truffa aggravata e autoriciclaggio.

Gli accertamenti avrebbero incluso analisi dei movimenti bancari e raccolta di testimonianze, permettendo di ricostruire il percorso del denaro.

Le somme ottenute sarebbero state successivamente reimpiegate in attività economiche riconducibili agli stessi indagati.

Questo passaggio avrebbe portato alla contestazione anche del reato di autoriciclaggio, che riguarda l’utilizzo di denaro proveniente da attività illecite.